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Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 59606162
Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 01:09

стм нервово палить збоку (15К песо)

  Успіх написав:

Або так))

Флай, я ніколи не міг подумати, що Юрко Юрченко так давно написав пісню про філіпінку! :D

Бачу давній сон: в ньому давня ти
Манеш, кличеш, звеш — я не можу йти
Танеш в далині, тонеш уві сні
Хоч би зблиск очей залиши мені!
Як тебе знайти? Де тебе шукать?
Я не можу йти, змушений чекать
Але в наших снах я тебе знайду
Ти наснись мені, я до тебе
Йду, я йду
Не наклич на нас біду
Зачекай мене, я йду
Я йду, я йду
Я у сні чи наяву
Все одно тебе знайду

Все життя було як старий вокзал
Як пустельна ніч, як банкетний зал
Поміж друзів сам і без друзів сам
І життя моє — тихий балаган!
Все було не те, все було не так
Без ганебних втеч, без гучних атак!
Бачу давній сон, тебе давню ту
Манеш, кличеш, звеш — і уже я

Йду, я йду
Не наклич на нас біду
Зачекай мене, я йду
Я йду, я йду
Я у сні чи наяву
Все одно тебе знайду

стм нервово палить збоку (15К песо)
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 07:12

Слухайте цю музику, і життя стане краще


Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 08:08

сила женской логики в её отсутствии

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 08:48

слухайте цю музику і життя стане краще

Wirująświatła
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 10:03

  барабашов написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Идеальная проработка ягодичных.
Те бабы, кто про это знает, меют персик задницы


для задниц вроде выпады штанговые
Я согласен полностью с Дорианом Йейтсом. Выпады хуже приседаний. Ещё и травмооопасные

Феномен Йетса в том что в англии фарму в крови и моче не контролировали, в отличии от ЕС и США, а перед мистер Олимпия он хорошо промылся да и хозяева хотели чтоб нигеры наконец то меньше золото брали.
А не в приседаниях или выпадах или гантелях по 200 фунтов на бицепс.
Хотя то что он не сдох это наверно парадокс англичан как и у Оззи, тот в 60 тоже ещё прыгал на сцене(и в 65 точно).
Ну и сушку надо делать пореже, организму жир и жидкая кровь нужна, а не вены с жилами напоказ.

К сожалению, спорт ещё хуже, чем власть. Всё построено на лжи и лицемерии.
Весь профессиональный спорт это соревнования медикаментов, фармакологии.
Будь это плавание, бег или штанги.
Это ясно.

Но это не отменяет того, что приседания с широкой постановкой ног - лучше выпадов)
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 10:39

  Wirująświatła написав:Зображення

А где отсутствие логики?
Однозначно прошла!
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 10:59

Hotab пачему у тэбя кавкззкый акцэнт?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 11:05

  Faceless написав:
anduzenko написав:Вчера в частном разговоре случайно всплыла цифра 10к месячного дохода. Оказывается, некая персона в онлифанс столько зарабатывает, после комиссии "агентства". В принципе, для кого-то это тоже критерий успеха (или даже "правильности мечты").
Все совпадения считать случайными.
Лично я всё ещё не могу поверить, что это возможно. Но собеседник уверенно говорил про неких "богатых извращенцев".
Дехто і більше, і сотні тисяч. Але не дуже зрозуміло, до чого це ви привели.

В смысле, в чей огород камень?
Пожалуй, что в мой собственный. Это ж меня триггернуло.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 11:09

китайская еда (икра индийских слонов в какао)

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