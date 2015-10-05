Додано: Вів 01 кві, 2025 01:08

Wirująświatła написав: .........

ЛАД написав: Просто потому, что понимают - айфон не получат. Такое же можно сделать и в семье. Пару раз отказать (но если отказал, уже не соглашаться после уговоров и, тем более, истерик) и проблем не будет. Просто потому, что понимают - айфон не получат. Такое же можно сделать и в семье. Пару раз отказать (но если отказал, уже не соглашаться после уговоров и, тем более, истерик) и проблем не будет. нельзя. С 12 на ребенка действует окружение. Если в окружении сирот ни у кого нет смартфонов (им запрещено) то и его отсутствие не давит на самооценку. .........нельзя. С 12 на ребенка действует окружение. Если в окружении сирот ни у кого нет смартфонов (им запрещено) то и его отсутствие не давит на самооценку.

ЛАД написав: Ходил с внучкой в АТБ, там есть отдел игрушек + кондитерка. Естественно, она что-то просила и я покупал. Потом увидел, что это переходит в систему и стал временами отказывать, на попытки "умолять" реагировал достаточно резко. Всё прошло. Истерик вообще не было - вовремя сделал. Ходил с внучкой в АТБ, там есть отдел игрушек + кондитерка. Естественно, она что-то просила и я покупал. Потом увидел, что это переходит в систему и стал временами отказывать, на попытки "умолять" реагировал достаточно резко. Всё прошло. Истерик вообще не было - вовремя сделал.

ЛАД написав: Приводят родители.

Чьи интересы вы удовлетворяете в этом случае? Приводят родители.Чьи интересы вы удовлетворяете в этом случае? пытаюсь перевести стрелки на интересы ребенка, если не получается говорю до свидания. пытаюсь перевести стрелки на интересы ребенка, если не получается говорю до свидания.

Успіх написав: Цікаво, до чого ми так докотимось?

В майбутньому, хто захоче дітей - просто звернеться в певну "організацію" і замовить собі дитину, типу як піцу в піцерії? Цікаво, до чого ми так докотимось?В майбутньому, хто захоче дітей - просто звернеться в певну "організацію" і замовить собі дитину, типу як піцу в піцерії? я тоже об этом думаю. Наверное будут проф.мамы рожающие за деньги. Потом некая организация типа дома ребенка, далее из этой организации будущий родитель может выбрать пол/возраст/цвет глаз. Но юридических камней вагон. От усыновления нельзя в последствии отказаться, от опекунства можно. Вдруг вырастет монст убивающий людей? проще отдать обратно, чем с ним бодаться. Всё это и так есть, только работает оно плохо. Ну и обычные семьи тоже никуда не денутся. Будет выбор заводить ребенка в семье или вне семьи (тогда легче разводиться). я тоже об этом думаю. Наверное будут проф.мамы рожающие за деньги. Потом некая организация типа дома ребенка, далее из этой организации будущий родитель может выбрать пол/возраст/цвет глаз. Но юридических камней вагон. От усыновления нельзя в последствии отказаться, от опекунства можно. Вдруг вырастет монст убивающий людей? проще отдать обратно, чем с ним бодаться. Всё это и так есть, только работает оно плохо. Ну и обычные семьи тоже никуда не денутся. Будет выбор заводить ребенка в семье или вне семьи (тогда легче разводиться).

Но что придет на смену? Это определится, когда вырастет новое поколение: поколение мужчин, которым никогда в жизни не придется покупать женщину за деньги или за другие социальные средства власти, и поколение женщин, которым никогда не придется ни отдаваться мужчине из каких-либо других побуждений, кроме подлинной любви, ни отказываться от близости с любимым мужчиной из боязни экономических последствий. Когда эти люди появятся, они отбросят ко всем чертям то, что согласно нынешним представлениям им полагается делать; они будут знать сами, как им поступать, и сами выработают соответственно этому свое общественное мнение о поступках каждого в отдельности, – и точка.

Уже писал, у меня в детстве не было магнитофона и джинсов (у многих были, правда, не у всех). Как-то не помню, чтобы это давило на мою самооценку.можно пофантазирую? она вами манипулировала. то есть без этих покупок с самого начала можно было обойтись. Ребенок должен понимать что выпрашивание - не метод. Можно придумать какую то игру (например выучила 10 английских слов - какая то конфета) или что то подобное. Во первых игра всегда эмоционально насыщена и быстро её ценность становится выше ценности конфеты. Во вторых ведёт к развитию.[/quote] С самого начала можно обойтись без любых покупок.Это же не значит, что нельзя/не надо покупать ребёнку понравившуюся игрушку или шоколадку. Она не манипулировала, а просто хотела что-то. Вполне естественно для ребёнка. Но совсем малыша можно как-то отвлечь, если вы не хотите/не можете что-то купить. Ребёнок постарше должен уже понимать, что не любое его желание обязательно к исполнению. Ещё немного старше уже можно объяснить, что покупать всё подряд у вас денег не хватит. "выучила 10 английских слов - какая то конфета" - как по мне, это уже не игра. Учёба не должна восприниматься как средство получения награды. Никогда не прибегал к такому.Интересы родителей побоку?Но ребёнку интересно "рассылать фотки" или более мягкие примеры"а - родители хотят, чтобы "дітьо милось і займалось спортом". А ребёнок не хочет мыться. Если вопросы морали вас не интересуют, то как вы определите, что в интересах ребёнка? Не хочет мыться, не надо, и постараетесь убедить в этом родителей?Это уже гадание на кофейной гуще.Правильно написал ещё 140 лет назад Энгельс:Пока что этого не произошло, мы всё ещё в процессе перехода.