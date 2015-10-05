Додано: Пон 31 бер, 2025 19:00

Banderlog написав: Допустим я не дозволяю заходити взутому до себе додому. Допустим я не дозволяю заходити взутому до себе додому.

ЛАД написав: а "нормальные", которые могут решить проблемы сами, к вам не обращаются? а "нормальные", которые могут решить проблемы сами, к вам не обращаются?

вы или не читаете что я вам пишу или не понииаете.Ещё раз. я не оцениваю ничьи моральные нормы. НИ ЧЬИ. Можете себе представить, что оказывается можно смотреть на людей без призмы моральных норм? Я выгладывал видео как психолог работает с преступником убийцей. Даже если он дрочить перед ней начнет, она будет спокойна. Кричать начнёт, матом, швырять мебель, биться головой, выть как волк, ползать по полу. А она спокойна. Иначе как психолог она ноль.Может подождать пока надоест или закончит и продолжит разговор. Моральные нормы мешают разобраться что происходит с человеком. При чём не просто мешают, а многие вещи переворачивают с ног на голову. Ребенку нужна свобода для развития. Послушный, сидит дома, ни с кем не общается? родители не нарадуются, а я говорю у него с психикой проблемы. Чтобы осознать ошибку её нужно сделать, а для этого нужно пространство.что конкретно в моем примере не нормально? я за всё время ветки намеренно не описал ни одной девиации.