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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Вів 01 кві, 2025 01:19
Faceless написав:
...........
Дивився в 2023 році фільм з Емілі Кларк - "репродукція майбутнього". По своєму цікаво, раджу глянути
Что за фильм?
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ЛАД
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Додано: Вів 01 кві, 2025 01:23
Це що було тут? Вечір макання сільського хлопчика без освіти?)) Ржу вголос серед ночі))
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Hotab
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Додано: Вів 01 кві, 2025 01:45
ЛАД написав:
Faceless написав:
...........
Дивився в 2023 році фільм з Емілі Кларк - "репродукція майбутнього". По своєму цікаво, раджу глянути
Что за фильм?
Поправив. "Репродукція майбутнього" це назва фільму.
Щоб не писати, з вікі:
Сюжет фільму розгортається у недалекому майбутньому. Штучний інтелект проник у всі сфери життя. Молода пара, Рейчел та Елві, хочуть завести дитину та велика технологічна компанія пропонує їм обом випробувати радості та труднощі вагітності за допомогою зовнішньої матки в формі яйця. Елві сумнівається, але любов до Рейчел штовхає його на експеримент[12].
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Faceless
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Додано: Вів 01 кві, 2025 01:55
Faceless написав: ЛАД написав:
Faceless написав:
...........
Дивився в 2023 році фільм з Емілі Кларк - "репродукція майбутнього". По своєму цікаво, раджу глянути
Что за фильм?
Поправив. "Репродукція майбутнього" це назва фільму.
Щоб не писати, з вікі:
Сюжет фільму розгортається у недалекому майбутньому. Штучний інтелект проник у всі сфери життя. Молода пара, Рейчел та Елві, хочуть завести дитину та велика технологічна компанія пропонує їм обом випробувати радості та труднощі вагітності за допомогою зовнішньої матки в формі яйця. Елві сумнівається, але любов до Рейчел штовхає його на експеримент[12].
Спасибо.
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ЛАД
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Додано: Вів 01 кві, 2025 02:30
К вопросу о женщинах.
И ещё.
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ЛАД
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Додано: Вів 01 кві, 2025 08:56
оно в жизни собачей будки не построило и рассуждает о 40% с зарплатой 100куе в год
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Бетон
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Додано: Вів 01 кві, 2025 09:59
Бетон написав:
оно в жизни собачей будки не построило и рассуждает о 40% с зарплатой 100куе в год
Тут думають, що це все постановочні відео, як і про тцк
Все, можна закривати тему
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