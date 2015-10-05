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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Сер 26 бер, 2025 22:13
Wirująświatła написав: Бетон написав:
Прикиньте ко мне едет деваха с моим размером латекса, а я не беру трубку))
курительную?
Прошу жюри поменять первую букву с "к" на "х" и вычеркнуть "р"))
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Додано: Сер 26 бер, 2025 22:19
Бетон написав: Wirująświatła написав: Бетон написав:
Прикиньте ко мне едет деваха с моим размером латекса, а я не беру трубку))
курительную?
Прошу жюри поменять первую букву с "к" на "х" и вычеркнуть "р"))
вы не отгадали слово, и ваше очко переходит в зрительский зал
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Додано: Сер 26 бер, 2025 22:36
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 26 бер, 2025 23:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 26 бер, 2025 22:47
Бетон написав: Успіх написав: Бетон написав:
Я согласен полностью
Бетон, ти ж не пропустив це, правда? >>>
Пропустил.
Меня не покидает устойчивое ощущение, что я прос..ал всю жизнь, а теперь пытаюсь удержать время, как воду руками
Время не купишь ни за какие деньги
95% навіть не те що цього не зробили, а і не задумувалися,
а ти ж не якісь 5% як будівельник, а топ 1%,
так що не страдай синдоромом самозванця
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Додано: Сер 26 бер, 2025 22:55
поскольку никаких идей у народа нет я выложу несколько клипов своей любимой группы Бони М.
это 1979. золотая эра дискотек. он там в конце раздеваться начнет.
зачем там тот чувак я так и не понял) вокальных партий у него нет
с другой стороны любая макака бы офигела от его энергичности и чувства ритма.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 27 бер, 2025 00:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 26 бер, 2025 23:06
Або так))
Флай, я ніколи не міг подумати, що Юрко Юрченко так давно написав пісню про філіпінку!
Бачу давній сон: в ньому давня ти
Манеш, кличеш, звеш — я не можу йти
Танеш в далині, тонеш уві сні
Хоч би зблиск очей залиши мені!
Як тебе знайти? Де тебе шукать?
Я не можу йти, змушений чекать
Але в наших снах я тебе знайду
Ти наснись мені, я до тебе
Йду, я йду
Не наклич на нас біду
Зачекай мене, я йду
Я йду, я йду
Я у сні чи наяву
Все одно тебе знайду
Все життя було як старий вокзал
Як пустельна ніч, як банкетний зал
Поміж друзів сам і без друзів сам
І життя моє — тихий балаган!
Все було не те, все було не так
Без ганебних втеч, без гучних атак!
Бачу давній сон, тебе давню ту
Манеш, кличеш, звеш — і уже я
Йду, я йду
Не наклич на нас біду
Зачекай мене, я йду
Я йду, я йду
Я у сні чи наяву
Все одно тебе знайду
Востаннє редагувалось Успіх
в Сер 26 бер, 2025 23:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 26 бер, 2025 23:24
Успіх ух класс. убрать вокал и наложить вокальную партию песни про рушнык...
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Додано: Чет 27 бер, 2025 00:28
Успіх написав:
Або так))
Флай, я ніколи не міг подумати, що Юрко Юрченко так давно написав пісню про філіпінку!
Бачу давній сон: в ньому давня ти
Манеш, кличеш, звеш — я не можу йти
Танеш в далині, тонеш уві сні
Хоч би зблиск очей залиши мені!
Як тебе знайти? Де тебе шукать?
Я не можу йти, змушений чекать
Але в наших снах я тебе знайду
Ти наснись мені, я до тебе
Йду, я йду
Не наклич на нас біду
Зачекай мене, я йду
Я йду, я йду
Я у сні чи наяву
Все одно тебе знайду
Все життя було як старий вокзал
Як пустельна ніч, як банкетний зал
Поміж друзів сам і без друзів сам
І життя моє — тихий балаган!
Все було не те, все було не так
Без ганебних втеч, без гучних атак!
Бачу давній сон, тебе давню ту
Манеш, кличеш, звеш — і уже я
Йду, я йду
Не наклич на нас біду
Зачекай мене, я йду
Я йду, я йду
Я у сні чи наяву
Все одно тебе знайду
А шо случілось? Чому не Слєпаков?
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Додано: Чет 27 бер, 2025 00:55
Faceless написав:
ЛАД написав:Я правильно понимаю, что ветка из "психологической" плавно превратилась в музыкальный салон?
Когда-то такая ветка была. Вот не помню точно, здесь или на kurs.com/
Тут в таємному форумі була
Підніму психічну тєму.
Ефект Матвея.
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Додано: Чет 27 бер, 2025 01:06
Бетон написав: fox767676 написав: Бетон написав:
Идеальная проработка ягодичных.
Те бабы, кто про это знает, меют персик задницы
для задниц вроде выпады штанговые
Я согласен полностью с Дорианом Йейтсом. Выпады хуже приседаний. Ещё и травмооопасные
Феномен Йетса в том что в англии фарму в крови и моче не контролировали, в отличии от ЕС и США, а перед мистер Олимпия он хорошо промылся да и хозяева хотели чтоб нигеры наконец то меньше золото брали.
А не в приседаниях или выпадах или гантелях по 200 фунтов на бицепс.
Хотя то что он не сдох это наверно парадокс англичан как и у Оззи, тот в 60 тоже ещё прыгал на сцене(и в 65 точно).
Ну и сушку надо делать пореже, организму жир и жидкая кровь нужна, а не вены с жилами напоказ.
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барабашов
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