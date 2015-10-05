Додано: Пон 31 бер, 2025 20:17

Banderlog написав: Батьки кажуть нам щось не нравиться... допустим, ми хочем щоб дітьо милось і займалось спортом, а ви їм та то протестний настрій, це норм в такому віці бути жирною немитою коровою і не прибирати в кімнаті то її лічний вибір) я все правильно зрозумів? Батьки кажуть нам щось не нравиться... допустим, ми хочем щоб дітьо милось і займалось спортом, а ви їм та то протестний настрій, це норм в такому віці бути жирною немитою коровою і не прибирати в кімнаті то її лічний вибір) я все правильно зрозумів?

Banderlog написав: понятно що отсутствує нема проти кого протестувати. і коло харчів вони не вередують. Хочеш їш хочеш сиди голодний. Всім пофіг. понятно що отсутствує нема проти кого протестувати. і коло харчів вони не вередують. Хочеш їш хочеш сиди голодний. Всім пофіг.

Banderlog написав: Чиї інтереси має задовільнити психолог? Чиї інтереси має задовільнити психолог?

Banderlog написав: займалось спортом займалось спортом

я своему ставил немытую посуду на диван, просыпается в горе немытой посуды. 10 минут отборного мата, потом мыл посуду всегда. Каждый кейс это задача/уравнение. Которую надо решить. Просто разговоры к 13-14 уже не помогают. Стать Значимым взрослым не у всех родителей выходит. Да и они не знают этого феномена.ну не так плоско. Во первых довольствуются тем что есть. Нет айфона ну и ладно. А дочка друга такие истерики за этот айфон заказывала, ей говорили давай купим другой телефон, хороший, не хуже. А ей только айфон и всё. Потому что знала, как манипулировать родителями. И точно также будет манипулировать мужем, но без истерик (или с ними). С сиротами такого не бывает и вообще в истерику они впадают редко. Спорт легко - если нравится тренер.психолог против воли не работает. Так что если у человека есть проблема и он с ней пришёл, его интересы и удовлетворяет. В широком смысле. В любом случае это не воспитатель и не полиция нравов. Тут Лад намекнул что беспроблемных детей к психологу не водят. Хз статистику не веду. Знаю что в 50% случаев обращаются не по адресу. Типа повоспитывайте моего сына, совсем от рук отбился. Я им советую посмотреть видео про макак воспитывают ли они своих детей) Шобы хотя бы задумались, что ребенок это не собачка. У него есть воля, он может чего то не хотеть (например учиться) и ломать её (волю) т.е.заставлять нежелательно. Это сильно бьет по эмоциональной сфере. Как и буллинг. Потом падает EQ и в жизни наступает жопа.спорт недостаточно эмоциональное хобби, лучше чтобы пел(а), танцевал(а), играл(а) на муз.инструментах. Потом в периоды депрессии это поможет.про депрессию выкачу отдельный пост когда будет время и настроение. люди плохо понимают что это. и какие последствия.