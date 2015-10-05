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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Сер 26 бер, 2025 16:53
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fox767676
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Додано: Сер 26 бер, 2025 16:58
Banderlog написав:
попса різною буває )
та вы и кейсы решаете как рыбак после рыбалки)
Ок а сам кто- то музыку миксует? Щас занят вечером попробую миксануть то что фокс выше выложил.
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Wirująświatła
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Додано: Сер 26 бер, 2025 17:02
люблю щоб блюзове-соул-фанк нігерське коріння у музиці було
металево-пластмасове типу рамштайну чи скорпів - ні
німецькі індастріал стилі ну хіба як збочення по святам ))
Востаннє редагувалось fox767676
в Сер 26 бер, 2025 17:51, всього редагувалось 1 раз.
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fox767676
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Додано: Сер 26 бер, 2025 17:32
fox767676 написав:
люблю щоб блюзове-соул-фанк нігерське коріння у музиці було
таке
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fox767676
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Додано: Сер 26 бер, 2025 18:31
феномен демографії датського кацапізму у Пд.Кореї
Бандерлогу скрєпна Корея має подобатися
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flyman
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Додано: Сер 26 бер, 2025 19:23
flyman
Якщо не здогадаються масово імпортувати філіпінок, то південні будуь цілувати чоботи півнчнокорейських жіночок https://youtu.be/EWGIXSxBlpQ?t=53
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fox767676
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Додано: Сер 26 бер, 2025 20:05
fox767676 написав: Бетон написав:
Идеальная проработка ягодичных.
Те бабы, кто про это знает, меют персик задницы
для задниц вроде выпады штанговые
Я согласен полностью с Дорианом Йейтсом. Выпады хуже приседаний. Ещё и травмооопасные
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Бетон
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Додано: Сер 26 бер, 2025 20:10
fox767676 написав:flyman
Якщо не здогадаються масово імпортувати філіпінок, то південні будуь цілувати чоботи півнчнокорейських жіночок https://youtu.be/EWGIXSxBlpQ?t=53
146%, але папіздже
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flyman
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