Успіх написав:То можемо продовжити вчорашню тему, але на загалі)) - про те, що після 30ти людей важко об'єднати Тобто, я правильно тебе зрозумів, що таких людей об'єднати якоюсь ідеєю - марна справа? Їх можна лише підкупити/купити?
Об'єднати можливо, якщо люди цього самі хочуть, і мають трохи розуму щоб сприймати інших людей такими які вони є, цінувати різноманіття і шукати точки дотику думок та інтересів.
ЛАД написав:Я правильно понимаю, что ветка из "психологической" плавно превратилась в музыкальный салон? Когда-то такая ветка была. Вот не помню точно, здесь или на kurs.com/
психология - специфическая тема, у меня материала на 50 веток, но не хочу никого им грузить без запроса что это нужно и интересно. Общение должно быть непринуждённым, кому что интересно пусть о том и пишет.
То можемо продовжити вчорашню тему, але на загалі)) - про те, що після 30ти людей важко об'єднати Тобто, я правильно тебе зрозумів, що таких людей об'єднати якоюсь ідеєю - марна справа? Їх можна лише підкупити/купити?
1. так не выйдет. нужна вся предыстория бла бла бла. почему ухялянты не объединяются против тцк. моя версия все смелые либо на фронте, либо в земле либо забронированы типа ментов, остались сцыкуны. 2. мы вроде решили не писать здесь про тцк. в печёнках сидит - 3 года одно и тоже, одно и тоже.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 26 бер, 2025 22:05, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:То можемо продовжити вчорашню тему, але на загалі)) - про те, що після 30ти людей важко об'єднати Тобто, я правильно тебе зрозумів, що таких людей об'єднати якоюсь ідеєю - марна справа? Їх можна лише підкупити/купити?
Об'єднати можливо, якщо люди цього самі хочуть, і мають трохи розуму щоб сприймати інших людей такими які вони є, цінувати різноманіття і шукати точки дотику думок та інтересів.
таких менше 5% від всього населення, і Україна не місце концентрації
Wirująświatła Так тому я і не уточнював з чого все почалося)) Тобто, кажеш, що в тг-каналах/групі всі такі круті(пишуть колеса пробивати, в очі хлоркою/перцовкою бризкати) - а просто об'єднатись в групи по 20чел і блокувати роботу тих, кого вони ненавидять - кишка тонка? В онлайні - всі круті, а в офлайні - сцикуни звичайні?