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#<1 ... 87888990 Додано: Пон 31 бер, 2025 01:22 Hotab написав: Бетон написав: Это не значит, что бабы алчные, не без этого, конечно.



) Это не значит, что бабы алчные, не без этого, конечно.



Саме так. Гроші сьогодні - це комфорт і безпека. Ота сама здатність неандертальця колись вбити звіра, принести дітям і дружині мʼясо, захистити її від хижаків та інших «людей».

Нічого погано в тому, що жінка від хоче це і зараз, але це все виражено вже банкнотами.

За які купується комфорт, безпечний будинок в безпечному (наскільки це можливо) місці. Їжа. Відпочинок.

Успіх насправді розуміє, і це вже не раз обговорювали. Просто вирішив розбавити свій флуд , який видаляють, чимось предметнішим. Саме так. Гроші сьогодні - це комфорт і безпека. Ота сама здатність неандертальця колись вбити звіра, принести дітям і дружині мʼясо, захистити її від хижаків та інших «людей».За які купується комфорт, безпечний будинок в безпечному (наскільки це можливо) місці. Їжа. Відпочинок.Успіх насправді розуміє, і це вже не раз обговорювали. Просто вирішив розбавити свій флуд , який видаляють, чимось предметнішим.



Это всё понятно. Но.

Многие из дам почему-то не считают нужным, чтоб хоть чуть-чуть себе же самой на помаду и мелочь карманную заработать (хоть немного для приличия). Обязанность приносить бабки в семью/союз полностью на 100% возлагают на мужика. А ну да, бедняжки, во время работы ноготь может поламаться - низя работать. А у многих целое высшее образование , на кой оно вообще им нужно, если они ни дня в жизни не работают и не собирались даже

Короче всё готовое подавай. Разбалованы. Еще обижаются и жалуются. Интересный феномен нынче...

После неудачного брака с такими можно тупо полинять и потерять почти впустую время/ресурсы из-за таких вот хитро..сделаных. Это всё понятно. Но.Многие из дам почему-то не считают нужным, чтоб хоть чуть-чуть себе же самой на помаду и мелочь карманную заработать (хоть немного для приличия). Обязанность приносить бабки в семью/союз полностью на 100% возлагают на мужика. А ну да, бедняжки, во время работы ноготь может поламаться - низя работать.А у многих целое высшее образование , на кой оно вообще им нужно, если они ни дня в жизни не работают и не собирались дажеКороче всё готовое подавай.Разбалованы. Еще обижаются и жалуются. Интересный феномен нынче...После неудачного брака с такими можно тупо полинять и потерять почти впустую время/ресурсы из-за таких вот хитро..сделаных. a77 Повідомлень: 178 З нами з: 11.01.24 Подякував: 21 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 бер, 2025 01:24 a77 написав: Многие из дам почему-то не считают нужным, чтоб хоть чуть-чуть себе же самой на помаду и мелочь карманную заработать (хоть немного для приличия). Обязанность приносить бабки в семью/союз полностью на 100% возлагают на мужик Многие из дам почему-то не считают нужным, чтоб хоть чуть-чуть себе же самой на помаду и мелочь карманную заработать (хоть немного для приличия). Обязанность приносить бабки в семью/союз полностью на 100% возлагают на мужик не задумывались почему женщины тратятся на одежду, косметику, салоны красоты, спа а мужики (для себя) нет? ответ вам всё объяснит. Женщина хочет чтобы ее любили. В наше время любовь это в т.ч. бабло или даже прежде всего. не задумывались почему женщины тратятся на одежду, косметику, салоны красоты, спа а мужики (для себя) нет? ответ вам всё объяснит. Женщина хочет чтобы ее любили. В наше время любовь это в т.ч. бабло или даже прежде всего. Wirująświatła

Повідомлень: 29217 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2448 раз. Подякували: 3437 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 бер, 2025 01:26 Re: Психологія та інші цікавинки Wirująświatła написав: Не надо это подросткам. Не надо это подросткам. Ясно/понятно))

Значіть, я ОДИН хотів в 7мому класі цілуватись/обійматись з дівчатами і займатись кексом з ними...😁😁😁

Wirująświatła написав: вообще впервые вижу тебя на форуме в 1час ночи! вообще впервые вижу тебя на форуме в 1час ночи! Коли чергував на фронті в ночі, то бувало і 3-4та ночі заходив/писав тут.

А, взагалі,(я може вже тобі писав) - ВЕЛИКА рідкість, щоб мої діти(особливо мій молодший) лягли спати до 0:00 ночі!

Молодший, як правило, лягає 1-2га ночі!

Не правильно?

Так.

Але намагатись зробити/привчити правильно - занадто багато зусиль/нервів))

Тож, чекаємо, коли піде до школи - тоді вже ВИМУШЕНО змінить графік сну))



А покищо молодший - он дивиться смурфиків на телевізорі😁

А я, що мав якийсь фільм подивитись, то тут вам "гілку піднімаю в топ!"©😁😁😁 Ясно/понятно))Значіть, я ОДИН хотів в 7мому класі цілуватись/обійматись з дівчатами і займатись кексом з ними...😁😁😁Коли чергував на фронті в ночі, то бувало і 3-4та ночі заходив/писав тут.А, взагалі,(я може вже тобі писав) - ВЕЛИКА рідкість, щоб мої діти(особливо мій молодший) лягли спати до 0:00 ночі!Молодший, як правило, лягає 1-2га ночі!Не правильно?Так.Але намагатись зробити/привчити правильно - занадто багато зусиль/нервів))Тож, чекаємо, коли піде до школи - тоді вже ВИМУШЕНО змінить графік сну))А покищо молодший - он дивиться смурфиків на телевізорі😁А я, що мав якийсь фільм подивитись, то тут вам "гілку піднімаю в топ!"©😁😁😁 Успіх

Повідомлень: 7811 З нами з: 18.03.21 Подякував: 243 раз. Подякували: 967 раз. Профіль 3 8 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 бер, 2025 01:31 a77

Многие из дам почему-то не считают нужным, чтоб хоть чуть-чуть себе же самой на помаду и мелочь карманную заработать (хоть немного для приличия).





Ну якщо прям такий «крайній варіант» домашнього Кота - то точно нах.

Але я казав про те, що більшу (кардинально більшу) частину грошей має в клювіку носити чоловік. Причини також відомі, нічого нового: вона декретилась, втрачала час замість карʼєри, після декрету часто важко вернутись «в струю» . Ну і далі на ній часто залишається більше домашньої рутини.

Але домашніх «котів», я з вами солідарний, я теж не люблю. Кіт має бути котом, жінка - жінкою Ну якщо прям такий «крайній варіант» домашнього Кота - то точно нах.Але я казав про те, що більшу (кардинально більшу) частину грошей має в клювіку носити чоловік. Причини також відомі, нічого нового: вона декретилась, втрачала час замість карʼєри, після декрету часто важко вернутись «в струю» . Ну і далі на ній часто залишається більше домашньої рутини.Але домашніх «котів», я з вами солідарний, я теж не люблю. Кіт має бути котом, жінка - жінкою Hotab Повідомлень: 14617 З нами з: 15.02.09 Подякував: 385 раз. Подякували: 2335 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 бер, 2025 01:39 Wirująświatła написав: a77 написав: Многие из дам почему-то не считают нужным, чтоб хоть чуть-чуть себе же самой на помаду и мелочь карманную заработать (хоть немного для приличия). Обязанность приносить бабки в семью/союз полностью на 100% возлагают на мужик Многие из дам почему-то не считают нужным, чтоб хоть чуть-чуть себе же самой на помаду и мелочь карманную заработать (хоть немного для приличия). Обязанность приносить бабки в семью/союз полностью на 100% возлагают на мужик не задумывались почему женщины тратятся на одежду, косметику, салоны красоты, спа а мужики (для себя) нет? ответ вам всё объяснит. Женщина хочет чтобы ее любили. В наше время любовь это в т.ч. бабло или даже прежде всего. не задумывались почему женщины тратятся на одежду, косметику, салоны красоты, спа а мужики (для себя) нет? ответ вам всё объяснит. Женщина хочет чтобы ее любили



Ну по итогу так и выходит часто.

Так не вопрос. Пусть бабки - это важнейшая составляющая. Но где хоть какая-то уверенность в завтрашнем дне, будучи с ней с таким подходом? Как можно спокойно заводить детей (помимо прочих проблем) ?

Сегодня есть у мужика работа, бабки - все вроде ок. Завтра-послезавтра темная полоса, бабок мало или нет, временно - "досвидания малыш, ты надоел " Вот это больше всего и раздражает. Смысл вообще жениться, получается (с мужской точки зрения).

Сдается мне, раньше , несколькими поколениями ранее, как-то понадежнее/крепче/долговечнее браки были наверное. Ну по итогу так и выходит часто.Так не вопрос. Пусть бабки - это важнейшая составляющая. Но где хоть какая-то уверенность в завтрашнем дне, будучи с ней с таким подходом? Как можно спокойно заводить детей (помимо прочих проблем) ?Сегодня есть у мужика работа, бабки - все вроде ок. Завтра-послезавтра темная полоса, бабок мало или нет, временно - "досвидания малыш, ты надоел" Вот это больше всего и раздражает. Смысл вообще жениться, получается (с мужской точки зрения).Сдается мне, раньше , несколькими поколениями ранее, как-то понадежнее/крепче/долговечнее браки былинаверное. a77 Повідомлень: 178 З нами з: 11.01.24 Подякував: 21 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 бер, 2025 02:53 Wirująświatła написав: Banderlog написав: Ви самі собі перечити, то дитина в 14 достатньо доросла щоб не слухатись батька і жити своїм розумом, то не достатньо доросла.

батько зобовязаний перетворитись в банкомат і не зудіти з повчаннями.

Мож таки в вашім рішенні хтось пострадав? Ви самі собі перечити, то дитина в 14 достатньо доросла щоб не слухатись батька і жити своїм розумом, то не достатньо доросла.батько зобовязаний перетворитись в банкомат і не зудіти з повчаннями.Мож таки в вашім рішенні хтось пострадав? достаточно взрослая для

а)

б)

в)

г)



недостаточно взрослая создавать семью, заводить детей и устраиваться на работу. Так понятнее? "взрослость" это не штамп в паспорте, а процессы которые +/- достаточно сформированы. Позже всего формируется ответственность. В 20 еще только у половины она есть.



в банкомат вас превращает не ребенок, а общество. Если окружение будет носить набедренные повязки и играть в бубен, ни деньги ни айфоны вашему ребенку будут не нужны. Это как то отменяет его взрослость? Общество решило что 14-15 это ещё детство. А природа половым созреванием решила иначе. Чем больше правил вы себе выдумываете, тем больше проблем ребенку создаёте. Это не собака которая выполняет команды. Ребенок хочет самостоятельности. Коктейль самостоятельности и низкой ответственности создают такие кейсы с неприличными фото. Глобально варианта два, либо уменьшение самостоятельности (побочка - задержка умственного развития) либо увеличение ответственности. достаточно взрослая дляа)б)в)г)недостаточно взрослая создавать семью, заводить детей и устраиваться на работу. Так понятнее? "взрослость" это не штамп в паспорте, а процессы которые +/- достаточно сформированы. Позже всего формируется ответственность. В 20 еще только у половины она есть.в банкомат вас превращает не ребенок, а общество. Если окружение будет носить набедренные повязки и играть в бубен, ни деньги ни айфоны вашему ребенку будут не нужны. Это как то отменяет его взрослость? Общество решило что 14-15 это ещё детство. А природа половым созреванием решила иначе. Чем больше правил вы себе выдумываете, тем больше проблем ребенку создаёте. Это не собака которая выполняет команды. Ребенок хочет самостоятельности. Коктейль самостоятельности и низкой ответственности создают такие кейсы с неприличными фото. Глобально варианта два, либо уменьшение самостоятельности (побочка - задержка умственного развития) либо увеличение ответственности.

Так не понятніше.

В 14 вже має бути достатня сформованісьть і самостійнісь дотримуватись правил не скидати фото, так само як в 6 не їсти какашки)

ваша рєбьонкоцентричність смішна) якого це дорослий має орієнтуватись на дитину і гратись з нею в ігри а не дитина приміром готувати з дорослим їжу?

Батько в дитинстві і юності це не товариш.

Якщо вже зайшло про виконання команд то задача щоб функціонував правильно він без команд) команди мають вже бути встроєні. А ви перетворюєте дитину на інваліда. Хікіморі. Так не понятніше.В 14 вже має бути достатня сформованісьть і самостійнісь дотримуватись правил не скидати фото, так само як в 6 не їсти какашки)ваша рєбьонкоцентричність смішна) якого це дорослий має орієнтуватись на дитину і гратись з нею в ігри а не дитина приміром готувати з дорослим їжу?Батько в дитинстві і юності це не товариш.Якщо вже зайшло про виконання команд то задача щоб функціонував правильно він без команд) команди мають вже бути встроєні. А ви перетворюєте дитину на інваліда. Хікіморі. Banderlog

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