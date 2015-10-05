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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Пон 31 бер, 2025 11:16
Faceless написав: Успіх написав: Wirująświatła написав:
a77 написав:
Смысл вообще жениться, получается (с мужской точки зрения).
=======
болоше смысла нет. институт семьи рухнул. Какое то время еще христианство его держало. Но эта религия слишком консервативная, потому утратила влияние и популярность.
Сумно, плять!
А я думав, що то тільки в мене такий висновок сформувався.
Wirująświatła написав:
Потому что городскому обществу некуда трудоустроить и поселить молодую семью.
І тут "сумно, плять"!
Тому, напевно, хоч трошки класно було колись, коли давали квартири на деяких роботах?
Правда, далеко не всі отримали(мій тато отримав за декілька років пекельної праці... - реально важка праця була на птахофабриці/розказував тато/)- але, якщо б цей механізм удосконалити, то може можна було набагато більше сімей забезпечити житлом?
Але це за умови, що держава була б зацікавлена у підвищенні народжуваності/демографії!
А може краще давати можливість заробляти, щоб орендувати (хай навіть муніципальна оренда), а не плодити гетто з отією роздачею житла?
Можна зробити і "муніципальну оренду" як варіант...
Але що поганого в тому, щоб будувати "двушки/трьошки"(хоч і малої площі) в 10-20км від міста і давати людям "на виплату"/в іпотеку(під 1-2%) з обов'язковою прив'язкою до місця роботи на 10-15р(за яких має погаситись вся іпотека) і наявності дитини/дітей?
Але з чіткими прописаним законами, що можна виселяти у разі порушення договору!
Квартири ж насправді не такі дорогі, якщо рахувати їх по "собівартості" і ще й за межами міста, де дешевша земля!
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Додано: Пон 31 бер, 2025 11:17
flyman написав: Бетон написав:
Просто интересно, с чего все взяли, что мне хреново?
Это состояние помогает мне в концентрации.
Попробуйте просто присесть без неё 300 килограмм. Только тогда мы поймём друг друга.
Всем большое спасибо)
питання для чого (оте з 300кг, чому не 100500 чи 0)?
Це як водка. Треба выпить приблизно однаково
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Додано: Пон 31 бер, 2025 11:20
Wirująświatła написав:
не задумывались почему женщины тратятся на одежду, косметику, салоны красоты
a77 написав:
Многие из дам почему-то не считают нужным, чтоб хоть чуть-чуть себе же самой на помаду и мелочь карманную заработать (хоть немного для приличия). Обязанность приносить бабки в семью/союз полностью на 100% возлагают на мужик
, спа а мужики (для себя) нет? ответ вам всё объяснит. Женщина хочет чтобы ее любили. В наше время любовь это в т.ч. бабло или даже прежде всего.
Страшко хочет выглядеть как не Страшко
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Додано: Пон 31 бер, 2025 11:30
Успіх написав: Faceless написав: Успіх написав:
5841473:Wirująświatła"]
a77 написав:
Смысл вообще жениться, получается (с мужской точки зрения).
=======
болоше смысла нет. институт семьи рухнул. Какое то время еще христианство его держало. Но эта религия слишком консервативная, потому утратила влияние и популярность.
Сумно, плять!
А я думав, що то тільки в мене такий висновок сформувався.
[quote="5841475:Wirująświatła написав:Потому что городскому обществу некуда трудоустроить и поселить молодую семью.
І тут "сумно, плять"!
Тому, напевно, хоч трошки класно було колись, коли давали квартири на деяких роботах?
Правда, далеко не всі отримали(мій тато отримав за декілька років пекельної праці... - реально важка праця була на птахофабриці/розказував тато/)- але, якщо б цей механізм удосконалити, то може можна було набагато більше сімей забезпечити житлом?
Але це за умови, що держава була б зацікавлена у підвищенні народжуваності/демографії!
А може краще давати можливість заробляти, щоб орендувати (хай навіть муніципальна оренда), а не плодити гетто з отією роздачею житла?
Можна зробити і "муніципальну оренду" як варіант...
Але що поганого в тому, щоб будувати "двушки/трьошки"(хоч і малої площі) в 10-20км від міста і давати людям "на виплату"/в іпотеку(під 1-2%) з обов'язковою прив'язкою до місця роботи на 10-15р(за яких має погаситись вся іпотека) і наявності дитини/дітей?
Але з чіткими прописаним законами, що можна виселяти у разі порушення договору!
Квартири ж насправді не такі дорогі, якщо рахувати їх по "собівартості" і ще й за межами міста, де дешевша земля![/quote]Погане в тому, що за це халявне житло хтось має заплатити; з цього халявного житла потім зʼявляються райони гетто зі злиднів, що звикли що їм хтось все подарує.
Муніципальна оренда в цьому плані краща тим, що
- це тимчасова опція
- це оплачувана опція, хай і зі знижкою
- є важелі впливу на орендарів
Але водночас це також потенційна проблема, соціяльна: виселити непутящих може бути складно
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Додано: Пон 31 бер, 2025 11:33
Wirująświatła написав:не задумывались почему женщины тратятся на одежду, косметику, салоны красоты, спа а мужики (для себя) нет?
А чого ви вирішили, що ні?
Для кого всі ці барбершопи тоді?
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Додано: Пон 31 бер, 2025 11:37
Идея стартапа #69. UA, вам точно зайдёт.
Снять проститутку на месяц и сдавать её посуточно
А?
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Додано: Пон 31 бер, 2025 11:51
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Додано: Пон 31 бер, 2025 11:52
Бетон написав:
Идея стартапа #69. UA, вам точно зайдёт.
Снять проститутку на месяц и сдавать её посуточно
А?
друже астанавитесь
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Wirująświatła
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Додано: Пон 31 бер, 2025 11:54
Faceless написав:
Для кого всі ці барбершопи тоді?
салоны красоты в каждом ЖК и не по одному, рекорд что я видел - 4. Есть отдельные мужики которые красят ногти, волосы, делают эпиляцию, посещают спа, но за всю жизнь я такого не знал ни одного.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 31 бер, 2025 12:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 12:02
Бетон написав: Banderlog написав: flyman написав:
Всі так кажуть, "дать слабіну" с чорнобривцями не счітаєццо
якось не встрічав)
А от жінки, склонні до експериментів попадались, і про чорнобривців розказували і про інтерес до своєї статі.
сповідались, но скоріш хвастали.
навіть читаючи цю гілку стає зрозуміло, що на справжні почуття, глибокі думки, здатні тільки чоловіки. в своїх думках та аналізі - самотні.
"за що ти мене любиш" спитайте у жінки.
вона буде ляпати все, окрім того, на що ви сподівались.
якщо задати жінкам звичайне питання: що б ти вибрала, чоловіка чи банкомат. практично всі жінки виберуть останній. це дослідження психологині, яка працює з жінками
Просто жінки більш раціональні та хитріші за чоловіків.
Але це помилка розглядати жінок або чоловіків взагалі. Для сімейних відносин.
Вся суть подружжя (пошуку саме твоєї "половинки") полягає в тому, що саме відносно тебе ця "половинка" буде вести себе інакше, ніж з усіма іншими.
Тобто саме з тобою в неї (або в нього, якщо мова про жінку) відбудеться оцей збій загального підходу.
Тобто щоб саме ти для неї або-і (і - ідеальний варіант) вона для тебе була отим виключенням з правил.
Якщо ж партнер для сім'ї є лише подвєрнувшімся під руку, то звичайно закінчення стосунків неминуче.
Якщо коротко: потрібно, як мінімум, знайти таку, яку буде "дурепою", а не раціональною хитрою жінкою, саме для тебе (буде тебе любити).
Або ти будеш отаким "дурнем" для неї (будеш ти любити її).
В ідеалі - обидва "дурні" (взаємна любов).
Якщо ж почуттів нема, то ... нічого особистого, лише бізнес.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 31 бер, 2025 12:03, всього редагувалось 1 раз.
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