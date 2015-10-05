Faceless написав:це халявне житло хтось має заплатити
Так це НЕ халявне житло - за нього якраз і буде сплачувати власник 10-15р з привязкою до місця праці!(умовного заводу, фабрики і т.п.) Халявне(майже) житло роздавали колись... - хоч люди теж працювали по декілька років на важких роботах!
Бетон написав:Идея стартапа #69. UA, вам точно зайдёт. Снять проститутку на месяц и сдавать её посуточно
Бетон написав:Человеку даётся ровно столько испытаний, сколько он в силах вынести. Сильным - сильные испытания Слабым - слабые
Це не так. Це вже бажання прогнозованості світу. Розумом трудно приняти, що багато подій випадкові. Тут застрелився чоловік, зламався. Взагалі часто стріляються... Знаєте, яку основну причину вважають вірогідною побратими? е вгадали, не змучився під обстрілами. А щось не так в сімї. Даж я одного разу чув розмірковування. - застрелився? Странно... він ж не жонатий був Проблема в тім, що з часом чоловіки зріднюються з жінками і жінка стає більше ніж друг з сіськами. Вона стає голосом в голові.) З часом то проходить.
Banderlog написав:В 14 вже має бути достатня сформованісьть і самостійнісь дотримуватись правил не скидати фото, так само як в 6 не їсти какашки) ваша рєбьонкоцентричність смішна) якого це дорослий має орієнтуватись на дитину і гратись з нею в ігри а не дитина приміром готувати з дорослим їжу?
во первых я этого не писал (про еду). Есть дети которые помогают родителям. Другим это неинтересно.
Во вторых игра - основная деятельность ребенка, и взрослый может сделать ее богаче, интереснее.
В третьих в игре формируются привязанности. Ребенок не привязан к родителям "по-умолчанию", для привязки должен быть эмоциональный контакт.
Сироты вполне счастливы без родителей, если их не гнобят старшие.
Banderlog написав:Батько в дитинстві і юності це не товариш.
я не понимаю слово товарищ. Не друг? хорошая заявочка. А кто, тюремный надзиратель? Банкомат? Вождь племени нумба-юмба?
Banderlog написав:команди мають вже бути встроєні
куда встроены? вы слишком перемешали биологическое и социальное, подменив одно другим. Когда социальное начинает давить биологию - на выходе имеем весь спектр расстройств.
Banderlog написав:дотримуватись правил не скидати фото
ребенок с какого там возраста ложил на ваши правила. Или дети не курят, не употребляют алкоголь, не делают татуировки, не красят волосы в розовые цвет, не носят серьгу в носу, на брови, вызывающую одежду. Это по каким правилам, вы тоже это делаете?
А как люди голыми жили, ходили в общие бани, загорали на пляжах без ничего. Думаете мамы девочкам закрывали рукой глаза, шоб те не увидели мужские причандалы? Потом гайки начали затягивать, чтобы продлить детство с 14 до 20 лет. Потому что городскому обществу некуда трудоустроить и поселить молодую семью.
ким має бути як не другом? Ви здивуєтесь- батьком Ви чомусь вперто одказуєте йому в вихованні і праву бути значімим взрослим для своєї дитини, перекладаючи то на педагогів і навіть на міліціонера... Ну шо ви доказуєте? Що всі ми обізяни? І рєбьонок може чудить як хоче? Чому ж відкидаєте право батька чудить якщо він не справився з вихованням? Дати підсрачника в інтернат. Не ви казали, що рівень щастя підлітків там вище ніж в багатьох сімях? Представляєте, там чомусь нізя кольцо в ніс, фіолетові волоси і недотримуватись розпорядку дня З тим що інститут сімї рухнув в сучасному суспільстві згоден. Що ви там казали? раніше воно трималось на християнстві? Й ісламі? відколи суспільство слідом за ніцше сказало Бог вмер? Наступила свобода? Щось там поламалось ? ви ще пропустили тупу побутову необхідність. Без сімї в важкі часи не виживали.
якось не улавлюю для чого чоловікові з вашими установками в голові "заводити дітей"? Можно якусь мотивацію від психолога? Нема з ким освоїти нові комютерні ігри? І післати кого за півом і тапками? Чи за півом і тапками теж нізя? В догонку ще одне питання, значить Ви певні, що дитині краще якщо її зачинатель стане іще одним другом? На кого ж їй орієнтуватись тоді в мавпуванні? На вуличного авторитета?
салоны красоты в каждом ЖК и не по одному, рекорд что я видел - 4. Есть отдельные мужики которые красят ногти, волосы, делают эпиляцию, посещают спа, но за всю жизнь я такого не знал ни одного.
Нігті можна не фарбувати, просто робити гігієнічний манікюр, і це не кидається в очі. Фарбування (камуфлювання) волосся й бороди роблять зазвичай в природні кольори, тому ви то теж би не помітили. Епіляцію волосся на обличчі теж роблять, і навряд би вам про те доповідав кожен перехожий
Успіх написав:Так це НЕ халявне житло - за нього якраз і буде сплачувати власник 10-15р з привязкою до місця праці!(умовного заводу, фабрики і т.п.)
Це вже дурниця. Хіба як ініціатива конкретного великого роботодавця - так це й так існує в невеликих масштабах. Неможливи прив'язати людину до місця праці, щоб нормлаьно врегулювати питання виплати вартості житла, ми давно не в ситуації коли єдиним роботодавцем була держава
Banderlog написав:Ви чомусь вперто одказуєте йому в вихованні і праву бути значімим взрослим для своєї дитини, перекладаючи то на педагогів і навіть на міліціонера... Ну шо ви доказуєте? Що всі ми обізяни?
я ниче никому не доказываю) можете поубивать своих детей) Из одного кейса с полицейским вы сделали вывод что я на кого то перекладываю воспитание). Если у ребенка болит зуб вы сами лечите или идёте к стоматологу? Тут тоже самое ребенок делает что то незаконное пусть с ним переговорит полицейский. Во первых это убедительнее, во вторых этот разговор (часто тяжёлый) не испортит ваши с ребенком отношения. Если вместо полицейского вы такой крутой перец решите пропесочить, позже вам это отрыгнут.
Banderlog написав:Чому ж відкидаєте право батька чудить якщо він не справився з вихованням? Дати підсрачника в інтернат.
вы уже стали будивэльныком. Если родитель не справляется или не можетиужиться мирно интернат где работают проф.педагоги - лучшее решение. Только кейса с фото для этого как бы мало.
Banderlog написав:Представляєте, там чомусь нізя кольцо в ніс, фіолетові волоси і недотримуватись розпорядку дня
што? вы там хоть раз были? всё там можно. И тела свои показывать можно, педагоги со свечкой над каждым не стоят. Есть ограничения на моб.телефоны и интернет. Это разрешено в строгое время и под наблюдением воспитателей, чтобы дети по неприличным сайтам не шарились и с дядями не знакомились.
Banderlog написав:Без сімї в важкі часи не виживали.
сейчас лёгкие часы? выживают? или мы побороли бедность и матерей одиночек? Сейчас ничем не лучше времена, чем всегда. Особенно учитывая массовое падение EQ.
Banderlog написав:В догонку ще одне питання, значить Ви певні, що дитині краще якщо її зачинатель стане іще одним другом? На кого ж їй орієнтуватись тоді в мавпуванні? На вуличного авторитета?
принято использовать выражение "значимый взрослый" оно принципиально отличается от "родитель". во первых значимого взрослого ребенок ВЫБИРАЕТ САМ. Чтобы родителей выбирали кейсов мне не известно. во вторых ЗВ может быть кто угодно, какой то хиппи 20 лет может иметь влияние на вашего ребенка больше вас. Таких кейсов тысячи. 50% проблем с которыми приходят родители к психологу - не могут влиять на ребенка "не учится, красит волосы, носит вызывающую одежду, грубит, закрывается в своей комнате и отказывается от общения, ночует не дома, дружит со странными людьми, табак, алкоголь. Всех в интернат сдавать? Это блд смешно, я много знал таких детей, после 18-20 они становились нормотипичными. Заводили семьи, работали, веществами не злоупотребляли.