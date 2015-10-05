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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Пон 31 бер, 2025 10:44
Успіх написав: Wirująświatła написав:
a77 написав:
Смысл вообще жениться, получается (с мужской точки зрения).
=======
болоше смысла нет. институт семьи рухнул. Какое то время еще христианство его держало. Но эта религия слишком консервативная, потому утратила влияние и популярность.
Сумно, плять!
А я думав, що то тільки в мене такий висновок сформувався.
Wirująświatła написав:
Потому что городскому обществу некуда трудоустроить и поселить молодую семью.
І тут "сумно, плять"!
Тому, напевно, хоч трошки класно було колись, коли давали квартири на деяких роботах?
Правда, далеко не всі отримали(мій тато отримав за декілька років пекельної праці... - реально важка праця була на птахофабриці/розказував тато/)- але, якщо б цей механізм удосконалити, то може можна було набагато більше сімей забезпечити житлом?
Але це за умови, що держава була б зацікавлена у підвищенні народжуваності/демографії!
А може краще давати можливість заробляти, щоб орендувати (хай навіть муніципальна оренда), а не плодити гетто з отією роздачею житла?
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Додано: Пон 31 бер, 2025 10:45
flyman написав: Успіх написав:
Так бачиш, що твоє друге речення заперечує перше))
І так в житті
Забезпечити "базові речі" можна за 3-4дні/тиждень, а решти присвятити дітям!
Але!!!
Але тоді ти нікуя не наскирдуєш на майбутнє!(навіть, банально на майбутнє навчання синові у виші! Чи, навіть, на банальний відпочинок на морі в Одесі, чи на Шацьких озерах
)
А якщо працюєш 6, чи 7днів/тиждень - то ти наскирдуєш, але... ну ти зрозумів, на дітей вже часу мінімум, або й нема
Тому, наче, "замкнуте коло"!
"Щурячі перегони"!
Нема заперечення.
Щодо скирдування ти спочатку відкладаєш, формуючи звичку,
потім, коли ресурс, який ішов на дітей вивільняється, і ти можеш його розподілити "на себе вже і сьогодні " і на інвестиції, тобто "на того ж себе, але попіздже".
Щурячі перегони в твоїй голові.
Як каже акурт: "думай головом а не ногом"
Як "перерозподіл на себе" матчиться з бюджетом 150 дол? Чи це ще покращення відносно попередніх важких часів?
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Додано: Пон 31 бер, 2025 10:49
Бетон написав:
Просто интересно, с чего все взяли, что мне хреново?
Это состояние помогает мне в концентрации.
Попробуйте просто присесть без неё 300 килограмм. Только тогда мы поймём друг друга.
Всем большое спасибо)
питання для чого (оте з 300кг, чому не 100500 чи 0)?
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Додано: Пон 31 бер, 2025 10:51
Faceless написав: Успіх написав: Wirująświatła написав:
a77 написав:
Смысл вообще жениться, получается (с мужской точки зрения).
=======
болоше смысла нет. институт семьи рухнул. Какое то время еще христианство его держало. Но эта религия слишком консервативная, потому утратила влияние и популярность.
Сумно, плять!
А я думав, що то тільки в мене такий висновок сформувався.
Wirująświatła написав:
Потому что городскому обществу некуда трудоустроить и поселить молодую семью.
І тут "сумно, плять"!
Тому, напевно, хоч трошки класно було колись, коли давали квартири на деяких роботах?
Правда, далеко не всі отримали(мій тато отримав за декілька років пекельної праці... - реально важка праця була на птахофабриці/розказував тато/)- але, якщо б цей механізм удосконалити, то може можна було набагато більше сімей забезпечити житлом?
Але це за умови, що держава була б зацікавлена у підвищенні народжуваності/демографії!
А може краще давати можливість заробляти, щоб орендувати (хай навіть муніципальна оренда), а не плодити гетто з отією роздачею житла?
будівельник із своїми жіночками 50+ на мінзарі негодують
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Додано: Пон 31 бер, 2025 10:53
Успіх написав: Бетон написав:
Просто интересно, с чего все взяли, что мне хреново?
А що може бути класно, коли від тата забрали дітей?
Навіть, просто - що класного, коли сім'я за кордоном, а ти тут - хоч ще/покищо стосунки, наче, ще не рухнули?(хоч це питання часу)
Человеку даётся ровно столько испытаний, сколько он в силах вынести.
Сильным - сильные испытания
Слабым - слабые
Banderlog он вообще под кабами сидит
Востаннє редагувалось Бетон
в Пон 31 бер, 2025 11:15, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 10:54
flyman написав:
Щодо скирдування ти спочатку відкладаєш
, формуючи звичку
Так отож - поки "спочатку відкладаєш" - то і спочатку
часу на дітей НЕ маєш!
flyman написав:потім
, коли ресурс, який ішов на дітей вивільняється, і ти можеш його розподілити "на себе вже і сьогодні " і на інвестиції, тобто "на того ж себе, але попіздже".
А потім
так, коли діти виросли - то вже "час втрачено"/з дітьми не встиг(через роботу) провести час!
Ще раз - працюєш 3-4дні/тиждень - маєш час на дітей!(але НЕ маєш що скирдувати)
- працюєш 6-7днів/тиждень - НЕ маєш часу на дітей!(але МАЄШ що скирдувати)
Все просто!©
Бувають трохи деякі відхилення від цієї "формули" - але в основному воно все саме так!☝️
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Додано: Пон 31 бер, 2025 10:56
Faceless написав: flyman написав: Успіх написав:
Так бачиш, що твоє друге речення заперечує перше))
І так в житті
Забезпечити "базові речі" можна за 3-4дні/тиждень, а решти присвятити дітям!
Але!!!
Але тоді ти нікуя не наскирдуєш на майбутнє!(навіть, банально на майбутнє навчання синові у виші! Чи, навіть, на банальний відпочинок на морі в Одесі, чи на Шацьких озерах
)
А якщо працюєш 6, чи 7днів/тиждень - то ти наскирдуєш, але... ну ти зрозумів, на дітей вже часу мінімум, або й нема
Тому, наче, "замкнуте коло"!
"Щурячі перегони"!
Нема заперечення.
Щодо скирдування ти спочатку відкладаєш, формуючи звичку,
потім, коли ресурс, який ішов на дітей вивільняється, і ти можеш його розподілити "на себе вже і сьогодні " і на інвестиції, тобто "на того ж себе, але попіздже".
Щурячі перегони в твоїй голові.
Як каже акурт: "думай головом а не ногом"
Як "перерозподіл на себе" матчиться з бюджетом 150 дол? Чи це ще покращення відносно попередніх важких часів?
$150 покриває базові потреби, і не потрібно ходити на неулюблену роботу, запивати/заїдати постійний стрес, а в 40+ клеїти ласти.
В когось може бути більша сумма, бо в нього базова потреба відпочити в Буковелі/Куршавелі 2 рази в рік, а кому достатньо активного відпочинку в парку/лісі чи на дачі.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 10:58
Успіх написав:
Так отож - поки "спочатку відкладаєш" - то і спочатку
часу на дітей НЕ маєш!
зато на бухло (пивасік з чіпсами) є, бо це ж "надітей", агага)
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Додано: Пон 31 бер, 2025 11:07
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Додано: Пон 31 бер, 2025 11:14
flyman написав: Бетон написав:
Просто интересно, с чего все взяли, что мне хреново?
Это состояние помогает мне в концентрации.
Попробуйте просто присесть без неё 300 килограмм. Только тогда мы поймём друг друга.
Всем большое спасибо)
питання для чого (оте з 300кг, чому не 100500 чи 0)?
У самурая нет цели только путь
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