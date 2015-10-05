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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Пон 31 бер, 2025 00:15
flyman
В мене більш традиційні заводські налаштування.
Так а в інструкції в описі налаштувань і обіцяного функціоналу сказано, що апарат буде лише мріяти роками, бо налаштування не відповідатимуть сьогоденню?
«Заводські налаштування» не адаптуються під реалії, коли за виноград зі стріхи раптом ніхто не хоче лягти на тапчан з піддонів в підвалі?
Чи все ж може і справді, «на кожен товар є свій покупець», і червононоса підмітальниця жд-коліі на Кардачах згодна «за виноград»?
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Додано: Пон 31 бер, 2025 00:17
UA написав:
Всё упирается в нейромедиаторы
мое мнение есть разные виды энергий. То что мозг питается электрохимией уже доказано. И разные участки генерируют разную частоту. Так же доказано, что мозг основной потребитель энергий организма ( Мозг составляет всего 2% от общей массы нашего тела, но потребляет около 20 — 25% от общей энергии организма). А вот зачем ему энергии - хз, как и предназначение мозжечка. С корой и подкоркой всё +/- понятно. И кстати непонятно тут фейслесс писал что во сне сжигаются ккалории, интересно как если мозг ночью отдыхает?
Есть даже такая диагностика ЭЭГ сна
Мониторинг во время ночного сна. Данный способ ЭЭГ считается самым эффективным. Он позволяет достаточно быстро обнаружить скрытую судорожную готовность и патологии, спровоцированные таким состоянием. Особенно эффективен способ в диагностике детей.
считается супер эффективной для диагностики эпилепсии. По ЭЭГ видно спит мозг или нет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 31 бер, 2025 00:24, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 00:22
Wirująświatła написав:
НЕТ. это неправда. В 14-20 лет ты должен выиграть конкуренцию с их окружением. Только честно выиграть, без подкупа деньгами/айфонами. Ребенку с отцом должно быть интереснее, чем с друзьями. Тогда будешь нужен до конца своей жизни
От візьмемо не мене, а простішшого ПЕРЕСІЧНОГО!
Знову тут буде(назвемо це вірус!) БИТОВУХА!!!
ЯК(???) тому пересічному татові бути завжди цікавим для сина(возити його на рибалку, ремонтувати разом ровер і т.д., і т.п.) - якщо БАНАЛЬНО він буде працювати 6днів/тиждень! Де щовечора приходить додому зайопаний, а в неділю - тупо хоче відіспатись, бо виснажений від роботи і побутових проблем!!!
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Додано: Пон 31 бер, 2025 00:27
flyman написав:
найми сіськасто-дупасту няньку (для себе в першу чергу)
Ти, звичайно не повіриш - але я це пропонував своїй жінці😁😁😁
Звичайно, що напів-жартома!
Але ключове "напів"
😁😁😁
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Додано: Пон 31 бер, 2025 00:27
Успіх написав:
тому пересічному татові бути завжди цікавим для сина(возити його на рибалку, ремонтувати разом ровер і т.д., і т.п.) - якщо БАНАЛЬНО він буде працювати 6днів/тиждень! Де щовечора приходить додому зайопаний, а в неділю - тупо хоче відіспатись, бо виснажений від роботи і побутових проблем!!
всё ещё хуже. надо интересоваться интересами ребёнка, если ему интересен спорт - ходить с ним на спортплощадку, комп.игры - играть с ним в игры. и т.д. Очень нетривиальная задача. Обычно интересы взрослых и детей как замля и небо. Это основная причина падения авторитета и влияния родителей после 12-13 лет.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 00:27
Wirująświatła
Есть даже такая диагностика ЭЭГ сна
Чьо сна?
Просто ЕЕГ. Вдень. Всі пілоти проходять щорічно.
Інколи (дуууже рідко) через це сито не проходять, знаходять пароксизмальну активгість. Списують.
Але якщо її з народження не було , то зʼявитись вона може лише від травм голови , або алкоголізму.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 31 бер, 2025 00:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 00:27
Wirująświatła написав:
1е правило счастливого форумчанина - не читать военную ветку.
Как ещё модно узнать рагульную точку зрения? Только там.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 00:29
полпервого ночи повыползали все....
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Додано: Пон 31 бер, 2025 00:29
UA написав: Wirująświatła написав:
1е правило счастливого форумчанина - не читать военную ветку.
Как ещё модно узнать рагульную точку зрения? Только там.
с вами тяжело спорить)
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Додано: Пон 31 бер, 2025 00:30
Успіх написав: Wirująświatła написав:
НЕТ. это неправда. В 14-20 лет ты должен выиграть конкуренцию с их окружением. Только честно выиграть, без подкупа деньгами/айфонами. Ребенку с отцом должно быть интереснее, чем с друзьями. Тогда будешь нужен до конца своей жизни
От візьмемо не мене, а простішшого ПЕРЕСІЧНОГО!
Знову тут буде(назвемо це вірус!) БИТОВУХА!!!
ЯК(???) тому пересічному татові бути завжди цікавим для сина(возити його на рибалку, ремонтувати разом ровер і т.д., і т.п.) - якщо БАНАЛЬНО він буде працювати 6днів/тиждень! Де щовечора приходить додому зайопаний, а в неділю - тупо хоче відіспатись, бо виснажений від роботи і побутових проблем!!!
висновок: поки діти ростуть, не пахати так, щоб дітей не бачити, а по-мінімуму, що забезпечує базовий набір потреб, а напахатися ти потім ще до пенсії встигнеш (якщо буде бажання), але краще, коли діти виросли, то пожити "для себе", втілити якісь свої дитячі/юнацькі мрії, напр.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 31 бер, 2025 00:31, всього редагувалось 1 раз.
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