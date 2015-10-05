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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Нед 30 бер, 2025 12:21
флай, ну реально, они похожи на пикинесов. что ты в них нашёл?
и штахетник передний, ну такое)
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Бетон
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Додано: Нед 30 бер, 2025 12:50
Бетон написав:
флай, ну реально, они похожи на пикинесов. что ты в них нашёл?
и штахетник передний, ну такое)
стм луччє?
тут ще будівельник хоче податками обкласти, бо його наймані жіночки 50+ недополучають
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flyman
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Додано: Нед 30 бер, 2025 13:26
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Wirująświatła
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Додано: Нед 30 бер, 2025 13:44
Wirująświatła написав:
короче херня. темп не совпадает
Так, фігня вийшла))
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Успіх
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Додано: Нед 30 бер, 2025 14:10
Hotab написав: Бетон написав:
флай, ну реально, они похожи на пикинесов. что ты в них нашёл?
и штахетник передний, ну такое)
Коли у Флаймана було «луччє»? Треба найдешевше».
Якби макака не тільки давала безкоштовно, а і прала Флайману шкарпетки за банан в день, то вона в рейтингу випередила б філіпінку
проведено дослідження ринку? Може непалки дешевші?
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Banderlog
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Додано: Нед 30 бер, 2025 14:22
Banderlog написав:
Hotab написав: Бетон написав:
флай, ну реально, они похожи на пикинесов. что ты в них нашёл?
и штахетник передний, ну такое)
Коли у Флаймана було «луччє»? Треба найдешевше».
Якби макака не тільки давала безкоштовно, а і прала Флайману шкарпетки за банан в день, то вона в рейтингу випередила б філіпінку
проведено дослідження ринку? Може непалки дешевші?
Непалку я собі придивився, вони витривалі, картопельку посадить, мішки з базарю приперти.
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Water
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Додано: Нед 30 бер, 2025 14:27
Успіх
Це ж не Успіх, якого за 2 дописи
Тебе не за дописи не по темі. А за тупість. Неприкриту і тотальну.
У тебе після приходу з армії (де була хоч якась цікава інформація від тебе) всі до єдиного пости:
НЕ несуть ніяку інфу
НЕ смішні
Не цікаві
НЕМА цікавої подачі
Це не припустимо. Має бути хоч одне щось з цих пунктів, щоб твоє перебування тут було обгрунтованим . Його нема. Поки ти з придуркуватими виглядом ставиш безтолкові питання - тебе ще терплять, поки їх не багато . Коли ти починаєш навалювати свій флуд без меж, та ще і не відчуваючи рамки і спроби тебе мʼяко обмежити (оце твоє дублювання видаленого посту і є таким прикладом нерозуміння меж) ) тебе відводять капати. Добре працює тижнева крапельниця.
Не дякуй.
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Hotab
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Додано: Нед 30 бер, 2025 14:32
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Wirująświatła
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Додано: Нед 30 бер, 2025 15:33
quote="5841163:Water"
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Banderlog написав:
Hotab написав: Бетон написав:
флай, ну реально, они похожи на пикинесов. что ты в них нашёл?
и штахетник передний, ну такое)
Коли у Флаймана було «луччє»? Треба найдешевше».
Якби макака не тільки давала безкоштовно, а і прала Флайману шкарпетки за банан в день, то вона в рейтингу випередила б філіпінку
проведено дослідження ринку? Може непалки дешевші?
====
Непалку я собі придивився, вони витривалі, картопельку посадить, мішки з базарю приперти.
====
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flyman
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