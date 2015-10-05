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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Пон 31 бер, 2025 20:42
Wirująświatła написав:
........
Тут Лад намекнул что беспроблемных детей к психологу не водят. Хз статистику не веду. Знаю что в 50% случаев обращаются не по адресу. Типа повоспитывайте моего сына, совсем от рук отбился. Я им советую посмотреть видео про макак воспитывают ли они своих детей) Шобы хотя бы задумались, что ребенок это не собачка. У него есть воля, он может чего то не хотеть (например учиться) и ломать её (волю) т.е.заставлять нежелательно. Это сильно бьет по эмоциональной сфере. Как и буллинг. Потом падает EQ и в жизни наступает жопа.
Ну не намекнул, а прямо написал.
Статистики у вас нет, но вы же понимаете, что к психологам обращается далеко не 100% родителей.
я своему ставил немытую посуду на диван, просыпается в горе немытой посуды. 10 минут отборного мата, потом мыл посуду всегда.
Сколько раз ставили?
Сколько раз получалось, что в результате была гора битой посуды (не от злости, а просто в результате вставания, спросонку)?
Во первых довольствуются тем что есть.
Естественно.
Просто потому, что понимают - айфон не получат. Такое же можно сделать и в семье. Пару раз отказать (но если отказал, уже не соглашаться после уговоров и, тем более, истерик) и проблем не будет. Ходил с внучкой в АТБ, там есть отдел игрушек + кондитерка. Естественно, она что-то просила и я покупал. Потом увидел, что это переходит в систему и стал временами отказывать, на попытки "умолять" реагировал достаточно резко. Всё прошло. Истерик вообще не было - вовремя сделал.
психолог против воли не работает. Так что если у человека есть проблема и он с ней пришёл, его интересы и удовлетворяет.
Ребёнок с проблемой обычно не приходит.
Приводят родители.
Чьи интересы вы удовлетворяете в этом случае?
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Додано: Пон 31 бер, 2025 22:10
Wirująświatła написав:
про депрессию выкачу отдельный пост когда будет время и настроение. люди плохо понимают что это. и какие последствия.
Наслідки - хронічна депресія?(буває така?)
Депресія виникає від навали майже невирішувальних проблем + нецікавість до життя?
Людина має сама себе стимулювати до життя/шукати щось цікаве... мотивацію...
Скотитись до бомжа, який лазить по смітниках - дуже легко...
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Додано: Пон 31 бер, 2025 22:16
За 4,5 хвилини добряче яскраво детально показана вся сутність та підступність жінок (чоловіків?), якщо ти не отой Ешлі для неї.
Нічого особистого, лише бізнес тощо))
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Додано: Пон 31 бер, 2025 22:21
Успіх написав: Wirująświatła написав:
про депрессию выкачу отдельный пост когда будет время и настроение. люди плохо понимают что это. и какие последствия.
Наслідки - хронічна депресія?(буває така?)
Депресія виникає від навали майже невирішувальних проблем + нецікавість до життя?
Людина має сама себе стимулювати до життя/шукати щось цікаве... мотивацію...
Скотитись до бомжа, який лазить по смітниках - дуже легко...
криза середнього віку?
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Додано: Пон 31 бер, 2025 22:21
ЛАД написав:
Рухнул институт патриархальной семьи.
Ну от, наче всі тут розуміють, що жінкам дали "забагато" прав/свободи))
Що вони вилізли чоловікам на шиї і ноги звісили)) - і ще місцями заявляють, що їм цього мало))
А від цього почали більше розвалюватись сім'ї і, відповідно, почала падати народжуваність.
Сумно, плять!©
Цікаво, до чого ми так докотимось?
В майбутньому, хто захоче дітей - просто звернеться в певну "організацію" і замовить собі дитину, типу як піцу в піцерії?
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Додано: Пон 31 бер, 2025 22:22
ЛАД написав:
Статистики у вас нет, но вы же понимаете, что к психологам обращается далеко не 100% родителей.
обращается мизерный %. есть психологи при школах, домах интернатах, больницах, прочих организациях. Их цель выявить есть ли у человека какая то проблема которая может мешать лечению, учёбе или социализации.
ЛАД написав:
Сколько раз ставили?
Сколько раз получалось, что в результате была гора битой посуды (не от злости, а просто в результате вставания, спросонку)?
1 раз. я не дятел долбить в одну точку, если не помогло ищу другое решение. Иногда помогает что то неожиданное.
Битая посуда это пыль по сравнению с тем, в какие проблемы может вылиться безответственность. Люди проигрывают все деньги в казино или живут как бомжи.
ЛАД написав:
Просто потому, что понимают - айфон не получат. Такое же можно сделать и в семье. Пару раз отказать (но если отказал, уже не соглашаться после уговоров и, тем более, истерик) и проблем не будет.
нельзя. С 12 на ребенка действует окружение. Если в окружении сирот ни у кого нет смартфонов (им запрещено) то и его отсутствие не давит на самооценку.
ЛАД написав:
Ходил с внучкой в АТБ, там есть отдел игрушек + кондитерка. Естественно, она что-то просила и я покупал. Потом увидел, что это переходит в систему и стал временами отказывать, на попытки "умолять" реагировал достаточно резко. Всё прошло. Истерик вообще не было - вовремя сделал.
можно пофантазирую? она вами манипулировала. то есть без этих покупок с самого начала можно было обойтись. Ребенок должен понимать что выпрашивание - не метод. Можно придумать какую то игру (например выучила 10 английских слов - какая то конфета) или что то подобное. Во первых игра всегда эмоционально насыщена и быстро её ценность становится выше ценности конфеты. Во вторых ведёт к развитию.
ЛАД написав:
Приводят родители.
Чьи интересы вы удовлетворяете в этом случае?
пытаюсь перевести стрелки на интересы ребенка, если не получается говорю до свидания.
Успіх написав:
Цікаво, до чого ми так докотимось?
В майбутньому, хто захоче дітей - просто звернеться в певну "організацію" і замовить собі дитину, типу як піцу в піцерії?
я тоже об этом думаю. Наверное будут проф.мамы рожающие за деньги. Потом некая организация типа дома ребенка, далее из этой организации будущий родитель может выбрать пол/возраст/цвет глаз. Но юридических камней вагон. От усыновления нельзя в последствии отказаться, от опекунства можно. Вдруг вырастет монст убивающий людей? проще отдать обратно, чем с ним бодаться. Всё это и так есть, только работает оно плохо. Ну и обычные семьи тоже никуда не денутся. Будет выбор заводить ребенка в семье или вне семьи (тогда легче разводиться).
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 31 бер, 2025 22:30, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 22:23
Успіх написав: Wirująświatła написав:
про депрессию выкачу отдельный пост когда будет время и настроение. люди плохо понимают что это. и какие последствия.
Наслідки - хронічна депресія?(буває така?)
Депресія виникає від навали майже невирішувальних проблем + нецікавість до життя?
Людина має сама себе стимулювати до життя/шукати щось цікаве... мотивацію...
Скотитись до бомжа, який лазить по смітниках - дуже легко...
Не плутайте депресію і хандру. Депресія це важке захворювання і потребує серйозного лікування, в т.ч медикаментозно.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 22:24
Успіх написав: ЛАД написав:
Рухнул институт патриархальной семьи.
Ну от, наче всі тут розуміють, що жінкам дали "забагато" прав/свободи))
Що вони вилізли чоловікам на шиї і ноги звісили)) - і ще місцями заявляють, що їм цього мало))
А від цього почали більше розвалюватись сім'ї і, відповідно, почала падати народжуваність.
Сумно, плять!
Цікаво, до чого ми так докотимось?
В майбутньому, хто захоче дітей - просто звернеться в певну "організацію" і замовить собі дитину, типу як піцу в піцерії?
Як на мене то у вас одного такі "розуміння". Мабуть від браку освіти?
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Додано: Пон 31 бер, 2025 22:26
flyman написав: Успіх написав: Wirująświatła написав:
про депрессию выкачу отдельный пост когда будет время и настроение. люди плохо понимают что это. и какие последствия.
Наслідки - хронічна депресія?(буває така?)
Депресія виникає від навали майже невирішувальних проблем + нецікавість до життя?
Людина має сама себе стимулювати до життя/шукати щось цікаве... мотивацію...
Скотитись до бомжа, який лазить по смітниках - дуже легко...
криза середнього віку?
Зміни пластинку!
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Додано: Пон 31 бер, 2025 22:27
Успіх написав: ЛАД написав:
Рухнул институт патриархальной семьи.
Ну от, наче всі тут розуміють, що жінкам дали "забагато" прав/свободи))
Що вони вилізли чоловікам на шиї і ноги звісили)) - і ще місцями заявляють, що їм цього мало))
А від цього почали більше розвалюватись сім'ї і, відповідно, почала падати народжуваність.
Сумно, плять!©
Цікаво, до чого ми так докотимось?
В майбутньому, хто захоче дітей - просто звернеться в певну "організацію" і замовить собі дитину, типу як піцу в піцерії?
чого тобі переживати за інститут сім"ї? тобі за це платять? більше нема чим зайнятися?
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