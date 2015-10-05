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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Пон 31 бер, 2025 01:22
Hotab написав: Бетон написав:
Это не значит, что бабы алчные, не без этого, конечно.
)
Саме так. Гроші сьогодні - це комфорт і безпека. Ота сама здатність неандертальця колись вбити звіра, принести дітям і дружині мʼясо, захистити її від хижаків та інших «людей». Нічого погано в тому, що жінка від хоче це і зараз, але це все виражено вже банкнотами.
За які купується комфорт, безпечний будинок в безпечному (наскільки це можливо) місці. Їжа. Відпочинок.
Успіх насправді розуміє, і це вже не раз обговорювали. Просто вирішив розбавити свій флуд , який видаляють, чимось предметнішим.
Это всё понятно. Но.
Многие из дам почему-то не считают нужным, чтоб хоть чуть-чуть себе же самой на помаду и мелочь карманную заработать (хоть немного для приличия). Обязанность приносить бабки в семью/союз полностью на 100% возлагают на мужика. А ну да, бедняжки, во время работы ноготь может поламаться - низя работать.
А у многих целое высшее образование , на кой оно вообще им нужно, если они ни дня в жизни не работают и не собирались даже
Короче всё готовое подавай.
Разбалованы. Еще обижаются и жалуются. Интересный феномен нынче...
После неудачного брака с такими можно тупо полинять и потерять почти впустую время/ресурсы из-за таких вот хитро..сделаных.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 01:24
a77 написав:
Многие из дам почему-то не считают нужным, чтоб хоть чуть-чуть себе же самой на помаду и мелочь карманную заработать (хоть немного для приличия). Обязанность приносить бабки в семью/союз полностью на 100% возлагают на мужик
не задумывались почему женщины тратятся на одежду, косметику, салоны красоты, спа а мужики (для себя) нет? ответ вам всё объяснит. Женщина хочет чтобы ее любили. В наше время любовь это в т.ч. бабло или даже прежде всего.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 01:26
Wirująświatła написав:
Не надо это подросткам.
Ясно/понятно))
Значіть, я ОДИН хотів в 7мому класі цілуватись/обійматись з дівчатами і займатись кексом з ними...😁😁😁
Wirująświatła написав:
вообще впервые вижу тебя на форуме в 1час ночи!
Коли чергував на фронті в ночі, то бувало і 3-4та ночі заходив/писав тут.
А, взагалі,(я може вже тобі писав) - ВЕЛИКА рідкість, щоб мої діти(особливо мій молодший) лягли спати до 0:00 ночі!
Молодший, як правило, лягає 1-2га ночі!
Не правильно?
Так.
Але намагатись зробити/привчити правильно - занадто багато зусиль/нервів))
Тож, чекаємо, коли піде до школи - тоді вже ВИМУШЕНО змінить графік сну))
А покищо молодший - он дивиться смурфиків на телевізорі😁
А я, що мав якийсь фільм подивитись, то тут вам "гілку піднімаю в топ!"©😁😁😁
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Додано: Пон 31 бер, 2025 01:31
a77
Многие из дам почему-то не считают нужным, чтоб хоть чуть-чуть себе же самой на помаду и мелочь карманную заработать (хоть немного для приличия).
Ну якщо прям такий «крайній варіант» домашнього Кота - то точно нах.
Але я казав про те, що більшу (кардинально більшу) частину грошей має в клювіку носити чоловік. Причини також відомі, нічого нового: вона декретилась, втрачала час замість карʼєри, після декрету часто важко вернутись «в струю» . Ну і далі на ній часто залишається більше домашньої рутини.
Але домашніх «котів», я з вами солідарний, я теж не люблю. Кіт має бути котом, жінка - жінкою
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Додано: Пон 31 бер, 2025 01:39
Wirująświatła написав: a77 написав:
Многие из дам почему-то не считают нужным, чтоб хоть чуть-чуть себе же самой на помаду и мелочь карманную заработать (хоть немного для приличия). Обязанность приносить бабки в семью/союз полностью на 100% возлагают на мужик
не задумывались почему женщины тратятся на одежду, косметику, салоны красоты, спа а мужики (для себя) нет? ответ вам всё объяснит. Женщина хочет чтобы ее любили. В наше время любовь это в т.ч. бабло или даже прежде всего.
Ну по итогу так и выходит часто.
Так не вопрос. Пусть бабки - это важнейшая составляющая. Но где хоть какая-то уверенность в завтрашнем дне, будучи с ней с таким подходом? Как можно спокойно заводить детей (помимо прочих проблем) ?
Сегодня есть у мужика работа, бабки - все вроде ок. Завтра-послезавтра темная полоса, бабок мало или нет, временно - "досвидания малыш, ты надоел
" Вот это больше всего и раздражает. Смысл вообще жениться, получается (с мужской точки зрения).
Сдается мне, раньше , несколькими поколениями ранее, как-то понадежнее/крепче/долговечнее браки были
наверное.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 02:53
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Ви самі собі перечити, то дитина в 14 достатньо доросла щоб не слухатись батька і жити своїм розумом, то не достатньо доросла.
батько зобовязаний перетворитись в банкомат і не зудіти з повчаннями.
Мож таки в вашім рішенні хтось пострадав?
достаточно взрослая для
а)
б)
в)
г)
недостаточно взрослая создавать семью, заводить детей и устраиваться на работу. Так понятнее? "взрослость" это не штамп в паспорте, а процессы которые +/- достаточно сформированы. Позже всего формируется ответственность. В 20 еще только у половины она есть.
в банкомат вас превращает не ребенок, а общество. Если окружение будет носить набедренные повязки и играть в бубен, ни деньги ни айфоны вашему ребенку будут не нужны. Это как то отменяет его взрослость? Общество решило что 14-15 это ещё детство. А природа половым созреванием решила иначе. Чем больше правил вы себе выдумываете, тем больше проблем ребенку создаёте. Это не собака которая выполняет команды. Ребенок хочет самостоятельности. Коктейль самостоятельности и низкой ответственности создают такие кейсы с неприличными фото. Глобально варианта два, либо уменьшение самостоятельности (побочка - задержка умственного развития) либо увеличение ответственности.
Так не понятніше.
В 14 вже має бути достатня сформованісьть і самостійнісь дотримуватись правил не скидати фото, так само як в 6 не їсти какашки)
ваша рєбьонкоцентричність смішна) якого це дорослий має орієнтуватись на дитину і гратись з нею в ігри а не дитина приміром готувати з дорослим їжу?
Батько в дитинстві і юності це не товариш.
Якщо вже зайшло про виконання команд то задача щоб функціонував правильно він без команд) команди мають вже бути встроєні. А ви перетворюєте дитину на інваліда. Хікіморі.
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