якщо печерний то блище до макак за Вас?
ладно, я вас не засуджую.
Просто стало цікаво шо там у вас під черпком.
Памятайте даж якщо Вас хтось образив, Бог всеодно Вас любить.
Щоб там не сталось з якою емоцією реагувати то тільки ваш вибір.
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Додано: Вів 01 кві, 2025 12:19
якщо печерний то блище до макак за Вас?
ладно, я вас не засуджую.
Просто стало цікаво шо там у вас під черпком.
Памятайте даж якщо Вас хтось образив, Бог всеодно Вас любить.
Щоб там не сталось з якою емоцією реагувати то тільки ваш вибір.
Додано: Вів 01 кві, 2025 13:05
Імхо. Це дуже помилкове твердження.
Саме смак хоч омарів, хоч будь-чого іншого можна обговорювати з тими, хто їх їв. Бо вони вискажуть які вони на смак для особисто них.
Який мають смак для особисто них.
Про смаки не спорять...
Лише озвучують свій смак.
Суто суб'єктивне враження.
А от розглядати не смак будь-чого, а сам будь-який предмет, можна.
На базі чого?
На базі інформації про цей предмет.
Інформації, яку не обов'язково отримати особисто, а яку надано кимось.
В даному випадку справа лише в об'єктивності-істинності наданої інформації.
Тобто людина особисто не зіштовхується з купою куп речей...
Але це не завадить їй мати уявлення на базі знань-інформації, які вона отримала в навчальних закладах, від родичів, з книжок та ін. джерел.
Тобто: про смак це одне, а про властивості предмету, то зовсім інше.
Смак -- це власні особисті відчуття.
Властивості предмету -- це властивості самого предмету.
Додано: Вів 01 кві, 2025 13:21
Додано: Вів 01 кві, 2025 13:55
продолжаем романтический вечер медляков
ну и депрессивную музыку никто не отменял
в этом плане А.Кравчук очень недооценен как артист
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 01 кві, 2025 17:34, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 01 кві, 2025 15:30
Додано: Вів 01 кві, 2025 15:46
ревнуете? найдутся и для вас комплименты. никто не уйдёт без обиды
2е если человек психолог, то он психолог 24/7 да? например проктолог вышел в магазин и по пути глянул пару дырочек, ну он же проктолог, значит должен это делать везде и всегда (по вашей логике)?
Додано: Вів 01 кві, 2025 16:49
не страшно.
пан психолог просто боїться людей. памятаєте він говорив, що не буде в поїзді з случайним попутчиком общатись? Одна справа коли ти хірург) інша коли потрошать тебе і не хірурги.
Скіки не общався з психологами більшість з них з крупними тараканами, і ранимі.
Це ті хто справді працюють психологами. Черепок в них відкритий і вони постійно копошаться в собі.
Такий страх зрозумілий, коли в тебе голова це блискучий скляний ялинковий шарик то треба акуратно між тими в кого бошки чугунієві)
P/s якщо серйозно, то прєдвзято відношусь до психологів. Бачив наслідки їх роботи по різних закладах. Щось в них є спільного з економістами)))
Додано: Вів 01 кві, 2025 17:48
Re: Психологія
Любиш колупатись в мізках психологів?))
Он Холява любить нюхати мізки))
То ти як в тому відомому фільмі про піратів з майбутнього: "а я люблю потєрзать, поіздєватса, помучіть..."© ?
Додано: Вів 01 кві, 2025 19:15
Мне не придёт в голову, уважаемые Сибарит, Banderlog, Хотаб спорить с вами о военном деле.
Один профессор сказал мне как-то: "я по одному подходу студента к пациенту уже знаю, что зуб он не вырвет"
В своей сфере по первым слогам я уже понимаю, что человек соьирается творить кринж. И через время удивляются, "вы что экстрасенс мля???"
Нет.
Когда ты не учил волшебство, весь мир кажется физикой
Додано: Вів 01 кві, 2025 19:18
Re: Психологія та інші цікавинки
И вообще я восхищаюсь вовсе не звёздами шоу, не блогерами, а профессионалами. Хирургами, пилотами...
Учил детей восхищаться окружающим миром, любить природу, архитектуру, жизнь, а не без конца фоткать себя в сральниках
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