RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 87888990
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 01:22

  Hotab написав:
  Бетон написав:Это не значит, что бабы алчные, не без этого, конечно.

)


Саме так. Гроші сьогодні - це комфорт і безпека. Ота сама здатність неандертальця колись вбити звіра, принести дітям і дружині мʼясо, захистити її від хижаків та інших «людей».
Нічого погано в тому, що жінка від хоче це і зараз, але це все виражено вже банкнотами.
За які купується комфорт, безпечний будинок в безпечному (наскільки це можливо) місці. Їжа. Відпочинок.
Успіх насправді розуміє, і це вже не раз обговорювали. Просто вирішив розбавити свій флуд , який видаляють, чимось предметнішим.


Это всё понятно. Но.
Многие из дам почему-то не считают нужным, чтоб хоть чуть-чуть себе же самой на помаду и мелочь карманную заработать (хоть немного для приличия). Обязанность приносить бабки в семью/союз полностью на 100% возлагают на мужика. А ну да, бедняжки, во время работы ноготь может поламаться - низя работать. :lol: А у многих целое высшее образование , на кой оно вообще им нужно, если они ни дня в жизни не работают и не собирались даже :lol:
Короче всё готовое подавай. :mrgreen: Разбалованы. Еще обижаются и жалуются. Интересный феномен нынче...
После неудачного брака с такими можно тупо полинять и потерять почти впустую время/ресурсы из-за таких вот хитро..сделаных. :mrgreen:
a77
 
Повідомлень: 178
З нами з: 11.01.24
Подякував: 21 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 01:24

  a77 написав:Многие из дам почему-то не считают нужным, чтоб хоть чуть-чуть себе же самой на помаду и мелочь карманную заработать (хоть немного для приличия). Обязанность приносить бабки в семью/союз полностью на 100% возлагают на мужик
не задумывались почему женщины тратятся на одежду, косметику, салоны красоты, спа а мужики (для себя) нет? ответ вам всё объяснит. Женщина хочет чтобы ее любили. В наше время любовь это в т.ч. бабло или даже прежде всего.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29217
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2448 раз.
Подякували: 3437 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 01:26

Re: Психологія та інші цікавинки

  Wirująświatła написав:Не надо это подросткам.
Ясно/понятно))
Значіть, я ОДИН хотів в 7мому класі цілуватись/обійматись з дівчатами і займатись кексом з ними...😁😁😁
  Wirująświatła написав:вообще впервые вижу тебя на форуме в 1час ночи!
Коли чергував на фронті в ночі, то бувало і 3-4та ночі заходив/писав тут.
А, взагалі,(я може вже тобі писав) - ВЕЛИКА рідкість, щоб мої діти(особливо мій молодший) лягли спати до 0:00 ночі!
Молодший, як правило, лягає 1-2га ночі!
Не правильно?
Так.
Але намагатись зробити/привчити правильно - занадто багато зусиль/нервів))
Тож, чекаємо, коли піде до школи - тоді вже ВИМУШЕНО змінить графік сну))

А покищо молодший - он дивиться смурфиків на телевізорі😁
А я, що мав якийсь фільм подивитись, то тут вам "гілку піднімаю в топ!"©😁😁😁
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7811
З нами з: 18.03.21
Подякував: 243 раз.
Подякували: 967 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 01:31

a77
Многие из дам почему-то не считают нужным, чтоб хоть чуть-чуть себе же самой на помаду и мелочь карманную заработать (хоть немного для приличия).


Ну якщо прям такий «крайній варіант» домашнього Кота - то точно нах.
Але я казав про те, що більшу (кардинально більшу) частину грошей має в клювіку носити чоловік. Причини також відомі, нічого нового: вона декретилась, втрачала час замість карʼєри, після декрету часто важко вернутись «в струю» . Ну і далі на ній часто залишається більше домашньої рутини.
Але домашніх «котів», я з вами солідарний, я теж не люблю. Кіт має бути котом, жінка - жінкою
Hotab
 
Повідомлень: 14617
З нами з: 15.02.09
Подякував: 385 раз.
Подякували: 2335 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 01:39

  Wirująświatła написав:
  a77 написав:Многие из дам почему-то не считают нужным, чтоб хоть чуть-чуть себе же самой на помаду и мелочь карманную заработать (хоть немного для приличия). Обязанность приносить бабки в семью/союз полностью на 100% возлагают на мужик
не задумывались почему женщины тратятся на одежду, косметику, салоны красоты, спа а мужики (для себя) нет? ответ вам всё объяснит. Женщина хочет чтобы ее любили. В наше время любовь это в т.ч. бабло или даже прежде всего.


Ну по итогу так и выходит часто.
Так не вопрос. Пусть бабки - это важнейшая составляющая. Но где хоть какая-то уверенность в завтрашнем дне, будучи с ней с таким подходом? Как можно спокойно заводить детей (помимо прочих проблем) ?
Сегодня есть у мужика работа, бабки - все вроде ок. Завтра-послезавтра темная полоса, бабок мало или нет, временно - "досвидания малыш, ты надоел :mrgreen: " Вот это больше всего и раздражает. Смысл вообще жениться, получается (с мужской точки зрения).
Сдается мне, раньше , несколькими поколениями ранее, как-то понадежнее/крепче/долговечнее браки были :roll: наверное.
a77
 
Повідомлень: 178
З нами з: 11.01.24
Подякував: 21 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 02:53

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Ви самі собі перечити, то дитина в 14 достатньо доросла щоб не слухатись батька і жити своїм розумом, то не достатньо доросла.
батько зобовязаний перетворитись в банкомат і не зудіти з повчаннями.
Мож таки в вашім рішенні хтось пострадав?
достаточно взрослая для
а)
б)
в)
г)

недостаточно взрослая создавать семью, заводить детей и устраиваться на работу. Так понятнее? "взрослость" это не штамп в паспорте, а процессы которые +/- достаточно сформированы. Позже всего формируется ответственность. В 20 еще только у половины она есть.

в банкомат вас превращает не ребенок, а общество. Если окружение будет носить набедренные повязки и играть в бубен, ни деньги ни айфоны вашему ребенку будут не нужны. Это как то отменяет его взрослость? Общество решило что 14-15 это ещё детство. А природа половым созреванием решила иначе. Чем больше правил вы себе выдумываете, тем больше проблем ребенку создаёте. Это не собака которая выполняет команды. Ребенок хочет самостоятельности. Коктейль самостоятельности и низкой ответственности создают такие кейсы с неприличными фото. Глобально варианта два, либо уменьшение самостоятельности (побочка - задержка умственного развития) либо увеличение ответственности.

Так не понятніше.
В 14 вже має бути достатня сформованісьть і самостійнісь дотримуватись правил не скидати фото, так само як в 6 не їсти какашки)
ваша рєбьонкоцентричність смішна) якого це дорослий має орієнтуватись на дитину і гратись з нею в ігри а не дитина приміром готувати з дорослим їжу?
Батько в дитинстві і юності це не товариш.
Якщо вже зайшло про виконання команд то задача щоб функціонував правильно він без команд) команди мають вже бути встроєні. А ви перетворюєте дитину на інваліда. Хікіморі.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2407
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 87888990
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 3625
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (3843)
31.03.2025 04:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.