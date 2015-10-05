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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 57585960
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 21:31

Класно - вже було!©

  Бетон написав:Я согласен полностью
Бетон, ти ж не пропустив це, правда? >>>
https://youtube.com/shorts/iSEKdk5pFPU? ... TdyYKkRz5O
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 21:35

Двоюрідна сестра Флер?))

https://youtube.com/shorts/tmEcWftDyaI? ... tUQ7qbUnM1
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 21:50

  Успіх написав:То можемо продовжити вчорашню тему, але на загалі)) - про те, що після 30ти людей важко об'єднати ;)
Тобто, я правильно тебе зрозумів, що таких людей об'єднати якоюсь ідеєю - марна справа? Їх можна лише підкупити/купити?

Об'єднати можливо, якщо люди цього самі хочуть, і мають трохи розуму щоб сприймати інших людей такими які вони є, цінувати різноманіття і шукати точки дотику думок та інтересів. :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 21:53

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Я правильно понимаю, что ветка из "психологической" плавно превратилась в музыкальный салон?
Когда-то такая ветка была. Вот не помню точно, здесь или на kurs.com/

психология - специфическая тема, у меня материала на 50 веток, но не хочу никого им грузить без запроса что это нужно и интересно. Общение должно быть непринуждённым, кому что интересно пусть о том и пишет.

То можемо продовжити вчорашню тему, але на загалі)) - про те, що після 30ти людей важко об'єднати ;)
Тобто, я правильно тебе зрозумів, що таких людей об'єднати якоюсь ідеєю - марна справа? Їх можна лише підкупити/купити?

1. так не выйдет. нужна вся предыстория бла бла бла. почему ухялянты не объединяются против тцк. моя версия все смелые либо на фронте, либо в земле либо забронированы типа ментов, остались сцыкуны.
2. мы вроде решили не писать здесь про тцк. в печёнках сидит - 3 года одно и тоже, одно и тоже.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 26 бер, 2025 22:05, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 21:57

  _Mykola_ написав:
  Успіх написав:То можемо продовжити вчорашню тему, але на загалі)) - про те, що після 30ти людей важко об'єднати ;)
Тобто, я правильно тебе зрозумів, що таких людей об'єднати якоюсь ідеєю - марна справа? Їх можна лише підкупити/купити?

Об'єднати можливо, якщо люди цього самі хочуть, і мають трохи розуму щоб сприймати інших людей такими які вони є, цінувати різноманіття і шукати точки дотику думок та інтересів. :roll:

таких менше 5% від всього населення, і Україна не місце концентрації
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 22:00

  Wirująświatła написав:
Ок а сам кто- то музыку миксует? Щас занят вечером попробую миксануть то что фокс выше выложил.

то что выложил фокс куда то делось как и он сам. а ремиксик я накидал на коленке. Самый простой, чтобы не тратить сильно время, если зацепиться серьёзно времени понадобится ого-го. На правах юмора
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 22:03

Я тільки в контексті психології))

Wirująświatła
Так тому я і не уточнював з чого все почалося))
Тобто, кажеш, що в тг-каналах/групі всі такі круті(пишуть колеса пробивати, в очі хлоркою/перцовкою бризкати) - а просто об'єднатись в групи по 20чел і блокувати роботу тих, кого вони ненавидять - кишка тонка?
В онлайні - всі круті, а в офлайні - сцикуни звичайні? :shock: :mrgreen:
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