Додано: Пон 31 бер, 2025 20:42

Wirująświatła написав: ........

Тут Лад намекнул что беспроблемных детей к психологу не водят. Хз статистику не веду. Знаю что в 50% случаев обращаются не по адресу. Типа повоспитывайте моего сына, совсем от рук отбился. Я им советую посмотреть видео про макак воспитывают ли они своих детей) Шобы хотя бы задумались, что ребенок это не собачка. У него есть воля, он может чего то не хотеть (например учиться) и ломать её (волю) т.е.заставлять нежелательно. Это сильно бьет по эмоциональной сфере. Как и буллинг. Потом падает EQ и в жизни наступает жопа. ........Тут Лад намекнул что беспроблемных детей к психологу не водят. Хз статистику не веду. Знаю что в 50% случаев обращаются не по адресу. Типа повоспитывайте моего сына, совсем от рук отбился. Я им советую посмотреть видео про макак воспитывают ли они своих детей) Шобы хотя бы задумались, что ребенок это не собачка. У него есть воля, он может чего то не хотеть (например учиться) и ломать её (волю) т.е.заставлять нежелательно. Это сильно бьет по эмоциональной сфере. Как и буллинг. Потом падает EQ и в жизни наступает жопа.

я своему ставил немытую посуду на диван, просыпается в горе немытой посуды. 10 минут отборного мата, потом мыл посуду всегда.

Во первых довольствуются тем что есть.

психолог против воли не работает. Так что если у человека есть проблема и он с ней пришёл, его интересы и удовлетворяет.

Ну не намекнул, а прямо написал.Статистики у вас нет, но вы же понимаете, что к психологам обращается далеко не 100% родителей.Сколько раз ставили?Сколько раз получалось, что в результате была гора битой посуды (не от злости, а просто в результате вставания, спросонку)?Естественно.Просто потому, что понимают - айфон не получат. Такое же можно сделать и в семье. Пару раз отказать (но если отказал, уже не соглашаться после уговоров и, тем более, истерик) и проблем не будет. Ходил с внучкой в АТБ, там есть отдел игрушек + кондитерка. Естественно, она что-то просила и я покупал. Потом увидел, что это переходит в систему и стал временами отказывать, на попытки "умолять" реагировал достаточно резко. Всё прошло. Истерик вообще не было - вовремя сделал.Ребёнок с проблемой обычно не приходит.Приводят родители.Чьи интересы вы удовлетворяете в этом случае?