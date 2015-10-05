Faceless написав:що вас досі тіпає? Чи обурюєтеся, що сучасні дівчата не ведуться?
Та от ютубчику надивився , де чел на сайті знайомств знайомиться з різними дівчатами і потім зустрічається з ними, возить їх в машині, розпитуючи, що вони хочуть від чоловіків, чи хочуть сім'ю і т.п. Так от - це лютєйший треш, які продажні шкури в 9 випадків з 10ти! Відкрито кажуть, що хочуть бабла... айфони/Мальдіви і т.п.! А той чел все запитує їх - а що ви можете дати чоловіку, крім свого вареника?)) Бо як правило, то ті дами кажуть, що і варити їсти не збираються і, переважно, дітей теж не хочуть...
Faceless написав:що вас досі тіпає? Чи обурюєтеся, що сучасні дівчата не ведуться?
Та от ютубчику надивився , де чел на сайті знайомств знайомиться з різними дівчатами і потім зустрічається з ними, возить їх в машині, розпитуючи, що вони хочуть від чоловіків, чи хочуть сім'ю і т.п. Так от - це лютєйший треш, які продажні шкури в 9 випадків з 10ти! Відкрито кажуть, що хочуть бабла... айфони/Мальдіви і т.п.! А той чел все запитує їх - а що ви можете дати чоловіку, крім свого вареника?)) Бо як правило, то ті дами кажуть, що і варити їсти не збираються і, переважно, дітей теж не хочуть...
ти би ще в бордель пішов шукати целку і зробив би потім якісь висновки
Faceless написав:що вас досі тіпає? Чи обурюєтеся, що сучасні дівчата не ведуться?
Та от ютубчику надивився , де чел на сайті знайомств знайомиться з різними дівчатами і потім зустрічається з ними, возить їх в машині, розпитуючи, що вони хочуть від чоловіків, чи хочуть сім'ю і т.п. Так от - це лютєйший треш, які продажні шкури в 9 випадків з 10ти! Відкрито кажуть, що хочуть бабла... айфони/Мальдіви і т.п.! А той чел все запитує їх - а що ви можете дати чоловіку, крім свого вареника?)) Бо як правило, то ті дами кажуть, що і варити їсти не збираються і, переважно, дітей теж не хочуть...
Faceless написав:що вас досі тіпає? Чи обурюєтеся, що сучасні дівчата не ведуться?
Та от ютубчику надивився , де чел на сайті знайомств знайомиться з різними дівчатами і потім зустрічається з ними, возить їх в машині, розпитуючи, що вони хочуть від чоловіків, чи хочуть сім'ю і т.п. Так от - це лютєйший треш, які продажні шкури в 9 випадків з 10ти! Відкрито кажуть, що хочуть бабла... айфони/Мальдіви і т.п.! А той чел все запитує їх - а що ви можете дати чоловіку, крім свого вареника?)) Бо як правило, то ті дами кажуть, що і варити їсти не збираються і, переважно, дітей теж не хочуть...
Ніби дорослий вже хлопчик а на таку дурню ведетеся. То відібрані, якщо взагалі не постановочні, відео, щоб набирати перегляди і коментарі з наївних зівак у яких звісно пригорає.
Faceless написав:що вас досі тіпає? Чи обурюєтеся, що сучасні дівчата не ведуться?
Та от ютубчику надивився , де чел на сайті знайомств знайомиться з різними дівчатами і потім зустрічається з ними, возить їх в машині, розпитуючи, що вони хочуть від чоловіків, чи хочуть сім'ю і т.п. Так от - це лютєйший треш, які продажні шкури в 9 випадків з 10ти! Відкрито кажуть, що хочуть бабла... айфони/Мальдіви і т.п.! А той чел все запитує їх - а що ви можете дати чоловіку, крім свого вареника?)) Бо як правило, то ті дами кажуть, що і варити їсти не збираються і, переважно, дітей теж не хочуть...
Ніби дорослий вже хлопчик а на таку дурню ведетеся. То відібрані, якщо взагалі не постановочні, відео, щоб набирати перегляди і коментарі з наївних зівак у яких звісно пригорає.
кадр голосував за образ вчителя історії - несистемного політика, бо тож справжній
ЛАД написав:Просто потому, что понимают - айфон не получат. Такое же можно сделать и в семье. Пару раз отказать (но если отказал, уже не соглашаться после уговоров и, тем более, истерик) и проблем не будет.
нельзя. С 12 на ребенка действует окружение. Если в окружении сирот ни у кого нет смартфонов (им запрещено) то и его отсутствие не давит на самооценку.
Уже писал, у меня в детстве не было магнитофона и джинсов (у многих были, правда, не у всех). Как-то не помню, чтобы это давило на мою самооценку.
ЛАД написав:Ходил с внучкой в АТБ, там есть отдел игрушек + кондитерка. Естественно, она что-то просила и я покупал. Потом увидел, что это переходит в систему и стал временами отказывать, на попытки "умолять" реагировал достаточно резко. Всё прошло. Истерик вообще не было - вовремя сделал.
можно пофантазирую? она вами манипулировала. то есть без этих покупок с самого начала можно было обойтись. Ребенок должен понимать что выпрашивание - не метод. Можно придумать какую то игру (например выучила 10 английских слов - какая то конфета) или что то подобное. Во первых игра всегда эмоционально насыщена и быстро её ценность становится выше ценности конфеты. Во вторых ведёт к развитию.[/quote] С самого начала можно обойтись без любых покупок. Это же не значит, что нельзя/не надо покупать ребёнку понравившуюся игрушку или шоколадку. Она не манипулировала, а просто хотела что-то. Вполне естественно для ребёнка. Но совсем малыша можно как-то отвлечь, если вы не хотите/не можете что-то купить. Ребёнок постарше должен уже понимать, что не любое его желание обязательно к исполнению. Ещё немного старше уже можно объяснить, что покупать всё подряд у вас денег не хватит. "выучила 10 английских слов - какая то конфета" - как по мне, это уже не игра. Учёба не должна восприниматься как средство получения награды. Никогда не прибегал к такому.
ЛАД написав:Приводят родители. Чьи интересы вы удовлетворяете в этом случае?
пытаюсь перевести стрелки на интересы ребенка, если не получается говорю до свидания.
Интересы родителей побоку? Но ребёнку интересно "рассылать фотки" или более мягкие примеры Banderlog"а - родители хотят, чтобы "дітьо милось і займалось спортом". А ребёнок не хочет мыться. Если вопросы морали вас не интересуют, то как вы определите, что в интересах ребёнка? Не хочет мыться, не надо, и постараетесь убедить в этом родителей?
Успіх написав:Цікаво, до чого ми так докотимось? В майбутньому, хто захоче дітей - просто звернеться в певну "організацію" і замовить собі дитину, типу як піцу в піцерії?
я тоже об этом думаю. Наверное будут проф.мамы рожающие за деньги. Потом некая организация типа дома ребенка, далее из этой организации будущий родитель может выбрать пол/возраст/цвет глаз. Но юридических камней вагон. От усыновления нельзя в последствии отказаться, от опекунства можно. Вдруг вырастет монст убивающий людей? проще отдать обратно, чем с ним бодаться. Всё это и так есть, только работает оно плохо. Ну и обычные семьи тоже никуда не денутся. Будет выбор заводить ребенка в семье или вне семьи (тогда легче разводиться).
Это уже гадание на кофейной гуще. Правильно написал ещё 140 лет назад Энгельс:
Но что придет на смену? Это определится, когда вырастет новое поколение: поколение мужчин, которым никогда в жизни не придется покупать женщину за деньги или за другие социальные средства власти, и поколение женщин, которым никогда не придется ни отдаваться мужчине из каких-либо других побуждений, кроме подлинной любви, ни отказываться от близости с любимым мужчиной из боязни экономических последствий. Когда эти люди появятся, они отбросят ко всем чертям то, что согласно нынешним представлениям им полагается делать; они будут знать сами, как им поступать, и сами выработают соответственно этому свое общественное мнение о поступках каждого в отдельности, – и точка.
Пока что этого не произошло, мы всё ещё в процессе перехода.
Успіх написав:Цікаво, до чого ми так докотимось? В майбутньому, хто захоче дітей - просто звернеться в певну "організацію" і замовить собі дитину, типу як піцу в піцерії?
я тоже об этом думаю. Наверное будут проф.мамы рожающие за деньги. Потом некая организация типа дома ребенка, далее из этой организации будущий родитель может выбрать пол/возраст/цвет глаз. Но юридических камней вагон. От усыновления нельзя в последствии отказаться, от опекунства можно. Вдруг вырастет монст убивающий людей? проще отдать обратно, чем с ним бодаться. Всё это и так есть, только работает оно плохо. Ну и обычные семьи тоже никуда не денутся. Будет выбор заводить ребенка в семье или вне семьи (тогда легче разводиться).
Дивився в 2023 році фільм з Емілі Кларк - "репродукція майбутнього". По своєму цікаво, раджу глянути