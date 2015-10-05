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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Чет 27 бер, 2025 01:09
Успіх написав:
Або так))
Флай, я ніколи не міг подумати, що Юрко Юрченко так давно написав пісню про філіпінку!
Бачу давній сон: в ньому давня ти
Манеш, кличеш, звеш — я не можу йти
Танеш в далині, тонеш уві сні
Хоч би зблиск очей залиши мені!
Як тебе знайти? Де тебе шукать?
Я не можу йти, змушений чекать
Але в наших снах я тебе знайду
Ти наснись мені, я до тебе
Йду, я йду
Не наклич на нас біду
Зачекай мене, я йду
Я йду, я йду
Я у сні чи наяву
Все одно тебе знайду
Все життя було як старий вокзал
Як пустельна ніч, як банкетний зал
Поміж друзів сам і без друзів сам
І життя моє — тихий балаган!
Все було не те, все було не так
Без ганебних втеч, без гучних атак!
Бачу давній сон, тебе давню ту
Манеш, кличеш, звеш — і уже я
Йду, я йду
Не наклич на нас біду
Зачекай мене, я йду
Я йду, я йду
Я у сні чи наяву
Все одно тебе знайду
стм нервово палить збоку (15К песо)
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Додано: Чет 27 бер, 2025 10:03
барабашов написав: Бетон написав: Бетон написав:
Идеальная проработка ягодичных.
Те бабы, кто про это знает, меют персик задницы
для задниц вроде выпады штанговые
Я согласен полностью с Дорианом Йейтсом. Выпады хуже приседаний. Ещё и травмооопасные
Феномен Йетса в том что в англии фарму в крови и моче не контролировали, в отличии от ЕС и США, а перед мистер Олимпия он хорошо промылся да и хозяева хотели чтоб нигеры наконец то меньше золото брали.
А не в приседаниях или выпадах или гантелях по 200 фунтов на бицепс.
Хотя то что он не сдох это наверно парадокс англичан как и у Оззи, тот в 60 тоже ещё прыгал на сцене(и в 65 точно).
Ну и сушку надо делать пореже, организму жир и жидкая кровь нужна, а не вены с жилами напоказ.
К сожалению, спорт ещё хуже, чем власть. Всё построено на лжи и лицемерии.
Весь профессиональный спорт это соревнования медикаментов, фармакологии.
Будь это плавание, бег или штанги.
Это ясно.
Я выполняю все нормативы мастера спорта чистым. А нормативы там капец подогнаны под фармакологию.
В лет 20 для интереса один раз прохимичился обычным метандростенолоном. У меня за месяц жим вырос на 180 кг по 6, а приседания перли так, что не было предела. Я приседал за 300.
Но это не отменяет того, что приседания с широкой постановкой ног - лучше
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