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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 16:53

  Banderlog написав: попса різною буває ) https://youtu.be/DZ_NImYJke0?si=PU9UxVu-8cwOskIr

https://youtu.be/T7a6iAqW-1g?t=88
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 16:58

  Banderlog написав:попса різною буває )
та вы и кейсы решаете как рыбак после рыбалки)

Ок а сам кто- то музыку миксует? Щас занят вечером попробую миксануть то что фокс выше выложил.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 17:02

люблю щоб блюзове-соул-фанк нігерське коріння у музиці було
металево-пластмасове типу рамштайну чи скорпів - ні
німецькі індастріал стилі ну хіба як збочення по святам ))


Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 26 бер, 2025 17:51, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 17:32

Re: Психологія та інші цікавинки

  fox767676 написав:люблю щоб блюзове-соул-фанк нігерське коріння у музиці було


таке
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 18:31

4B

феномен демографії датського кацапізму у Пд.Кореї

Бандерлогу скрєпна Корея має подобатися
flyman
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