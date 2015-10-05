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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 76777879
Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 12:21

Re: Психологія та інші цікавинки

флай, ну реально, они похожи на пикинесов. что ты в них нашёл?
и штахетник передний, ну такое)
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 12:50

  Бетон написав:флай, ну реально, они похожи на пикинесов. что ты в них нашёл?
и штахетник передний, ну такое)

стм луччє?
тут ще будівельник хоче податками обкласти, бо його наймані жіночки 50+ недополучають
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 13:26

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 13:44

Re: Психологія та інші цікавинки

  Wirująświatła написав:короче херня. темп не совпадает
Так, фігня вийшла))
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 14:10

  Hotab написав:
  Бетон написав:флай, ну реально, они похожи на пикинесов. что ты в них нашёл?
и штахетник передний, ну такое)

Коли у Флаймана було «луччє»? Треба найдешевше».
Якби макака не тільки давала безкоштовно, а і прала Флайману шкарпетки за банан в день, то вона в рейтингу випередила б філіпінку

проведено дослідження ринку? Може непалки дешевші?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 14:22

  Banderlog написав:
  Hotab написав:
  Бетон написав:флай, ну реально, они похожи на пикинесов. что ты в них нашёл?
и штахетник передний, ну такое)

Коли у Флаймана було «луччє»? Треба найдешевше».
Якби макака не тільки давала безкоштовно, а і прала Флайману шкарпетки за банан в день, то вона в рейтингу випередила б філіпінку

проведено дослідження ринку? Може непалки дешевші?

Непалку я собі придивився, вони витривалі, картопельку посадить, мішки з базарю приперти.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 14:27

Успіх


Це ж не Успіх, якого за 2 дописи


Тебе не за дописи не по темі. А за тупість. Неприкриту і тотальну.
У тебе після приходу з армії (де була хоч якась цікава інформація від тебе) всі до єдиного пости:
НЕ несуть ніяку інфу
НЕ смішні
Не цікаві
НЕМА цікавої подачі
Це не припустимо. Має бути хоч одне щось з цих пунктів, щоб твоє перебування тут було обгрунтованим . Його нема. Поки ти з придуркуватими виглядом ставиш безтолкові питання - тебе ще терплять, поки їх не багато . Коли ти починаєш навалювати свій флуд без меж, та ще і не відчуваючи рамки і спроби тебе мʼяко обмежити (оце твоє дублювання видаленого посту і є таким прикладом нерозуміння меж) ) тебе відводять капати. Добре працює тижнева крапельниця.
Не дякуй.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 14:32

тут это поржать привезли (смотреть всем!)

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 15:33

65+

quote="5841163:Water"
====
  Banderlog написав:
  Hotab написав:
  Бетон написав:флай, ну реально, они похожи на пикинесов. что ты в них нашёл?
и штахетник передний, ну такое)

Коли у Флаймана було «луччє»? Треба найдешевше».
Якби макака не тільки давала безкоштовно, а і прала Флайману шкарпетки за банан в день, то вона в рейтингу випередила б філіпінку

проведено дослідження ринку? Може непалки дешевші?

====
Непалку я собі придивився, вони витривалі, картопельку посадить, мішки з базарю приперти.
====
65+
flyman
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