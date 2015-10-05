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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 8687888990>
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 00:30

  Hotab написав:Wirująświatła
Есть даже такая диагностика ЭЭГ сна

Чьо сна?
Просто ЕЕГ. Вдень. Всі пілоти проходять щорічно.
Інколи (дуууже рідко) через це сито не проходять, знаходять пароксизмсльну активгість. Списують.
Але якщо її з народження не було , то зʼявитись вона може лише від травм голови , або алкоголізму.

Списують і відправляють на Дудаєва 5А?
Якій прайс в 2025 році щоб знайшли?
Ми нікому не скажемо. Тут всі свої.
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 00:33

UA
Що цікавого в цій шутєйці, сказаній чи не впʼяте? Ну я нагуглив адресу, ну ТЦК. І?
Це якісь свіжі невідомі шутєйкі в коробках з фольгою зі Швейцарії підтягнули?

  UA написав:Как ещё модно .

Стильно молодьожно
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 31 бер, 2025 00:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 00:34

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:психологія лженаука)
лженаука решила кейс про неприличные фото так что никто не подстрадал, а вы не смогли, сразу этот ребенок сломался, подавай вам нового. Иногда мне кажется не ладу, а вам 74. Это такой имидж?

Ні не імідж.
Ви самі собі перечити, то дитина в 14 достатньо доросла щоб не слухатись батька і жити своїм розумом, то не достатньо доросла.
батько зобовязаний перетворитись в банкомат і не зудіти з повчаннями.
Мож таки в вашім рішенні хтось пострадав?)
Я розумію, що зара норми моралі в світі помінялись і що нове покоління росте на порносайтах і оцінює себе критеріями порносайтів.
Мож для якогось батька буде рішенням -підтримка в сходженні нової зірки онліфанс. :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 00:36

  Hotab написав:UA
Що цікавого в цій шутєйці, сказаній чи не впʼяте? Ну я нагуглив адресу, ну ТЦК. І?
Це якісь свіжі невідомі шутєйкі в коробках з фольгою зі Швейцарії підтягнули?

Заздрю.
Що тут не зрозумілого?
Це як працювати на банкнотній фабриці на Троещині коли б там зняли всі периметри охорони.
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 00:36

  Hotab написав:Чьо сна?
гугли. ночная гораздо более информативная. были кейсы когда дневная ничего не выявила, всё проявила ночная.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 31 бер, 2025 00:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 00:36

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:тому пересічному татові бути завжди цікавим для сина(возити його на рибалку, ремонтувати разом ровер і т.д., і т.п.) - якщо БАНАЛЬНО він буде працювати 6днів/тиждень! Де щовечора приходить додому зайопаний, а в неділю - тупо хоче відіспатись, бо виснажений від роботи і побутових проблем!!
всё ещё хуже. надо интересоваться интересами ребёнка, если ему интересен спорт - ходить с ним на спортплощадку, комп.игры - играть с ним в игры. и т.д. Очень нетривиальная задача. Обычно интересы взрослых и детей как замля и небо. Это основная причина падения авторитета и влияния родителей после 12-13 лет.

Так ОТОЖ!!!
Максимум, то такий простий/пересічний батя, зайопаний після роботи, може хіба що в комп.ігри побавитись з сином.

От тому і дають дітей на різні гуртки, щоб зайняти їх чимось, поки батя заробляє на хліб насущний!
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 00:40

  Banderlog написав:Ви самі собі перечити, то дитина в 14 достатньо доросла щоб не слухатись батька і жити своїм розумом, то не достатньо доросла.
батько зобовязаний перетворитись в банкомат і не зудіти з повчаннями.
Мож таки в вашім рішенні хтось пострадав?
достаточно взрослая для
а)
б)
в)
г)

недостаточно взрослая создавать семью, заводить детей и устраиваться на работу. Так понятнее? "взрослость" это не штамп в паспорте, а процессы которые +/- достаточно сформированы. Позже всего формируется ответственность. В 20 еще только у половины она есть.

в банкомат вас превращает не ребенок, а общество. Если окружение будет носить набедренные повязки и играть в бубен, ни деньги ни айфоны вашему ребенку будут не нужны. Это как то отменяет его взрослость? Общество решило что 14-15 это ещё детство. А природа половым созреванием решила иначе. Чем больше правил вы себе выдумываете, тем больше проблем ребенку создаёте. Это не собака которая выполняет команды. Ребенок хочет самостоятельности. Коктейль самостоятельности и низкой ответственности создают такие кейсы с неприличными фото. Глобально варианта два, либо уменьшение самостоятельности (побочка - задержка умственного развития) либо увеличение ответственности.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 31 бер, 2025 00:56, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 00:40

  UA написав:Заздрю.
Що тут не зрозумілого?

Тепер трохи зрозуміло. Так а яка проблема? Досвід вертухая ж є. Давай в «групи оповіщення», навіщо тобі та Швейцарія, на шию дружини юриста.

Wirująświatła
были кейсы когда дневная ничего не выявила, всё проявила ночная.


Як денна не виявила, то може і нема там нічого?))
Бо денна інколи показує навіть те чого нема (недоспанв, з похмілля та ін). Нічна я так розумію покаже, що мозок недостатньо «вимикається». Так вони і на денній це бачать.
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 00:45

За крок до перевороту думок©

  flyman написав:
  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:НЕТ. это неправда. В 14-20 лет ты должен выиграть конкуренцию с их окружением. Только честно выиграть, без подкупа деньгами/айфонами. Ребенку с отцом должно быть интереснее, чем с друзьями. Тогда будешь нужен до конца своей жизни
От візьмемо не мене, а простішшого ПЕРЕСІЧНОГО!
Знову тут буде(назвемо це вірус!) БИТОВУХА!!!
ЯК(???) тому пересічному татові бути завжди цікавим для сина(возити його на рибалку, ремонтувати разом ровер і т.д., і т.п.) - якщо БАНАЛЬНО він буде працювати 6днів/тиждень! Де щовечора приходить додому зайопаний, а в неділю - тупо хоче відіспатись, бо виснажений від роботи і побутових проблем!!!

висновок: поки діти ростуть, не пахати так, щоб дітей не бачити, а по-мінімуму, що забезпечує базовий набір потреб, а напахатися ти потім ще до пенсії встигнеш (якщо буде бажання), але краще, коли діти виросли, то пожити "для себе", втілити якісь свої дитячі/юнацькі мрії, напр.

Так бачиш, що твоє друге речення заперечує перше))
І так в житті ;)
Забезпечити "базові речі" можна за 3-4дні/тиждень, а решти присвятити дітям!
Але!!!
Але тоді ти нікуя не наскирдуєш на майбутнє!(навіть, банально на майбутнє навчання синові у виші! Чи, навіть, на банальний відпочинок на морі в Одесі, чи на Шацьких озерах :mrgreen: )
А якщо працюєш 6, чи 7днів/тиждень - то ти наскирдуєш, але... ну ти зрозумів, на дітей вже часу мінімум, або й нема :roll:

Тому, наче, "замкнуте коло"!
"Щурячі перегони"!
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 00:48

  Hotab написав:Нічна я так розумію покаже, що мозок недостатньо «вимикається».
ночная покажет паразитную активность. которой не должно быть. и днем ее может не быть. Инфа про детей, у взрослых может быть иначе)
Wirująświatła
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