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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Пон 31 бер, 2025 22:31
Wirująświatła написав:
узнаёте чья песня?
Спочатку здалося, що пісня Вакарчука.
Почав шукати - Кравчук.
Оце виконання супер.
А оте Кравчука так собі. І не звернув би уваги.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 22:31
flyman написав:
чого тобі переживати за інститут сім"ї? тобі за це платять? більше нема чим зайнятися?
а за что нам переживать на этой ветке?
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Додано: Пон 31 бер, 2025 22:32
detroytred написав:
Оце виконання супер.
А оте Кравчука так собі. І не звернув би уваги.
это робот спел) мне очень понравилось. исполнитель или аранжировка может испортить любую песню.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 22:34
Faceless написав:
Як на мене то у вас одного такі "розуміння". Мабуть від браку освіти?
Що не так?
Якщо тут вже 100500раз обговорювали:
- при розлучені, як правило дітей залишають в 90-99% матері, ніж батьку!
- всяке оте платити в ресторані за даму на першому побаченні, бо вона що? Каліка/інвалід?
Та ця вже тема обглодана до кісток!
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Додано: Пон 31 бер, 2025 22:35
Успіх написав: flyman написав: Успіх написав:
Наслідки - хронічна депресія?(буває така?)
Депресія виникає від навали майже невирішувальних проблем + нецікавість до життя?
Людина має сама себе стимулювати до життя/шукати щось цікаве... мотивацію...
Скотитись до бомжа, який лазить по смітниках - дуже легко...
криза середнього віку?
Зміни пластинку!
Пиши - ПТСР?
одне другому не заважає
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Додано: Пон 31 бер, 2025 22:35
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Оце виконання супер.
А оте Кравчука так собі. І не звернув би уваги.
это робот спел) мне очень понравилось. исполнитель или аранжировка может испортить любую песню.
Згоден з обома твердженнями.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 22:35
Wirująświatła написав: flyman написав:
чого тобі переживати за інститут сім"ї? тобі за це платять? більше нема чим зайнятися?
а за что нам переживать на этой ветке?
за все хороше проти всього поганого
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Додано: Пон 31 бер, 2025 22:40
Успіх написав: Faceless написав:
Як на мене то у вас одного такі "розуміння". Мабуть від браку освіти?
Що не так?
Якщо тут вже 100500раз обговорювали:
- при розлучені, як правило дітей залишають в 90-99% матері, ніж батьку!
- всяке оте платити в ресторані за даму на першому побаченні, бо вона що? Каліка/інвалід?
Та ця вже тема обглодана до кісток!
Ви що, так на свою дружину розорились, що вас досі тіпає? Чи обурюєтеся, що сучасні дівчата не ведуться?
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Додано: Пон 31 бер, 2025 22:44
Успіх написав:
Наслідки - хронічна депресія?(буває така?)
хроническая это уже не жилец. депрессия выжигает психику. потом мало что остается. алкоголь/наркота/суицид.
Успіх написав:
Скотитись до бомжа, який лазить по смітниках - дуже легко...
бомж хочет выжить. человек в депрессии хочет умереть. Это очень тяжелое состояние. Одному человеку похороны мамы показались днем рождения после пережитой депрессии.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 22:50
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Батьки кажуть нам щось не нравиться... допустим, ми хочем щоб дітьо милось і займалось спортом, а ви їм та то протестний настрій, це норм в такому віці бути жирною немитою коровою і не прибирати в кімнаті то її лічний вибір) я все правильно зрозумів?
я своему ставил немытую посуду на диван, просыпается в горе немытой посуды. 10 минут отборного мата, потом мыл посуду
Норма це коли дитина хоче бути корисною. Мій дід колис казав - будеш чемний , озьму тя косити).
Чого Ви не любите людей?
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