Додано: Вів 01 кві, 2025 12:09

Banderlog написав: по наводящим вопросам), но взагалі люди склонні ретранслювати общєствєнне мнєніє. Тому навіть ті хто їв не завжди правду скажуть) по наводящим вопросам), но взагалі люди склонні ретранслювати общєствєнне мнєніє. Тому навіть ті хто їв не завжди правду скажуть)

Кроме оглядки на общественное мнение, существует проблема выражения ощущений словами. И с фактами это не всегда и не всем удается. Кроме того, даже манера изложения сильно влияет на восприятие.Возьмём простой пример.Если я скажу, что в букете большинства французских коньяков, которые я пробовал, на мой вкус, слишком сильна цветочная составляющая, Вы, скорее всего, поверите, что я их пробовал. А вот если я заявлю, что французские коньяки воняют одеколоном, Вы решите, что ничего, кроме самогона, Я в жизни не пил. А ведь я разными словами описал одни и те же ощущения.И это мы ещё даже не касались в обсуждении разницы восприятия.