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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Пон 31 бер, 2025 18:29
Успіх написав: Wirująświatła написав:
a77 написав:
Смысл вообще жениться, получается (с мужской точки зрения).
=======
болоше смысла нет. институт семьи рухнул. Какое то время еще христианство его держало. Но эта религия слишком консервативная, потому утратила влияние и популярность.
Сумно, плять!©
А я думав, що то тільки в мене такий висновок сформувався.
Wirująświatła написав:
Потому что городскому обществу некуда трудоустроить и поселить молодую семью.
І тут "сумно, плять"!©
........
Рухнул институт патриархальной
семьи. Институт семьи
не рухнул, а трансформируется. Пока что идёт процесс. Посмотрим, во что выльется.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 18:37
Faceless написав:
.....
Погане в тому, що за це халявне житло хтось має заплатити; з цього халявного житла потім зʼявляються райони гетто зі злиднів, що звикли що їм хтось все подарує.
........
Почему-то не помню таких "гетто", когда жильё давали бесплатно.
И привычки у людей, что им "хтось все подарує", тоже, вроде, не возникало.
Но согласен, что муниципальная аренда, возможно, лучше.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 18:49
ЛАД написав:
Рухнул институт патриархальной семьи. Институт семьи не рухнул, а трансформируется. Пока что идёт процесс. Посмотрим, во что выльется.
да вы правы. патриархальной.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 18:49
узнаёте чья песня?
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Додано: Пон 31 бер, 2025 18:50
ЛАД написав: Faceless написав:
.....
Погане в тому, що за це халявне житло хтось має заплатити; з цього халявного житла потім зʼявляються райони гетто зі злиднів, що звикли що їм хтось все подарує.
........
Почему-то не помню таких "гетто", когда жильё давали бесплатно.
И привычки у людей, что им "хтось все подарує", тоже, вроде, не возникало.
Но согласен, что муниципальная аренда, возможно, лучше.
Не пригадуєте чи просто не хочете всі ці "робочі квартали" з голитьбою? Про район ХТЗ прямо легенди ходили.
Общаги теж швидко перетворювалися в справжню клоаку концентрованої безвиході
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Додано: Пон 31 бер, 2025 18:54
Wirująświatła написав:
..........Таких кейсов тысячи. 50% проблем с которыми приходят родители к психологу - не могут влиять на ребенка "не учится, красит волосы, носит вызывающую одежду, грубит, закрывается в своей комнате и отказывается от общения, ночует не дома, дружит со странными людьми, табак, алкоголь. Всех в интернат сдавать? Это блд смешно, я много знал таких детей, после 18-20 они становились нормотипичными. Заводили семьи, работали, веществами не злоупотребляли. Станет ли родитель ЗВ - хз. Мои не стали. Я после 40 понял что такое благодарность и зачем она.
Вам не кажется, что у вас некоторая аберрация зрения, возможно, потому что вы встречаетесь/занимаетесь именно случаями отклонений, а "нормальные", которые могут решить проблемы сами, к вам не обращаются?
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Додано: Пон 31 бер, 2025 19:00
Banderlog написав:
Допустим я не дозволяю заходити взутому до себе додому.
вы или не читаете что я вам пишу или не понииаете.
Ещё раз. я не оцениваю ничьи моральные нормы. НИ ЧЬИ. Можете себе представить, что оказывается можно смотреть на людей без призмы моральных норм? Я выгладывал видео как психолог работает с преступником убийцей. Даже если он дрочить перед ней начнет, она будет спокойна. Кричать начнёт, матом, швырять мебель, биться головой, выть как волк, ползать по полу. А она спокойна. Иначе как психолог она ноль.
Может подождать пока надоест или закончит и продолжит разговор. Моральные нормы мешают разобраться что происходит с человеком. При чём не просто мешают, а многие вещи переворачивают с ног на голову. Ребенку нужна свобода для развития. Послушный, сидит дома, ни с кем не общается? родители не нарадуются, а я говорю у него с психикой проблемы. Чтобы осознать ошибку её нужно сделать, а для этого нужно пространство.
ЛАД написав:
а "нормальные", которые могут решить проблемы сами, к вам не обращаются?
что конкретно в моем примере не нормально? я за всё время ветки намеренно не описал ни одной девиации.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 19:14
flyman написав: Wirująświatła написав:
наверн все тут поняли что я отпетый меломан
навєрн ти не поняв, що всім по куй
за всех не надо говорить ты ж не хотаб? если тебе покуй попробуй расширить рамки своих интересов, спектр воспринимаемой информации.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 19:23
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Допустим я не дозволяю заходити взутому до себе додому.
вы или не читаете что я вам пишу или не понииаете.
Ещё раз. я не оцениваю ничьи моральные нормы. НИ ЧЬИ. Можете себе представить, что оказывается можно смотреть на людей без призмы моральных норм? Я выгладывал видео как психолог работает с преступником убийцей. Даже если он дрочить перед ней начнет, она будет спокойна. Кричать начнёт, матом, швырять мебель, биться головой, выть как волк, ползать по полу. А она спокойна. Иначе как психолог она ноль.
Может подождать пока надоест или закончит и продолжит разговор. Моральные нормы мешают разобраться что происходит с человеком. При чём не просто мешают, а многие вещи переворачивают с ног на голову. Ребенку нужна свобода для развития. Послушный, сидит дома, ни с кем не общается? родители не нарадуются, а я говорю у него с психикой проблемы. Чтобы осознать ошибку её нужно сделать, а для этого нужно пространство.
ЛАД написав:
а "нормальные", которые могут решить проблемы сами, к вам не обращаются?
что конкретно в моем примере не нормально? я за всё время ветки намеренно не описал ни одной девиации.
ні. Не можу, в чому там її робота полягає?
якщо його вгомонити, то наглядача з рєзіновою дубінкою достатньо. В нього методи краще працюють при ньому прєступнік не дрочить. І щось я думаю що пані психолог покличе наглядача в разі чого. А от чи наглядач покличе психолога то вже вопрос
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Додано: Пон 31 бер, 2025 19:26
ЛАД написав:
Почитайте истории разводов миллионеров/миллиардеров на Западе.
Там тоже "комуно-совєцький"?
Ніби там лібертарінський капіталізм, а не з соціалістичною мордою.
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