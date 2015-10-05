|
|
|
Психологія та інші цікавинки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Нед 30 бер, 2025 23:30
Бетон написав:
"за що ти мене любиш" спитайте у жінки.
Она задумалась: "А действительно, нафига ты мне вообще нужен?"
Ничто так не убивает чувства, как попытки их анализировать. Особенно вредны глупые вопросы.
И вообще, такой вопрос естественнее ожидать от женщины - это они любят ушами.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7910
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6411 раз.
- Подякували: 21428 раз.
-
-
Профіль
-
-
129
82
38
2
Додано: Нед 30 бер, 2025 23:31
flyman написав:
Успіх, криза середнього віку підкралася незамітно? Пора на контракт зайнятися кабанчиками, поки пройде. А там і тіпа шутки хотаба стануть тіпа не шутками
Ні.
Оцей мій допис вище - я міг написати ще 14років тому(!!!)
Тож - є що по темі сказати?
Свій кейс розлучення висвітлити?
Ну, можеш завуалювати, що знаєш кейс друга/знайомого!
Цікаво також кейс Бетона... - давав дружині майже ВСЕ, але... вона ЧОМУСЬ(?) цього НЕ зацінила?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7811
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 243 раз.
- Подякували: 967 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
3
Додано: Нед 30 бер, 2025 23:35
Бетон написав: Banderlog написав: flyman написав:
Всі так кажуть, "дать слабіну" с чорнобривцями не счітаєццо
якось не встрічав)
А от жінки, склонні до експериментів попадались, і про чорнобривців розказували і про інтерес до своєї статі.
сповідались, но скоріш хвастали.
навіть читаючи цю гілку стає зрозуміло, що на справжні почуття, глибокі думки, здатні тільки чоловіки. в своїх думках та аналізі - самотні.
"за що ти мене любиш" спитайте у жінки.
вона буде ляпати все, окрім того, на що ви сподівались.
якщо задати жінкам звичайне питання: що б ти вибрала, чоловіка чи банкомат. практично всі жінки виберуть останній. це дослідження психологині, яка працює з жінками
психологія лженаука)
Не рубайте Ви згаряча, при всій повазі, зара ви в стані афекта. Розставання з дітьми для чоловіка ранімо.
Ніяким бл-м то не перебєш. )
А нащот тільки банкомату це теж не правда, крім того ще є й емоційна подпітка. Но.
Кожна наступна роза емоційно варта менше ніж перша. А вже 101 чи 105...
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 2407
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 30 бер, 2025 23:37
Banderlog написав:
психологія лженаука)
лженаука решила кейс про неприличные фото так что никто не подстрадал, а вы не смогли, сразу этот ребенок сломался, подавай вам нового. Иногда мне кажется не ладу, а вам 74. Это такой имидж?
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 29217
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2448 раз.
- Подякували: 3437 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Нед 30 бер, 2025 23:43
Banderlog написав:
психологія лженаука)
психологія взагалі то з галузі педагогіки
В дитячому віці найбільш ефективна
Далі естафету переймають випрано трудові установи
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9299
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1875 раз.
- Подякували: 2321 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Нед 30 бер, 2025 23:44
Wirująświatła написав: Hotab написав:
Запитати «злого одесита» не можу, бо якось саркастично щось під його статтею спитав, і він (його модери) заблочив мені коменти назавжди))
дожился, что тебя даже свои уже блокируют.
«свій» у мене тільки муха. Найдорожча людина.
А блохери - то заробітчани. Повністю обʼєктивних нема.
Але є окрема каста, «твоїх», кацапських.
Блокування за незручні питання (щось було типу «ви ж не так давно це висміювали у орків, а зараз нахвалюєте у нас» ) звичайно що має дурний присмак . Проте там в коментах читати все одно нема що, та і ніколи . Невелика втрата .
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14617
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 385 раз.
- Подякували: 2335 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Нед 30 бер, 2025 23:45
Wirująświatła написав:
сразу этот ребенок сломался, подавай вам нового.
Согласитесь, такой подход весьма полезен для увеличения рождаемости 😁
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7910
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6411 раз.
- Подякували: 21428 раз.
-
-
Профіль
-
-
129
82
38
2
Додано: Нед 30 бер, 2025 23:47
UA написав:
психологія взагалі то з галузі педагогіки
В дитячому віці найбільш ефективна
когда психология доберется до высших эмоций она станет самой востребованной на свете наукой. Легко сказать "будь счастлив", а как это хз - мало кто знает. Дети относительно счастливы из-за высокой пластичности мозга, ровно до того момента пока им не забили мозги бесполезными ценностями и культами.
Я видел много сирот (был волонтером до войны) они... гораздо счастливее домашних детей. И наивнее конечно. Много чего не знают.
Привозишь им подарки а им пофиг на подарки, им нужно общение, внимание. Чтобы кто то из взрослых поиграл с ними в шашки, футбол или просто порисовал, сложил пазлы. И когда это происходит счастья больше, чем у домашнего ребенка получившего в подарок последний айфон.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 29217
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2448 раз.
- Подякували: 3437 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Нед 30 бер, 2025 23:55
Wirująświatła
счастья больше, чем у домашнего ребенка получившего в подарок последний айфон.
«Домашние» дети, надолго расстающиеся с папой (сейчас актуально у очень многих, у меня было актуально всегда) точно так реагируют и такие же потребности на первом месте
Целуют смартфон з Зумом, обнимают фото на смартфоне. Не слазят с рук когда папа возвращается (вот те твои пазлы и футбол).
Просто когда родители рядом, эта потребность закрыта. Но это не значит что детдомовские в этом вопросе «другие».
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 30 бер, 2025 23:57, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14617
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 385 раз.
- Подякували: 2335 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Нед 30 бер, 2025 23:56
Wirująświatła написав:
Легко сказатьибудь счастлив, а как это хз - мало кто знает
.
Елементарно, Ватсон!©😁
Мінімалізуй битовуху - максималізуєш щастя/щасливі емоції!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7811
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 243 раз.
- Подякували: 967 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|3625
|
|