Додано: Пон 31 бер, 2025 12:02

Бетон написав: Banderlog написав: flyman написав: Всі так кажуть, "дать слабіну" с чорнобривцями не счітаєццо Всі так кажуть, "дать слабіну" с чорнобривцями не счітаєццо якось не встрічав)

А от жінки, склонні до експериментів попадались, і про чорнобривців розказували і про інтерес до своєї статі.

сповідались, но скоріш хвастали. якось не встрічав)А от жінки, склонні до експериментів попадались, і про чорнобривців розказували і про інтерес до своєї статі.сповідались, но скоріш хвастали.

навіть читаючи цю гілку стає зрозуміло, що на справжні почуття, глибокі думки, здатні тільки чоловіки. в своїх думках та аналізі - самотні.

"за що ти мене любиш" спитайте у жінки.

вона буде ляпати все, окрім того, на що ви сподівались.



якщо задати жінкам звичайне питання: що б ти вибрала, чоловіка чи банкомат. практично всі жінки виберуть останній. це дослідження психологині, яка працює з жінками навіть читаючи цю гілку стає зрозуміло, що на справжні почуття, глибокі думки, здатні тільки чоловіки. в своїх думках та аналізі - самотні."за що ти мене любиш" спитайте у жінки.вона буде ляпати все, окрім того, на що ви сподівались.якщо задати жінкам звичайне питання: що б ти вибрала, чоловіка чи банкомат. практично всі жінки виберуть останній. це дослідження психологині, яка працює з жінками

Просто жінки більш раціональні та хитріші за чоловіків.Але це помилка розглядати жінок або чоловіків взагалі. Для сімейних відносин.Вся суть подружжя (пошуку саме твоєї "половинки") полягає в тому, що саме відносно тебе ця "половинка" буде вести себе інакше, ніж з усіма іншими.Тобто саме з тобою в неї (або в нього, якщо мова про жінку) відбудеться оцей збій загального підходу.Тобто щоб саме ти для неї або-і (і - ідеальний варіант) вона для тебе була отим виключенням з правил.Якщо ж партнер для сім'ї є лише подвєрнувшімся під руку, то звичайно закінчення стосунків неминуче.Якщо коротко: потрібно, як мінімум, знайти таку, яку буде "дурепою", а не раціональною хитрою жінкою, саме для тебе (буде тебе любити).Або ти будеш отаким "дурнем" для неї (будеш ти любити її).В ідеалі - обидва "дурні" (взаємна любов).Якщо ж почуттів нема, то ... нічого особистого, лише бізнес.