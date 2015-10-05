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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 9899100101>
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 11:48

Re: Психологія та інші цікавинки

Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Чого Ви не любите людей?
а за что вас любить? ещё одному моей эмпатии не хватает.

Та мене не надо.
Я за тим не гонюсь.
Ви якось в принципі не любите людей. Чому так?
Не заслужили
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 11:49

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Чого Ви не любите людей?
а за что вас любить? ещё одному моей эмпатии не хватает.

Та мене не надо.
Я за тим не гонюсь.
Ви якось в принципі не любите людей. Чому так?

вы не можете знать кого я люблю, максимум вы можете чувствовать люблю ли я вас. Так что своё звиздёшь который вы тут сеете оставьте для таких же интеллектуально ограниченных как и вы.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 11:51

кто то помнит эту песню?
сделал медлячок

оригинал
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 01 кві, 2025 14:41, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 11:51

  Сибарит написав:
  Бетон написав:Я поэтому и пишу, что рассуждать, условно, о вкусе омаров можно с теми, кто их ел

Есть одна проблема: как определить, ел ли собеседник омаров? 😁

по наводящим вопросам), но взагалі люди склонні ретранслювати общєствєнне мнєніє. Тому навіть ті хто їв не завжди правду скажуть)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 12:01

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:а за что вас любить? ещё одному моей эмпатии не хватает.

Та мене не надо.
Я за тим не гонюсь.
Ви якось в принципі не любите людей. Чому так?

вы не можете знать кого я люблю, максимум вы можете чувствовать люблю ли я вас. Так что своё звиздёшь который вы тут сеете оставьте для таких же интеллектуально ограниченных как и вы.

можу.
щось не бачу заперечень... тільки немотивована вербальна агресія.
Вас ображали в підлітковому віці? Однолітки, старші? За те що ви не такий як інші? Чи за те що з села? Друзі дитинства у Вас є? Продовжуєте общатись?
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 12:01

Re: Психологія та інші цікавинки

Та я в шоці. Є 0.001% лярв з паралельної реальності, чи які не дружать з арифметикою. І ще менше якихось успішних блогерш що самі стільки заробляють, але такі відосики знімають з першими + взагалі постановочні сценки. І вже кілька людей на повному серйозі обговорюють цю дурню, наче реальних дівчат і жінок більше ніде не бачать, тільки в інстаграмі.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 12:09

  Banderlog написав:по наводящим вопросам), но взагалі люди склонні ретранслювати общєствєнне мнєніє. Тому навіть ті хто їв не завжди правду скажуть)

Кроме оглядки на общественное мнение, существует проблема выражения ощущений словами. И с фактами это не всегда и не всем удается. Кроме того, даже манера изложения сильно влияет на восприятие.
Возьмём простой пример.
Если я скажу, что в букете большинства французских коньяков, которые я пробовал, на мой вкус, слишком сильна цветочная составляющая, Вы, скорее всего, поверите, что я их пробовал. А вот если я заявлю, что французские коньяки воняют одеколоном, Вы решите, что ничего, кроме самогона, Я в жизни не пил. А ведь я разными словами описал одни и те же ощущения.
И это мы ещё даже не касались в обсуждении разницы восприятия.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 12:10

  Banderlog написав:Вас ображали в підлітковому віці? Однолітки, старші? За те що ви не такий як інші? Чи за те що з села? Друзі дитинства у Вас є? Продовжуєте общатись?
агрессию начали вы) мне сидеть и плакать? Эта ветка не задумывалась для срачей, но вы его зачем-то начали. Больше мне с вами не о чем разговаривать. Сам факт общения с вами унизителен. идите в чс. (ps с 3мя друзьями детства общаемся до сих пор).
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 12:14

  Faceless написав:наче реальних дівчат і жінок більше ніде не бачать, тільки в інстаграмі.

Так ведь реальные пошлют куда подальше при попытке задавать подобные вопросы.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 12:19

Re: Психологія та інші цікавинки

Сибарит написав:
  Faceless написав:наче реальних дівчат і жінок більше ніде не бачать, тільки в інстаграмі.

Так ведь реальные пошлют куда подальше при попытке задавать подобные вопросы.
Та от я теж не дуже уявляю як би в реальності проходили подібні опитування.
- Дівчино, ви утриманка без принципів і самоповаги?
- Звісно, а як ще можна?
- І скільки коштує оренда?
Faceless
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