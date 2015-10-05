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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 93949596>
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 19:29

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:
  Wirująświatła написав:наверн все тут поняли что я отпетый меломан

навєрн ти не поняв, що всім по куй

за всех не надо говорить ты ж не хотаб? если тебе покуй попробуй расширить рамки своих интересов, спектр воспринимаемой информации.

"всє" ти написав, а то контрпрімєр
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 19:29

  Banderlog написав:в чому там її робота полягає?
определить что у него происходит внутри. То что обыватель считает девиацией в большинстве случаев либо не соответствие норм (как красные волосы у пацана) или протестное поведение. Кстати у сирот оно (протестное поведение) почти отсутствует. Пища для размышлений.
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 19:32

Wirująświatła

за всех не надо говорить


Так а якщо і правда всім пох, меломан ти чи ні?)) Ти готовий це прийняти? 😅
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 19:52

  Banderlog написав:
  Бетон написав:Человеку даётся ровно столько испытаний, сколько он в силах вынести.
Сильным - сильные испытания
Слабым - слабые

Це не так. Це вже бажання прогнозованості світу. Розумом трудно приняти, що багато подій випадкові. :lol:
Тут застрелився чоловік, зламався. Взагалі часто стріляються...
Знаєте, яку основну причину вважають вірогідною побратими?
е вгадали, не змучився під обстрілами.
А щось не так в сімї.
Даж я одного разу чув розмірковування.
- застрелився? Странно... він ж не жонатий був :lol:
Проблема в тім, що з часом чоловіки зріднюються з жінками і жінка стає більше ніж друг з сіськами. Вона стає голосом в голові.)
З часом то проходить.

Тут тільки можна додати таке:

Боженька, если ты это видишь, то знай, я не твой самый сильный воин, блдь, и не нужно мне давать такие испытания. Ещё пару раз и мы увидимся намного раньше, чем ты планировал
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 19:54

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:в чому там її робота полягає?
определить что у него происходит внутри. То что обыватель считает девиацией в большинстве случаев либо не соответствие норм (как красные волосы у пацана) или протестное поведение. Кстати у сирот оно (протестное поведение) почти отсутствует. Пища для размышлений.
понятно що отсутствує нема проти кого протестувати. і коло харчів вони не вередують. Хочеш їш хочеш сиди голодний. Всім пофіг.
Нахіба опрєдєляти що в прєступніка внутрі?
Іще раз.
Без всякої моралі. Чиї інтереси має задовільнити психолог? Хто має лишитись задоволеним від роботи психолога крім самого психолога? Лишим випадок з фо точками. Я розумію для вас норм розсилати фото свого п-юна. Давайте щось менш для мене дражливе, де нічо такого.
Батьки кажуть нам щось не нравиться... допустим, ми хочем щоб дітьо милось і займалось спортом, а ви їм та то протестний настрій, це норм в такому віці бути жирною немитою коровою і не прибирати в кімнаті то її лічний вибір) я все правильно зрозумів?
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 19:59

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:.....
Погане в тому, що за це халявне житло хтось має заплатити; з цього халявного житла потім зʼявляються райони гетто зі злиднів, що звикли що їм хтось все подарує.
........
Почему-то не помню таких "гетто", когда жильё давали бесплатно.
И привычки у людей, что им "хтось все подарує", тоже, вроде, не возникало.
Но согласен, что муниципальная аренда, возможно, лучше.
Не пригадуєте чи просто не хочете всі ці "робочі квартали" з голитьбою? Про район ХТЗ прямо легенди ходили.
Общаги теж швидко перетворювалися в справжню клоаку концентрованої безвиході

Легенды не всегда отвечают действительности.
Я, между прочим, вырос на ХТЗ и жил там до 50 лет. :)
На ХТЗ такие же легенды ходили о Восточном.
Где-то криминальная обстановка была лучше, где-то хуже. Но не прямо уж так "гетто". И отличие было не из-за "звикли що їм хтось все подарує". Понятно, что культурный уровень научного работника, инженера и рабочего в среднем отличаются. Соответственно, на Павловом Поле средний культурный уровень семей был повыше, чем на ХТЗ. И не из-за создания "гетто", а просто потому, что заводы были, в основном, на ХТЗ, а на Павловом Поле были институты и жильё давали всё же поближе к работе.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 20:02

  flyman написав:
  ЛАД написав: Почитайте истории разводов миллионеров/миллиардеров на Западе.
Там тоже "комуно-совєцький"?

Ніби там лібертарінський капіталізм, а не з соціалістичною мордою.

Вы, вроде, писали о разделе имущества при разводе, а не о либертарианстве.
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 20:11

  Wirująświatła написав:..........
  ЛАД написав:а "нормальные", которые могут решить проблемы сами, к вам не обращаются?
что конкретно в моем примере не нормально? я за всё время ветки намеренно не описал ни одной девиации.

Пусть не девиации, а "отклонения от нормы".
Вы же согласитесь, что когда проблем нет и родители способны все вопросы решить сами, то к психологу (в частности, к вам) не обращаются. Т.е. вы сталкиваетесь только с семьями, где проблемы, которые родители не могут решить самостоятельно, уже возникли.
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 20:15

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав: Почитайте истории разводов миллионеров/миллиардеров на Западе.
Там тоже "комуно-совєцький"?

Ніби там лібертарінський капіталізм, а не з соціалістичною мордою.

Вы, вроде, писали о разделе имущества при разводе, а не о либертарианстве.

тіпа зощіта жєнщін, дєтєй, пєнсов, і другіх нємощних государством-рекєтіром нє счітаєццо?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 31 бер, 2025 20:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 20:17

  Banderlog написав:Батьки кажуть нам щось не нравиться... допустим, ми хочем щоб дітьо милось і займалось спортом, а ви їм та то протестний настрій, це норм в такому віці бути жирною немитою коровою і не прибирати в кімнаті то її лічний вибір) я все правильно зрозумів?
я своему ставил немытую посуду на диван, просыпается в горе немытой посуды. 10 минут отборного мата, потом мыл посуду всегда. Каждый кейс это задача/уравнение. Которую надо решить. Просто разговоры к 13-14 уже не помогают. Стать Значимым взрослым не у всех родителей выходит. Да и они не знают этого феномена.
  Banderlog написав:понятно що отсутствує нема проти кого протестувати. і коло харчів вони не вередують. Хочеш їш хочеш сиди голодний. Всім пофіг.
ну не так плоско. Во первых довольствуются тем что есть. Нет айфона ну и ладно. А дочка друга такие истерики за этот айфон заказывала, ей говорили давай купим другой телефон, хороший, не хуже. А ей только айфон и всё. Потому что знала, как манипулировать родителями. И точно также будет манипулировать мужем, но без истерик (или с ними). С сиротами такого не бывает и вообще в истерику они впадают редко. Спорт легко - если нравится тренер.
  Banderlog написав:Чиї інтереси має задовільнити психолог?
психолог против воли не работает. Так что если у человека есть проблема и он с ней пришёл, его интересы и удовлетворяет. В широком смысле. В любом случае это не воспитатель и не полиция нравов. Тут Лад намекнул что беспроблемных детей к психологу не водят. Хз статистику не веду. Знаю что в 50% случаев обращаются не по адресу. Типа повоспитывайте моего сына, совсем от рук отбился. Я им советую посмотреть видео про макак воспитывают ли они своих детей) Шобы хотя бы задумались, что ребенок это не собачка. У него есть воля, он может чего то не хотеть (например учиться) и ломать её (волю) т.е.заставлять нежелательно. Это сильно бьет по эмоциональной сфере. Как и буллинг. Потом падает EQ и в жизни наступает жопа.
  Banderlog написав:займалось спортом
спорт недостаточно эмоциональное хобби, лучше чтобы пел(а), танцевал(а), играл(а) на муз.инструментах. Потом в периоды депрессии это поможет.

про депрессию выкачу отдельный пост когда будет время и настроение. люди плохо понимают что это. и какие последствия.
Wirująświatła
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