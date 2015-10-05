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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Пон 31 бер, 2025 00:51
Hotab написав: UA написав:
Заздрю.
Що тут не зрозумілого?
Давай в «групи оповіщення»
Бігати по вулиці та бути зіркою телеграм каналів, за те що може хтось злякається та 5т грн дасть?
Сам розвалися в кріслі, за попу лейтенантшу лапаєшь, та Франкліни нового зразка в коробку з під холодильника скірдуєшь?
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Додано: Пон 31 бер, 2025 00:52
Успіх
Але!!!
Але тоді ти нікуя не наскирдуєш на майбутнє!(навіть, банально на майбутнє навчання синові у виші!
Який ще «виш»?
«Не слухай що каже, дивись що робить»
Далі кидаєш дружину з синами, і кайфуєш.
Бігати по вулиці та бути зіркою телеграм каналів, за те що може хтось злякається та 5т грн дасть?
Коли один оператор обліківки «UA” йде на ґанок «колцентру» попити кави, то він має попереджати попереднього, що писав.
А то один «заздрю», а інший «не дурак ставати зіркою тг каналів». Непрофесійно. Так рублів не дадуть,
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 31 бер, 2025 01:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 00:55
Wirująświatła написав:
Это как то отменяет его взрослость? Общество решило что 14-15 это ещё детство. А природа половым созреванием решила иначе.
Цікаво... - якщо б в 14-15р. були би "гуртки"(типу, як будь-які звичайні: бокс, баскетбол, шахи...) - гуртки "навчання"/практики кексу для підлітків( в презиках і під контролем "тренера")) - як би воно допомогло/чи нашкодило еволюції людей?
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Додано: Пон 31 бер, 2025 00:58
Hotab написав:
Далі кидаєш дружину з синами, і кайфуєш.
Я ж не ти!
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Додано: Пон 31 бер, 2025 01:00
Успіх написав: Wirująświatła написав:
Это как то отменяет его взрослость? Общество решило что 14-15 это ещё детство. А природа половым созреванием решила иначе.
Цікаво... - якщо б в 14-15р. були би "гуртки"(типу, як будь-які звичайні: бокс, баскетбол, шахи...) - гуртки "навчання"/практики кексу для підлітків( в презиках і під контролем "тренера")) - як би воно допомогло/чи нашкодило еволюції людей?
ещё один. роль секса в жизни подростков СИЛЬНО ПРЕУВЕЛИЧЕНА. Они могут друг перед другом хвалиться, а когда бывает что доходит "до дела" включают мороз или вообще убегают. Ну или разик из любопытства. Роль секса возрастает после 20 лет, когда падает EQ. Сексом пытаются заполнить скуку и пропавшие "лёгкие" ощущения детства. Половое созревание не про секс, а про то что оно как бы заставляет ребенка взрослеть. Есть классный фильм завтра кину в лс. В африканских племенах тоже врослеют в 13-14, а сексом начинают заниматься только через несколько лет. Не надо это подросткам.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 31 бер, 2025 01:08, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 01:01
Успіх написав: Hotab написав:
Далі кидаєш дружину з синами, і кайфуєш.
Я ж не ти!
Однозначно. Тому тобі треба ЩЕ НАВЧИТИСЬ розрізняти, що Флайман каже, і що робить сам
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Додано: Пон 31 бер, 2025 01:07
UA написав: Hotab написав: UA написав:
Заздрю.
Що тут не зрозумілого?
Давай в «групи оповіщення»
Бігати по вулиці та бути зіркою телеграм каналів, за те що може хтось злякається та 5т грн дасть?
Сам розвалися в кріслі, за попу лейтенантшу лапаєшь, та Франкліни нового зразка в коробку з під холодильника скірдуєшь?
Так он яка вона війна у тилу!
Кровава і ... прибуткова!
Скоро кінець війни? - та чур тебе, чур! - скаже військових тиловик з не тим восом, лежачи на ліжку з пачками Франклінів!
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Додано: Пон 31 бер, 2025 01:08
Успіх написав:
Так он яка вона війна у тилу!
Кровава і ... прибуткова!
Скоро кінець війни? - та чур тебе, чур! - скаже військових тиловик з не тим восом, лежачи на ліжку з пачками Франклінів
про войну и тцк мы тут не пишем. К UA та же просьба. и вообще впервые вижу тебя на форуме в 1час ночи!
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Додано: Пон 31 бер, 2025 01:12
Успіх
Так он яка вона війна у тилу!
Кровава і ... прибуткова!
Скоро кінець війни? - та чур тебе, чур! - скаже військових тиловик з не тим восом, лежачи на ліжку з пачками Франклінів!
Я доречі теж встиг облизнутись з цього опису обліківкою «UA”. Гроші (легкі) , кругла попа 25-літньої лейтенантші..
їх , операторів, там десь таки вчать оцьому… тригерити базові хотілки.. Бач, навіть тебе, по легенді вірного сімянина, і то трохи змусили почухати вʼялого страждальця.
вообще впервые вижу тебя на форуме в 1час ночи!
ЮА годинник не переводив. Тому так.
Не виключено що у них, операторів, взагалі зміна по UTC (global time) . Адже ботофериа працює на глобальному ринку всіх країн.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 31 бер, 2025 01:20, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 01:12
Wirująświatła написав:
и вообще впервые вижу тебя на форуме в 1час ночи!
Поднимите воротник - за Вами следят 😁
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