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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 59606162>
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 22:13

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Прикиньте ко мне едет деваха с моим размером латекса, а я не беру трубку))
курительную?

Прошу жюри поменять первую букву с "к" на "х" и вычеркнуть "р"))
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 22:19

  Бетон написав:
  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Прикиньте ко мне едет деваха с моим размером латекса, а я не беру трубку))
курительную?

Прошу жюри поменять первую букву с "к" на "х" и вычеркнуть "р"))

вы не отгадали слово, и ваше очко переходит в зрительский зал :D
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 22:36

Re: Психологія та інші цікавинки

:arrow:
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 26 бер, 2025 23:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 22:47

  Бетон написав:
  Успіх написав:
  Бетон написав:Я согласен полностью
Бетон, ти ж не пропустив це, правда? >>>

Пропустил.
Меня не покидает устойчивое ощущение, что я прос..ал всю жизнь, а теперь пытаюсь удержать время, как воду руками
Время не купишь ни за какие деньги

95% навіть не те що цього не зробили, а і не задумувалися,
а ти ж не якісь 5% як будівельник, а топ 1%,
так що не страдай синдоромом самозванця
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 22:55

поскольку никаких идей у народа нет я выложу несколько клипов своей любимой группы Бони М.

это 1979. золотая эра дискотек. он там в конце раздеваться начнет. :D :D :D


зачем там тот чувак я так и не понял) вокальных партий у него нет
с другой стороны любая макака бы офигела от его энергичности и чувства ритма.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 27 бер, 2025 00:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 23:06

А якщо так))



Або так))

Флай, я ніколи не міг подумати, що Юрко Юрченко так давно написав пісню про філіпінку! :D

Бачу давній сон: в ньому давня ти
Манеш, кличеш, звеш — я не можу йти
Танеш в далині, тонеш уві сні
Хоч би зблиск очей залиши мені!
Як тебе знайти? Де тебе шукать?
Я не можу йти, змушений чекать
Але в наших снах я тебе знайду
Ти наснись мені, я до тебе
Йду, я йду
Не наклич на нас біду
Зачекай мене, я йду
Я йду, я йду
Я у сні чи наяву
Все одно тебе знайду

Все життя було як старий вокзал
Як пустельна ніч, як банкетний зал
Поміж друзів сам і без друзів сам
І життя моє — тихий балаган!
Все було не те, все було не так
Без ганебних втеч, без гучних атак!
Бачу давній сон, тебе давню ту
Манеш, кличеш, звеш — і уже я

Йду, я йду
Не наклич на нас біду
Зачекай мене, я йду
Я йду, я йду
Я у сні чи наяву
Все одно тебе знайду
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 26 бер, 2025 23:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 23:24

Успіх ух класс. убрать вокал и наложить вокальную партию песни про рушнык...
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 23:50

Вечер ремиксов

  Wirująświatła написав:Успіх ух класс. убрать вокал и наложить вокальную партию песни про рушнык...

сказано - сделано успих зацени!

на работу ушло 26 минут, сделать минус из System Of A Down - Toxicityо, найти и вырезать вокал из песни про рушнык, слить их, записать экран и залить на ЮТ.
В принципе можно соревнования устраивать на лучший ремикс за 30 минут :D :D :D
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 00:28

  Успіх написав:

Або так))

Флай, я ніколи не міг подумати, що Юрко Юрченко так давно написав пісню про філіпінку! :D

Бачу давній сон: в ньому давня ти
Манеш, кличеш, звеш — я не можу йти
Танеш в далині, тонеш уві сні
Хоч би зблиск очей залиши мені!
Як тебе знайти? Де тебе шукать?
Я не можу йти, змушений чекать
Але в наших снах я тебе знайду
Ти наснись мені, я до тебе
Йду, я йду
Не наклич на нас біду
Зачекай мене, я йду
Я йду, я йду
Я у сні чи наяву
Все одно тебе знайду

Все життя було як старий вокзал
Як пустельна ніч, як банкетний зал
Поміж друзів сам і без друзів сам
І життя моє — тихий балаган!
Все було не те, все було не так
Без ганебних втеч, без гучних атак!
Бачу давній сон, тебе давню ту
Манеш, кличеш, звеш — і уже я

Йду, я йду
Не наклич на нас біду
Зачекай мене, я йду
Я йду, я йду
Я у сні чи наяву
Все одно тебе знайду

А шо случілось? Чому не Слєпаков?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 00:55

Ефект Матвея (плюс гарна дівчина)

  Faceless написав:
ЛАД написав:Я правильно понимаю, что ветка из "психологической" плавно превратилась в музыкальный салон?
Когда-то такая ветка была. Вот не помню точно, здесь или на kurs.com/
Тут в таємному форумі була

Підніму психічну тєму.
Ефект Матвея.
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