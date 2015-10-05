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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 979899100101>
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 01:19

Психологія та інші цікавинки

  Faceless написав:...........
Дивився в 2023 році фільм з Емілі Кларк - "репродукція майбутнього". По своєму цікаво, раджу глянути

Что за фильм?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 01:23

Re: Психологія та інші цікавинки

Це що було тут? Вечір макання сільського хлопчика без освіти?)) Ржу вголос серед ночі))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 01:45

Психологія та інші цікавинки

ЛАД написав:
  Faceless написав:...........
Дивився в 2023 році фільм з Емілі Кларк - "репродукція майбутнього". По своєму цікаво, раджу глянути

Что за фильм?

Поправив. "Репродукція майбутнього" це назва фільму.
Щоб не писати, з вікі:
Сюжет фільму розгортається у недалекому майбутньому. Штучний інтелект проник у всі сфери життя. Молода пара, Рейчел та Елві, хочуть завести дитину та велика технологічна компанія пропонує їм обом випробувати радості та труднощі вагітності за допомогою зовнішньої матки в формі яйця. Елві сумнівається, але любов до Рейчел штовхає його на експеримент[12].
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 01:55

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:...........
Дивився в 2023 році фільм з Емілі Кларк - "репродукція майбутнього". По своєму цікаво, раджу глянути

Что за фильм?

Поправив. "Репродукція майбутнього" це назва фільму.
Щоб не писати, з вікі:
Сюжет фільму розгортається у недалекому майбутньому. Штучний інтелект проник у всі сфери життя. Молода пара, Рейчел та Елві, хочуть завести дитину та велика технологічна компанія пропонує їм обом випробувати радості та труднощі вагітності за допомогою зовнішньої матки в формі яйця. Елві сумнівається, але любов до Рейчел штовхає його на експеримент[12].

Спасибо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 02:30


К вопросу о женщинах. :)

И ещё.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 08:56

  sergey_stasyuk555 написав:
  Успіх написав:А той чел все запитує їх - а що ви можете дати чоловіку, крім свого вареника?))

дуже сумно коли мізки відсутні, варєнікамі не догониш ))
https://www.tiktok.com/@podcast_tymoshenko/video/7480980769830227255
https://www.tiktok.com/@podcast_tymoshenko/video/7482074664370457862

оно в жизни собачей будки не построило и рассуждает о 40% с зарплатой 100куе в год
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 09:59

Цнотливий Київ Фейслеса©)))

  Бетон написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Успіх написав:А той чел все запитує їх - а що ви можете дати чоловіку, крім свого вареника?))

дуже сумно коли мізки відсутні, варєнікамі не догониш ))
https://www.tiktok.com/@podcast_tymoshenko/video/7480980769830227255
https://www.tiktok.com/@podcast_tymoshenko/video/7482074664370457862

оно в жизни собачей будки не построило и рассуждает о 40% с зарплатой 100куе в год

Тут думають, що це все постановочні відео, як і про тцк :mrgreen:
Все, можна закривати тему :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 11:06

Re: Психологія та інші цікавинки

Я поэтому и пишу, что рассуждать, условно, о вкусе омаров можно с теми, кто их ел
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 11:13

  Бетон написав:Я поэтому и пишу, что рассуждать, условно, о вкусе омаров можно с теми, кто их ел

Есть одна проблема: как определить, ел ли собеседник омаров? 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 11:46

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Чого Ви не любите людей?
а за что вас любить? ещё одному моей эмпатии не хватает.

Та мене не надо.
Я за тим не гонюсь.
Ви якось в принципі не любите людей. Чому так?
Banderlog
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