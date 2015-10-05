"всє" ти написав, а то контрпрімєр
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Додано: Пон 31 бер, 2025 19:29
"всє" ти написав, а то контрпрімєр
Додано: Пон 31 бер, 2025 19:29
определить что у него происходит внутри. То что обыватель считает девиацией в большинстве случаев либо не соответствие норм (как красные волосы у пацана) или протестное поведение. Кстати у сирот оно (протестное поведение) почти отсутствует. Пища для размышлений.
Додано: Пон 31 бер, 2025 19:32
Wirująświatła
Так а якщо і правда всім пох, меломан ти чи ні?)) Ти готовий це прийняти? 😅
Додано: Пон 31 бер, 2025 19:52
Тут тільки можна додати таке:
Боженька, если ты это видишь, то знай, я не твой самый сильный воин, блдь, и не нужно мне давать такие испытания. Ещё пару раз и мы увидимся намного раньше, чем ты планировал
Додано: Пон 31 бер, 2025 19:54
понятно що отсутствує нема проти кого протестувати. і коло харчів вони не вередують. Хочеш їш хочеш сиди голодний. Всім пофіг.
Нахіба опрєдєляти що в прєступніка внутрі?
Іще раз.
Без всякої моралі. Чиї інтереси має задовільнити психолог? Хто має лишитись задоволеним від роботи психолога крім самого психолога? Лишим випадок з фо точками. Я розумію для вас норм розсилати фото свого п-юна. Давайте щось менш для мене дражливе, де нічо такого.
Батьки кажуть нам щось не нравиться... допустим, ми хочем щоб дітьо милось і займалось спортом, а ви їм та то протестний настрій, це норм в такому віці бути жирною немитою коровою і не прибирати в кімнаті то її лічний вибір) я все правильно зрозумів?
Додано: Пон 31 бер, 2025 19:59
Легенды не всегда отвечают действительности.
Я, между прочим, вырос на ХТЗ и жил там до 50 лет.
На ХТЗ такие же легенды ходили о Восточном.
Где-то криминальная обстановка была лучше, где-то хуже. Но не прямо уж так "гетто". И отличие было не из-за "звикли що їм хтось все подарує". Понятно, что культурный уровень научного работника, инженера и рабочего в среднем отличаются. Соответственно, на Павловом Поле средний культурный уровень семей был повыше, чем на ХТЗ. И не из-за создания "гетто", а просто потому, что заводы были, в основном, на ХТЗ, а на Павловом Поле были институты и жильё давали всё же поближе к работе.
Додано: Пон 31 бер, 2025 20:02
Додано: Пон 31 бер, 2025 20:11
Пусть не девиации, а "отклонения от нормы".
Вы же согласитесь, что когда проблем нет и родители способны все вопросы решить сами, то к психологу (в частности, к вам) не обращаются. Т.е. вы сталкиваетесь только с семьями, где проблемы, которые родители не могут решить самостоятельно, уже возникли.
Додано: Пон 31 бер, 2025 20:15
тіпа зощіта жєнщін, дєтєй, пєнсов, і другіх нємощних государством-рекєтіром нє счітаєццо?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 31 бер, 2025 20:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 31 бер, 2025 20:17
я своему ставил немытую посуду на диван, просыпается в горе немытой посуды. 10 минут отборного мата, потом мыл посуду всегда. Каждый кейс это задача/уравнение. Которую надо решить. Просто разговоры к 13-14 уже не помогают. Стать Значимым взрослым не у всех родителей выходит. Да и они не знают этого феномена.
ну не так плоско. Во первых довольствуются тем что есть. Нет айфона ну и ладно. А дочка друга такие истерики за этот айфон заказывала, ей говорили давай купим другой телефон, хороший, не хуже. А ей только айфон и всё. Потому что знала, как манипулировать родителями. И точно также будет манипулировать мужем, но без истерик (или с ними). С сиротами такого не бывает и вообще в истерику они впадают редко. Спорт легко - если нравится тренер.
психолог против воли не работает. Так что если у человека есть проблема и он с ней пришёл, его интересы и удовлетворяет. В широком смысле. В любом случае это не воспитатель и не полиция нравов. Тут Лад намекнул что беспроблемных детей к психологу не водят. Хз статистику не веду. Знаю что в 50% случаев обращаются не по адресу. Типа повоспитывайте моего сына, совсем от рук отбился. Я им советую посмотреть видео про макак воспитывают ли они своих детей) Шобы хотя бы задумались, что ребенок это не собачка. У него есть воля, он может чего то не хотеть (например учиться) и ломать её (волю) т.е.заставлять нежелательно. Это сильно бьет по эмоциональной сфере. Как и буллинг. Потом падает EQ и в жизни наступает жопа.
спорт недостаточно эмоциональное хобби, лучше чтобы пел(а), танцевал(а), играл(а) на муз.инструментах. Потом в периоды депрессии это поможет.
про депрессию выкачу отдельный пост когда будет время и настроение. люди плохо понимают что это. и какие последствия.
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