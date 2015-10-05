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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 9596979899>
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 22:31

  Wirująświatła написав:узнаёте чья песня?

Спочатку здалося, що пісня Вакарчука.
Почав шукати - Кравчук.

Оце виконання супер.
А оте Кравчука так собі. І не звернув би уваги.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 22:31

  flyman написав:чого тобі переживати за інститут сім"ї? тобі за це платять? більше нема чим зайнятися?
а за что нам переживать на этой ветке?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 22:32

  detroytred написав:Оце виконання супер.
А оте Кравчука так собі. І не звернув би уваги.
это робот спел) мне очень понравилось. исполнитель или аранжировка может испортить любую песню.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 22:34

Дітей то їм віддай, а на фронт? Ні, ні - ми же дєФочкі!!!

  Faceless написав:Як на мене то у вас одного такі "розуміння". Мабуть від браку освіти?
Що не так?
Якщо тут вже 100500раз обговорювали:
- при розлучені, як правило дітей залишають в 90-99% матері, ніж батьку!
- всяке оте платити в ресторані за даму на першому побаченні, бо вона що? Каліка/інвалід?

Та ця вже тема обглодана до кісток!
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 22:35

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Успіх написав: Наслідки - хронічна депресія?(буває така?)

Депресія виникає від навали майже невирішувальних проблем + нецікавість до життя?
Людина має сама себе стимулювати до життя/шукати щось цікаве... мотивацію...
Скотитись до бомжа, який лазить по смітниках - дуже легко...

криза середнього віку?

Зміни пластинку! :mrgreen:
Пиши - ПТСР? :lol:

одне другому не заважає
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 22:35

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Оце виконання супер.
А оте Кравчука так собі. І не звернув би уваги.
это робот спел) мне очень понравилось. исполнитель или аранжировка может испортить любую песню.

Згоден з обома твердженнями.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 22:35

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:чого тобі переживати за інститут сім"ї? тобі за це платять? більше нема чим зайнятися?
а за что нам переживать на этой ветке?

за все хороше проти всього поганого
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 22:40

Re: Психологія та інші цікавинки

Успіх написав:
  Faceless написав:Як на мене то у вас одного такі "розуміння". Мабуть від браку освіти?
Що не так?
Якщо тут вже 100500раз обговорювали:
- при розлучені, як правило дітей залишають в 90-99% матері, ніж батьку!
- всяке оте платити в ресторані за даму на першому побаченні, бо вона що? Каліка/інвалід?

Та ця вже тема обглодана до кісток!
Ви що, так на свою дружину розорились, що вас досі тіпає? Чи обурюєтеся, що сучасні дівчата не ведуться?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 22:44

  Успіх написав:Наслідки - хронічна депресія?(буває така?)
хроническая это уже не жилец. депрессия выжигает психику. потом мало что остается. алкоголь/наркота/суицид.
  Успіх написав:Скотитись до бомжа, який лазить по смітниках - дуже легко...
бомж хочет выжить. человек в депрессии хочет умереть. Это очень тяжелое состояние. Одному человеку похороны мамы показались днем рождения после пережитой депрессии.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 22:50

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Батьки кажуть нам щось не нравиться... допустим, ми хочем щоб дітьо милось і займалось спортом, а ви їм та то протестний настрій, це норм в такому віці бути жирною немитою коровою і не прибирати в кімнаті то її лічний вибір) я все правильно зрозумів?
я своему ставил немытую посуду на диван, просыпается в горе немытой посуды. 10 минут отборного мата, потом мыл посуду

Норма це коли дитина хоче бути корисною. Мій дід колис казав - будеш чемний , озьму тя косити).
Чого Ви не любите людей?
Banderlog
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