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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 8384858687 ... 90>
Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 23:30

  Бетон написав:"за що ти мене любиш" спитайте у жінки.

Она задумалась: "А действительно, нафига ты мне вообще нужен?"

Ничто так не убивает чувства, как попытки их анализировать. Особенно вредны глупые вопросы.

И вообще, такой вопрос естественнее ожидать от женщины - это они любят ушами.
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 23:31

За крок...©

  flyman написав:Успіх, криза середнього віку підкралася незамітно? Пора на контракт зайнятися кабанчиками, поки пройде. А там і тіпа шутки хотаба стануть тіпа не шутками
Ні.
Оцей мій допис вище - я міг написати ще 14років тому(!!!)

Тож - є що по темі сказати?
Свій кейс розлучення висвітлити?

Ну, можеш завуалювати, що знаєш кейс друга/знайомого! :lol:


Цікаво також кейс Бетона... - давав дружині майже ВСЕ, але... вона ЧОМУСЬ(?) цього НЕ зацінила?
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 23:35

  Бетон написав:
  Banderlog написав:
  flyman написав:Всі так кажуть, "дать слабіну" с чорнобривцями не счітаєццо
якось не встрічав)
А от жінки, склонні до експериментів попадались, і про чорнобривців розказували і про інтерес до своєї статі.
сповідались, но скоріш хвастали. :lol:

навіть читаючи цю гілку стає зрозуміло, що на справжні почуття, глибокі думки, здатні тільки чоловіки. в своїх думках та аналізі - самотні.
"за що ти мене любиш" спитайте у жінки.
вона буде ляпати все, окрім того, на що ви сподівались.

якщо задати жінкам звичайне питання: що б ти вибрала, чоловіка чи банкомат. практично всі жінки виберуть останній. це дослідження психологині, яка працює з жінками
психологія лженаука)
Не рубайте Ви згаряча, при всій повазі, зара ви в стані афекта. Розставання з дітьми для чоловіка ранімо.
Ніяким бл-м то не перебєш. )
А нащот тільки банкомату це теж не правда, крім того ще є й емоційна подпітка. Но.
Кожна наступна роза емоційно варта менше ніж перша. А вже 101 чи 105...
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 23:37

  Banderlog написав:психологія лженаука)
лженаука решила кейс про неприличные фото так что никто не подстрадал, а вы не смогли, сразу этот ребенок сломался, подавай вам нового. Иногда мне кажется не ладу, а вам 74. Это такой имидж?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 23:43

  Banderlog написав: психологія лженаука)

психологія взагалі то з галузі педагогіки
В дитячому віці найбільш ефективна
Далі естафету переймають випрано трудові установи
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 23:44

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Запитати «злого одесита» не можу, бо якось саркастично щось під його статтею спитав, і він (його модери) заблочив мені коменти назавжди))
дожился, что тебя даже свои уже блокируют.

«свій» у мене тільки муха. Найдорожча людина.
А блохери - то заробітчани. Повністю обʼєктивних нема.
Але є окрема каста, «твоїх», кацапських.
Блокування за незручні питання (щось було типу «ви ж не так давно це висміювали у орків, а зараз нахвалюєте у нас» ) звичайно що має дурний присмак . Проте там в коментах читати все одно нема що, та і ніколи . Невелика втрата .
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 23:45

  Wirująświatła написав:сразу этот ребенок сломался, подавай вам нового.

Согласитесь, такой подход весьма полезен для увеличения рождаемости 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 23:47

  UA написав:психологія взагалі то з галузі педагогіки
В дитячому віці найбільш ефективна
когда психология доберется до высших эмоций она станет самой востребованной на свете наукой. Легко сказать "будь счастлив", а как это хз - мало кто знает. Дети относительно счастливы из-за высокой пластичности мозга, ровно до того момента пока им не забили мозги бесполезными ценностями и культами.

Я видел много сирот (был волонтером до войны) они... гораздо счастливее домашних детей. И наивнее конечно. Много чего не знают.

Привозишь им подарки а им пофиг на подарки, им нужно общение, внимание. Чтобы кто то из взрослых поиграл с ними в шашки, футбол или просто порисовал, сложил пазлы. И когда это происходит счастья больше, чем у домашнего ребенка получившего в подарок последний айфон.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 23:55

Wirująświatła

счастья больше, чем у домашнего ребенка получившего в подарок последний айфон.

«Домашние» дети, надолго расстающиеся с папой (сейчас актуально у очень многих, у меня было актуально всегда) точно так реагируют и такие же потребности на первом месте
Целуют смартфон з Зумом, обнимают фото на смартфоне. Не слазят с рук когда папа возвращается (вот те твои пазлы и футбол).
Просто когда родители рядом, эта потребность закрыта. Но это не значит что детдомовские в этом вопросе «другие».
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 30 бер, 2025 23:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 23:56

За крок до перевороту думок© Або, вже за пів кроку ))

  Wirująświatła написав:Легко сказатьибудь счастлив, а как это хз - мало кто знает.
Елементарно, Ватсон!©😁
Мінімалізуй битовуху - максималізуєш щастя/щасливі емоції! :wink:
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