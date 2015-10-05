Флай, я ніколи не міг подумати, що Юрко Юрченко так давно написав пісню про філіпінку!
Бачу давній сон: в ньому давня ти Манеш, кличеш, звеш — я не можу йти Танеш в далині, тонеш уві сні Хоч би зблиск очей залиши мені! Як тебе знайти? Де тебе шукать? Я не можу йти, змушений чекать Але в наших снах я тебе знайду Ти наснись мені, я до тебе Йду, я йду Не наклич на нас біду Зачекай мене, я йду Я йду, я йду Я у сні чи наяву Все одно тебе знайду
Все життя було як старий вокзал Як пустельна ніч, як банкетний зал Поміж друзів сам і без друзів сам І життя моє — тихий балаган! Все було не те, все було не так Без ганебних втеч, без гучних атак! Бачу давній сон, тебе давню ту Манеш, кличеш, звеш — і уже я
Йду, я йду Не наклич на нас біду Зачекай мене, я йду Я йду, я йду Я у сні чи наяву Все одно тебе знайду
Бетон написав:Идеальная проработка ягодичных. Те бабы, кто про это знает, меют персик задницы
для задниц вроде выпады штанговые Я согласен полностью с Дорианом Йейтсом. Выпады хуже приседаний. Ещё и травмооопасные
Феномен Йетса в том что в англии фарму в крови и моче не контролировали, в отличии от ЕС и США, а перед мистер Олимпия он хорошо промылся да и хозяева хотели чтоб нигеры наконец то меньше золото брали. А не в приседаниях или выпадах или гантелях по 200 фунтов на бицепс. Хотя то что он не сдох это наверно парадокс англичан как и у Оззи, тот в 60 тоже ещё прыгал на сцене(и в 65 точно). Ну и сушку надо делать пореже, организму жир и жидкая кровь нужна, а не вены с жилами напоказ.
К сожалению, спорт ещё хуже, чем власть. Всё построено на лжи и лицемерии. Весь профессиональный спорт это соревнования медикаментов, фармакологии. Будь это плавание, бег или штанги. Это ясно.
Но это не отменяет того, что приседания с широкой постановкой ног - лучше выпадов)
anduzenko написав:Вчера в частном разговоре случайно всплыла цифра 10к месячного дохода. Оказывается, некая персона в онлифанс столько зарабатывает, после комиссии "агентства". В принципе, для кого-то это тоже критерий успеха (или даже "правильности мечты"). Все совпадения считать случайными. Лично я всё ещё не могу поверить, что это возможно. Но собеседник уверенно говорил про неких "богатых извращенцев".
Дехто і більше, і сотні тисяч. Але не дуже зрозуміло, до чого це ви привели.
В смысле, в чей огород камень? Пожалуй, что в мой собственный. Это ж меня триггернуло.