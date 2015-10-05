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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 888990919293>
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 10:44

Re: Психологія та інші цікавинки

Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
  a77 написав:
Смысл вообще жениться, получается (с мужской точки зрения).

=======

болоше смысла нет. институт семьи рухнул. Какое то время еще христианство его держало. Но эта религия слишком консервативная, потому утратила влияние и популярность.
Сумно, плять!
А я думав, що то тільки в мене такий висновок сформувався.
  Wirująświatła написав:Потому что городскому обществу некуда трудоустроить и поселить молодую семью.
І тут "сумно, плять"!
Тому, напевно, хоч трошки класно було колись, коли давали квартири на деяких роботах?
Правда, далеко не всі отримали(мій тато отримав за декілька років пекельної праці... - реально важка праця була на птахофабриці/розказував тато/)- але, якщо б цей механізм удосконалити, то може можна було набагато більше сімей забезпечити житлом?
Але це за умови, що держава була б зацікавлена у підвищенні народжуваності/демографії!
А може краще давати можливість заробляти, щоб орендувати (хай навіть муніципальна оренда), а не плодити гетто з отією роздачею житла?
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 10:45

Re: Психологія та інші цікавинки

flyman написав:
  Успіх написав:Так бачиш, що твоє друге речення заперечує перше))
І так в житті ;)
Забезпечити "базові речі" можна за 3-4дні/тиждень, а решти присвятити дітям!
Але!!!
Але тоді ти нікуя не наскирдуєш на майбутнє!(навіть, банально на майбутнє навчання синові у виші! Чи, навіть, на банальний відпочинок на морі в Одесі, чи на Шацьких озерах :mrgreen: )
А якщо працюєш 6, чи 7днів/тиждень - то ти наскирдуєш, але... ну ти зрозумів, на дітей вже часу мінімум, або й нема :roll:

Тому, наче, "замкнуте коло"!
"Щурячі перегони"!

Нема заперечення.
Щодо скирдування ти спочатку відкладаєш, формуючи звичку,
потім, коли ресурс, який ішов на дітей вивільняється, і ти можеш його розподілити "на себе вже і сьогодні " і на інвестиції, тобто "на того ж себе, але попіздже".

Щурячі перегони в твоїй голові.
Як каже акурт: "думай головом а не ногом"
Як "перерозподіл на себе" матчиться з бюджетом 150 дол? Чи це ще покращення відносно попередніх важких часів?
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 10:49

  Бетон написав:Просто интересно, с чего все взяли, что мне хреново?
Это состояние помогает мне в концентрации.
Попробуйте просто присесть без неё 300 килограмм. Только тогда мы поймём друг друга.
Всем большое спасибо)

питання для чого (оте з 300кг, чому не 100500 чи 0)?
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 10:51

  Faceless написав:
Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
  a77 написав:
Смысл вообще жениться, получается (с мужской точки зрения).

=======

болоше смысла нет. институт семьи рухнул. Какое то время еще христианство его держало. Но эта религия слишком консервативная, потому утратила влияние и популярность.
Сумно, плять!
А я думав, що то тільки в мене такий висновок сформувався.
  Wirująświatła написав:Потому что городскому обществу некуда трудоустроить и поселить молодую семью.
І тут "сумно, плять"!
Тому, напевно, хоч трошки класно було колись, коли давали квартири на деяких роботах?
Правда, далеко не всі отримали(мій тато отримав за декілька років пекельної праці... - реально важка праця була на птахофабриці/розказував тато/)- але, якщо б цей механізм удосконалити, то може можна було набагато більше сімей забезпечити житлом?
Але це за умови, що держава була б зацікавлена у підвищенні народжуваності/демографії!
А може краще давати можливість заробляти, щоб орендувати (хай навіть муніципальна оренда), а не плодити гетто з отією роздачею житла?

будівельник із своїми жіночками 50+ на мінзарі негодують
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 10:53

  Успіх написав:
  Бетон написав:Просто интересно, с чего все взяли, что мне хреново?
А що може бути класно, коли від тата забрали дітей?
Навіть, просто - що класного, коли сім'я за кордоном, а ти тут - хоч ще/покищо стосунки, наче, ще не рухнули?(хоч це питання часу)

Человеку даётся ровно столько испытаний, сколько он в силах вынести.
Сильным - сильные испытания
Слабым - слабые

Banderlog он вообще под кабами сидит
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 31 бер, 2025 11:15, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 10:54

Або час на дітей/або час на скирдування

  flyman написав:Щодо скирдування ти спочатку відкладаєш, формуючи звичку
Так отож - поки "спочатку відкладаєш" - то і спочатку часу на дітей НЕ маєш!
  flyman написав:потім, коли ресурс, який ішов на дітей вивільняється, і ти можеш його розподілити "на себе вже і сьогодні " і на інвестиції, тобто "на того ж себе, але попіздже".
А потім так, коли діти виросли - то вже "час втрачено"/з дітьми не встиг(через роботу) провести час!

Ще раз - працюєш 3-4дні/тиждень - маєш час на дітей!(але НЕ маєш що скирдувати)
- працюєш 6-7днів/тиждень - НЕ маєш часу на дітей!(але МАЄШ що скирдувати)
Все просто!© :D

Бувають трохи деякі відхилення від цієї "формули" - але в основному воно все саме так!☝️
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 10:56

  Faceless написав:
flyman написав:
  Успіх написав:Так бачиш, що твоє друге речення заперечує перше))
І так в житті ;)
Забезпечити "базові речі" можна за 3-4дні/тиждень, а решти присвятити дітям!
Але!!!
Але тоді ти нікуя не наскирдуєш на майбутнє!(навіть, банально на майбутнє навчання синові у виші! Чи, навіть, на банальний відпочинок на морі в Одесі, чи на Шацьких озерах :mrgreen: )
А якщо працюєш 6, чи 7днів/тиждень - то ти наскирдуєш, але... ну ти зрозумів, на дітей вже часу мінімум, або й нема :roll:

Тому, наче, "замкнуте коло"!
"Щурячі перегони"!

Нема заперечення.
Щодо скирдування ти спочатку відкладаєш, формуючи звичку,
потім, коли ресурс, який ішов на дітей вивільняється, і ти можеш його розподілити "на себе вже і сьогодні " і на інвестиції, тобто "на того ж себе, але попіздже".

Щурячі перегони в твоїй голові.
Як каже акурт: "думай головом а не ногом"
Як "перерозподіл на себе" матчиться з бюджетом 150 дол? Чи це ще покращення відносно попередніх важких часів?

$150 покриває базові потреби, і не потрібно ходити на неулюблену роботу, запивати/заїдати постійний стрес, а в 40+ клеїти ласти.

В когось може бути більша сумма, бо в нього базова потреба відпочити в Буковелі/Куршавелі 2 рази в рік, а кому достатньо активного відпочинку в парку/лісі чи на дачі.
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 10:58

  Успіх написав:Так отож - поки "спочатку відкладаєш" - то і спочатку часу на дітей НЕ маєш!

зато на бухло (пивасік з чіпсами) є, бо це ж "надітей", агага)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 11:07

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 11:14

  flyman написав:
  Бетон написав:Просто интересно, с чего все взяли, что мне хреново?
Это состояние помогает мне в концентрации.
Попробуйте просто присесть без неё 300 килограмм. Только тогда мы поймём друг друга.
Всем большое спасибо)

питання для чого (оте з 300кг, чому не 100500 чи 0)?

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