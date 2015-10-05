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Додано: Вів 01 кві, 2025 11:48
Re: Психологія та інші цікавинки
Додано: Вів 01 кві, 2025 11:49
вы не можете знать кого я люблю, максимум вы можете чувствовать люблю ли я вас. Так что своё звиздёшь который вы тут сеете оставьте для таких же интеллектуально ограниченных как и вы.
Додано: Вів 01 кві, 2025 11:51
кто то помнит эту песню?
сделал медлячок
оригинал
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 01 кві, 2025 14:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 кві, 2025 11:51
по наводящим вопросам), но взагалі люди склонні ретранслювати общєствєнне мнєніє. Тому навіть ті хто їв не завжди правду скажуть)
Додано: Вів 01 кві, 2025 12:01
можу.
щось не бачу заперечень... тільки немотивована вербальна агресія.
Вас ображали в підлітковому віці? Однолітки, старші? За те що ви не такий як інші? Чи за те що з села? Друзі дитинства у Вас є? Продовжуєте общатись?
Додано: Вів 01 кві, 2025 12:01
Re: Психологія та інші цікавинки
Та я в шоці. Є 0.001% лярв з паралельної реальності, чи які не дружать з арифметикою. І ще менше якихось успішних блогерш що самі стільки заробляють, але такі відосики знімають з першими + взагалі постановочні сценки. І вже кілька людей на повному серйозі обговорюють цю дурню, наче реальних дівчат і жінок більше ніде не бачать, тільки в інстаграмі.
Додано: Вів 01 кві, 2025 12:09
Кроме оглядки на общественное мнение, существует проблема выражения ощущений словами. И с фактами это не всегда и не всем удается. Кроме того, даже манера изложения сильно влияет на восприятие.
Возьмём простой пример.
Если я скажу, что в букете большинства французских коньяков, которые я пробовал, на мой вкус, слишком сильна цветочная составляющая, Вы, скорее всего, поверите, что я их пробовал. А вот если я заявлю, что французские коньяки воняют одеколоном, Вы решите, что ничего, кроме самогона, Я в жизни не пил. А ведь я разными словами описал одни и те же ощущения.
И это мы ещё даже не касались в обсуждении разницы восприятия.
Додано: Вів 01 кві, 2025 12:10
агрессию начали вы) мне сидеть и плакать? Эта ветка не задумывалась для срачей, но вы его зачем-то начали. Больше мне с вами не о чем разговаривать. Сам факт общения с вами унизителен. идите в чс. (ps с 3мя друзьями детства общаемся до сих пор).
Додано: Вів 01 кві, 2025 12:14
Додано: Вів 01 кві, 2025 12:19
Re: Психологія та інші цікавинки
Та от я теж не дуже уявляю як би в реальності проходили подібні опитування.
- Дівчино, ви утриманка без принципів і самоповаги?
- Звісно, а як ще можна?
- І скільки коштує оренда?
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