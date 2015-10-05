Wirująświatła написав:В Киеве шото около 100. Приглашают не бомжих, что дама не найдёт 1000-2000 грн ? есть кредитные карты, подружку можно попросить. Ресторан в 90% случаев и не узнает об этом инциденте. Дама понимает всё равно надо платить (она ж тоже ела), зачем ей ещё скандалы, полиция и т.д.?
со мной был другой случай. был в командировке в Днепре. Авто - служебный пассат (это важно) и уже собирался уезжать, звонит постоянный клиент, хозяин фирмы. Говорит я вас приглашаю в ресторан, блин думаю это ехать в ночь, ну ок всё таки клиент. Поели, все дела, зовём официанта, клиент такой пафосно достает платиновую карту, подробностей шо там дальше случилось не помню (вроде на его карте не хватило денег или не было вообще). Я сначала предложил каждый платит за себя, но в итоге платил за ужин я. Чувак подумал если езжу на новом пассате, оплатить счёт для меня - копейки. Тоже надо было заявление писать?
Колись відпочивав в тепер окупованому Бердянську. Там весь общепит вимагає оплату наперед. Вибрав в меню - заплатив - подали на стіл. Що самі дорогі ресторани, що з пластиковими стаканами. Всі. Місцеві казали, що це через відпочиваючих з поряд розташованого Донбасу. Пс В постосвку ресторан це якісь атрибут розкошів, а не заклад харчування. В інших частинах світу все простіше.
flyman написав:Успіх, криза середнього віку підкралася незамітно? Пора на контракт зайнятися кабанчиками, поки пройде. А там і тіпа шутки хотаба стануть тіпа не шутками
Ні. Оцей мій допис вище - я міг написати ще 14років тому(!!!)
Тож - є що по темі сказати? Свій кейс розлучення висвітлити?
Ну, можеш завуалювати, що знаєш кейс друга/знайомого!
Цікаво також кейс Бетона... - давав дружині майже ВСЕ, але... вона ЧОМУСЬ(?) цього НЕ зацінила?
Принцип капітало-соціалістичної демократії золотого мільярду: даєш базовий дохід на покриття базових потреб, якщо людина притомна і хоче більшого, то знаходить дорогу, яку осилить ідущий. Оці качині історії хотабо-бетонів про букети за 3т., таксі туди-сюди, а не ГТ, це для мене щось із життя ескортниць. В мене більш традиційні заводські налаштування. Кейс розлучення: лібертаріанство, не хочу щоб держава лізла до мене в ліжко і своїм регулюванням. Інакше кожен чих (ОВДП чи кавалірка) з дозволу половини, це хіба підкаблучним оленям, а не альфам. Сімейний кодекс в нас ще дуже комуно-совєцький.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 31 бер, 2025 00:04, всього редагувалось 4 разів.
Banderlog написав:Розставання з дітьми для чоловіка ранімо. Ніяким бл-м то не перебєш. )
Плять, а я думав, що то тільки в мене так/що зі мною щось "не так" на рахунок "прив'язки до дітей"!
Хоч мені вже не один казав - не ідеалізуй дітей! Вони виростуть і ти накуй їм потрібний не будеш! Ну, хіба коли бабла їм треба підкинути Але, я суджу по собі - дорослий я вже, 40+! - але своїх батьків - поважаю!!! І стараюсь їм бути вдячним за все!!!
Успіх написав:Хоч мені вже не один казав - не ідеалізуй дітей! Вони виростуть і ти накуй їм потрібний не будеш! Ну, хіба коли бабла їм треба підкинути
НЕТ. это неправда. В 14-20 лет ты должен выиграть конкуренцию с их окружением. Только честно выиграть, без подкупа деньгами/айфонами. Ребенку с отцом должно быть интереснее, чем с друзьями. Тогда будешь нужен до конца своей жизни.
Так совпало что ценностная сфера ребенка начинает формировать в 12-13 и в это же время выростает роль общения со сверстниками. В свои 14-20 я дома только ночевал. Хз где я питался. Родители проиграли ту конкуренцию всухую, но после 40 ко мне пришло прозрение что родители не вечны. Я купил им по планшету, приехал на месяц в гости. И в ковид когда мою сферу закрыли наглухо, тоже жил с ними... Просто чтобы они чувствовали свою нужность.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 31 бер, 2025 00:14, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:психологія взагалі то з галузі педагогіки В дитячому віці найбільш ефективна
когда психология доберется до высших эмоций она станет самой востребованной на свете наукой. Легко сказать "будь счастлив", а как это хз - мало кто знает. Дети относительно счастливы из-за высокой пластичности мозга, ровно до того момента пока им не забили мозги бесполезными ценностями и культами.
Я видел много сирот (был волонтером до войны) они... гораздо счастливее домашних детей. И наивнее конечно. Много чего не знают.
Привозишь им подарки а им пофиг на подарки, им нужно общение, внимание. Чтобы кто то из взрослых поиграл с ними в шашки, футбол или просто порисовал, сложил пазлы. И когда это происходит счастья больше, чем у домашнего ребенка получившего в подарок последний айфон.
Всё упирается в нейромедиаторы В детском доме режим дня. Выработка дофамина упорядочена. Потому и гораздо счастливее домашних детей залипающих на гаджетах. Сельские тоже счастливее городских.
Убежден Бетона скоро отпустит. Штанга это дофаминовый фонтан
Banderlog написав:Розставання з дітьми для чоловіка ранімо. Ніяким бл-м то не перебєш. )
Плять, а я думав, що то тільки в мене так/що зі мною щось "не так" на рахунок "прив'язки до дітей"!
Хоч мені вже не один казав - не ідеалізуй дітей! Вони виростуть і ти накуй їм потрібний не будеш! Ну, хіба коли бабла їм треба підкинути Але, я суджу по собі - дорослий я вже, 40+! - але своїх батьків - поважаю!!! І стараюсь їм бути вдячним за все!!!
твоє завдання дати дітям базові установки, тобто ту саму "базу", ліпше прикладом, але словами теж нагадувати час від часу основні принципи, я б сказав словами фантаста "три закони робототехніки", тобто надати їм основу для розвитку їх ШІ