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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Пон 31 бер, 2025 00:30
Hotab написав:Wirująświatła
Есть даже такая диагностика ЭЭГ сна
Чьо сна?
Просто ЕЕГ. Вдень. Всі пілоти проходять щорічно.
Інколи (дуууже рідко) через це сито не проходять, знаходять пароксизмсльну активгість
. Списують.
Але якщо її з народження не було , то зʼявитись вона може лише від травм голови , або алкоголізму.
Списують і відправляють на Дудаєва 5А?
Якій прайс в 2025 році щоб знайшли?
Ми нікому не скажемо. Тут всі свої.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 00:33
UA
Що цікавого в цій шутєйці, сказаній чи не впʼяте? Ну я нагуглив адресу, ну ТЦК. І?
Це якісь свіжі невідомі шутєйкі в коробках з фольгою зі Швейцарії підтягнули?
UA написав:
Как ещё модно .
Стильно молодьожно
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 31 бер, 2025 00:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 00:34
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
психологія лженаука)
лженаука решила кейс про неприличные фото так что никто не подстрадал, а вы не смогли, сразу этот ребенок сломался, подавай вам нового. Иногда мне кажется не ладу, а вам 74. Это такой имидж?
Ні не імідж.
Ви самі собі перечити, то дитина в 14 достатньо доросла щоб не слухатись батька і жити своїм розумом, то не достатньо доросла.
батько зобовязаний перетворитись в банкомат і не зудіти з повчаннями.
Мож таки в вашім рішенні хтось пострадав?)
Я розумію, що зара норми моралі в світі помінялись і що нове покоління росте на порносайтах і оцінює себе критеріями порносайтів.
Мож для якогось батька буде рішенням -підтримка в сходженні нової зірки онліфанс.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 00:36
Hotab написав:UA
Що цікавого в цій шутєйці, сказаній чи не впʼяте? Ну я нагуглив адресу, ну ТЦК. І?
Це якісь свіжі невідомі шутєйкі в коробках з фольгою зі Швейцарії підтягнули?
Заздрю.
Що тут не зрозумілого?
Це як працювати на банкнотній фабриці на Троещині коли б там зняли всі периметри охорони.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 00:36
Hotab написав:
Чьо сна?
гугли. ночная гораздо более информативная. были кейсы когда дневная ничего не выявила, всё проявила ночная.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 31 бер, 2025 00:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 00:36
Wirująświatła написав: Успіх написав:
тому пересічному татові бути завжди цікавим для сина(возити його на рибалку, ремонтувати разом ровер і т.д., і т.п.) - якщо БАНАЛЬНО він буде працювати 6днів/тиждень! Де щовечора приходить додому зайопаний, а в неділю - тупо хоче відіспатись, бо виснажений від роботи і побутових проблем!!
всё ещё хуже. надо интересоваться интересами ребёнка, если ему интересен спорт - ходить с ним на спортплощадку, комп.игры - играть с ним в игры. и т.д. Очень нетривиальная задача. Обычно интересы взрослых и детей как замля и небо. Это основная причина падения авторитета и влияния родителей после 12-13 лет.
Так ОТОЖ!!!
Максимум, то такий простий/пересічний батя, зайопаний після роботи, може хіба що в комп.ігри побавитись з сином.
От тому і дають дітей на різні гуртки, щоб зайняти їх чимось, поки батя заробляє на хліб насущний!
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Додано: Пон 31 бер, 2025 00:40
Banderlog написав:
Ви самі собі перечити, то дитина в 14 достатньо доросла щоб не слухатись батька і жити своїм розумом, то не достатньо доросла.
батько зобовязаний перетворитись в банкомат і не зудіти з повчаннями.
Мож таки в вашім рішенні хтось пострадав?
достаточно взрослая для
а)
б)
в)
г)
недостаточно взрослая создавать семью, заводить детей и устраиваться на работу. Так понятнее? "взрослость" это не штамп в паспорте, а процессы которые +/- достаточно сформированы. Позже всего формируется ответственность. В 20 еще только у половины она есть.
в банкомат вас превращает не ребенок, а общество. Если окружение будет носить набедренные повязки и играть в бубен, ни деньги ни айфоны вашему ребенку будут не нужны. Это как то отменяет его взрослость? Общество решило что 14-15 это ещё детство. А природа половым созреванием решила иначе. Чем больше правил вы себе выдумываете, тем больше проблем ребенку создаёте. Это не собака которая выполняет команды. Ребенок хочет самостоятельности. Коктейль самостоятельности и низкой ответственности создают такие кейсы с неприличными фото. Глобально варианта два, либо уменьшение самостоятельности (побочка - задержка умственного развития) либо увеличение ответственности.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 31 бер, 2025 00:56, всього редагувалось 7 разів.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 00:40
UA написав:
Заздрю.
Що тут не зрозумілого?
Тепер трохи зрозуміло. Так а яка проблема? Досвід вертухая ж є. Давай в «групи оповіщення», навіщо тобі та Швейцарія, на шию дружини юриста.Wirująświatła
были кейсы когда дневная ничего не выявила, всё проявила ночная.
Як денна не виявила, то може і нема там нічого?))
Бо денна інколи показує навіть те чого нема (недоспанв, з похмілля та ін). Нічна я так розумію покаже, що мозок недостатньо «вимикається». Так вони і на денній це бачать.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 00:45
flyman написав: Успіх написав: Wirująświatła написав:
НЕТ. это неправда. В 14-20 лет ты должен выиграть конкуренцию с их окружением. Только честно выиграть, без подкупа деньгами/айфонами. Ребенку с отцом должно быть интереснее, чем с друзьями. Тогда будешь нужен до конца своей жизни
От візьмемо не мене, а простішшого ПЕРЕСІЧНОГО!
Знову тут буде(назвемо це вірус!) БИТОВУХА!!!
ЯК(???) тому пересічному татові бути завжди цікавим для сина(возити його на рибалку, ремонтувати разом ровер і т.д., і т.п.) - якщо БАНАЛЬНО він буде працювати 6днів/тиждень! Де щовечора приходить додому зайопаний, а в неділю - тупо хоче відіспатись, бо виснажений від роботи і побутових проблем!!!
висновок: поки діти ростуть, не пахати так, щоб дітей не бачити, а по-мінімуму, що забезпечує базовий набір потреб, а напахатися ти потім ще до пенсії встигнеш (якщо буде бажання), але краще, коли діти виросли, то пожити "для себе", втілити якісь свої дитячі/юнацькі мрії, напр.
Так бачиш, що твоє друге речення заперечує перше))
І так в житті
Забезпечити "базові речі" можна за 3-4дні/тиждень, а решти присвятити дітям!
Але!!!
Але тоді ти нікуя не наскирдуєш на майбутнє!(навіть, банально на майбутнє навчання синові у виші! Чи, навіть, на банальний відпочинок на морі в Одесі, чи на Шацьких озерах
)
А якщо працюєш 6, чи 7днів/тиждень - то ти наскирдуєш, але... ну ти зрозумів, на дітей вже часу мінімум, або й нема
Тому, наче, "замкнуте коло"!
"Щурячі перегони"!
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Додано: Пон 31 бер, 2025 00:48
Hotab написав:
Нічна я так розумію покаже, що мозок недостатньо «вимикається».
ночная покажет паразитную активность. которой не должно быть. и днем ее может не быть. Инфа про детей, у взрослых может быть иначе)
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