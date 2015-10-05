Banderlog написав: попса різною буває )
https://youtu.be/DZ_NImYJke0?si=PU9UxVu-8cwOskIr
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Додано: Сер 26 бер, 2025 16:53
Додано: Сер 26 бер, 2025 16:57
не поняв, кому тут класика Крафтверка не зайшла?
Додано: Сер 26 бер, 2025 16:58
Додано: Сер 26 бер, 2025 17:02
потьорли чи шо ?
люблю щоб блюзове-соул-фанк нігерське коріння у музиці було
металево-пластмасове типу рамштайну чи скорпів - ні
ну хібя як збочення по святам ))
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