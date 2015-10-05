Прошу жюри поменять первую букву с "к" на "х" и вычеркнуть "р"))
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Додано: Сер 26 бер, 2025 22:13
Додано: Сер 26 бер, 2025 22:19
Додано: Сер 26 бер, 2025 22:36
Re: Психологія та інші цікавинки
Кожний знайшов свій жанр в музиці. Який там зізітоп, ось рівень сільського дбл-а.
Додано: Сер 26 бер, 2025 22:47
95% навіть не те що цього не зробили, а і не задумувалися,
а ти ж не якісь 5% як будівельник, а топ 1%,
так що не страдай синдоромом самозванця
Додано: Сер 26 бер, 2025 22:55
поскольку никаких идей у народа нет я выложу несколько клипов своей любимой группы Бони М.
это 1979. золотая эра дискотек. он там в конце раздеваться начнет.
зачем там тот чувак я так и не понял) вокальных партий у него нет
с другой стороны любая макака бы офигела от его энергичности и чувства ритма.
Додано: Сер 26 бер, 2025 23:06
А якщо так))
Або так))
Флай, я ніколи не міг подумати, що Юрко Юрченко так давно написав пісню про філіпінку!
Бачу давній сон: в ньому давня ти
Манеш, кличеш, звеш — я не можу йти
Танеш в далині, тонеш уві сні
Хоч би зблиск очей залиши мені!
Як тебе знайти? Де тебе шукать?
Я не можу йти, змушений чекать
Але в наших снах я тебе знайду
Ти наснись мені, я до тебе
Йду, я йду
Не наклич на нас біду
Зачекай мене, я йду
Я йду, я йду
Я у сні чи наяву
Все одно тебе знайду
Все життя було як старий вокзал
Як пустельна ніч, як банкетний зал
Поміж друзів сам і без друзів сам
І життя моє — тихий балаган!
Все було не те, все було не так
Без ганебних втеч, без гучних атак!
Бачу давній сон, тебе давню ту
Манеш, кличеш, звеш — і уже я
Йду, я йду
Не наклич на нас біду
Зачекай мене, я йду
Я йду, я йду
Я у сні чи наяву
Все одно тебе знайду
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 26 бер, 2025 23:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 26 бер, 2025 23:24
Успіх ух класс. убрать вокал и наложить вокальную партию песни про рушнык...
Додано: Сер 26 бер, 2025 23:24
Hotab лові пісеньку. Зачотна гидота, тобі сподобається.
Доречи, що ти цілими днями робиш на вул. Джохара Дудаєва, 5А ?
Хіба там є аеродром?
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