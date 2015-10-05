Додано: Пон 31 бер, 2025 13:54

Banderlog написав: Ви чомусь вперто одказуєте йому в вихованні і праву бути значімим взрослим для своєї дитини, перекладаючи то на педагогів і навіть на міліціонера...

Ну шо ви доказуєте? Що всі ми обізяни? Ви чомусь вперто одказуєте йому в вихованні і праву бути значімим взрослим для своєї дитини, перекладаючи то на педагогів і навіть на міліціонера...Ну шо ви доказуєте? Що всі ми обізяни?

Banderlog написав: Чому ж відкидаєте право батька чудить якщо він не справився з вихованням?

Дати підсрачника в інтернат. Чому ж відкидаєте право батька чудить якщо він не справився з вихованням?Дати підсрачника в інтернат.

Banderlog написав: Представляєте, там чомусь нізя кольцо в ніс, фіолетові волоси і недотримуватись розпорядку дня Представляєте, там чомусь нізя кольцо в ніс, фіолетові волоси і недотримуватись розпорядку дня

Banderlog написав: Без сімї в важкі часи не виживали. Без сімї в важкі часи не виживали.

Banderlog написав: В догонку ще одне питання, значить Ви певні, що дитині краще якщо її зачинатель стане іще одним другом? На кого ж їй орієнтуватись тоді в мавпуванні? На вуличного авторитета? В догонку ще одне питання, значить Ви певні, що дитині краще якщо її зачинатель стане іще одним другом? На кого ж їй орієнтуватись тоді в мавпуванні? На вуличного авторитета?

я ниче никому не доказываю) можете поубивать своих детей) Из одного кейса с полицейским вы сделали вывод что я на кого то перекладываю воспитание). Если у ребенка болит зуб вы сами лечите или идёте к стоматологу? Тут тоже самое ребенок делает что то незаконное пусть с ним переговорит полицейский. Во первых это убедительнее, во вторых этот разговор (часто тяжёлый) не испортит ваши с ребенком отношения. Если вместо полицейского вы такой крутой перец решите пропесочить, позже вам это отрыгнут.вы уже стали будивэльныком. Если родитель не справляется или не можетиужиться мирно интернат где работают проф.педагоги - лучшее решение. Только кейса с фото для этого как бы мало.што? вы там хоть раз были? всё там можно. И тела свои показывать можно, педагоги со свечкой над каждым не стоят. Есть ограничения на моб.телефоны и интернет. Это разрешено в строгое время и под наблюдением воспитателей, чтобы дети по неприличным сайтам не шарились и с дядями не знакомились.сейчас лёгкие часы? выживают? или мы побороли бедность и матерей одиночек? Сейчас ничем не лучше времена, чем всегда. Особенно учитывая массовое падение EQ.принято использовать выражение "значимый взрослый" оно принципиально отличается от "родитель". во первых значимого взрослого ребенок ВЫБИРАЕТ САМ. Чтобы родителей выбирали кейсов мне не известно. во вторых ЗВ может быть кто угодно, какой то хиппи 20 лет может иметь влияние на вашего ребенка больше вас. Таких кейсов тысячи. 50% проблем с которыми приходят родители к психологу - не могут влиять на ребенка "не учится, красит волосы, носит вызывающую одежду, грубит, закрывается в своей комнате и отказывается от общения, ночует не дома, дружит со странными людьми, табак, алкоголь. Всех в интернат сдавать? Это блд смешно, я много знал таких детей, после 18-20 они становились нормотипичными. Заводили семьи, работали, веществами не злоупотребляли.