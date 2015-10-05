якщо печерний то блище до макак за Вас?
ладно, я вас не засуджую.
Просто стало цікаво шо там у вас під черпком.
Памятайте даж якщо Вас хтось образив, Бог всеодно Вас любить.
Щоб там не сталось з якою емоцією реагувати то тільки ваш вибір.
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Додано: Вів 01 кві, 2025 12:19
якщо печерний то блище до макак за Вас?
ладно, я вас не засуджую.
Просто стало цікаво шо там у вас під черпком.
Памятайте даж якщо Вас хтось образив, Бог всеодно Вас любить.
Щоб там не сталось з якою емоцією реагувати то тільки ваш вибір.
Додано: Вів 01 кві, 2025 13:05
Імхо. Це дуже помилкове твердження.
Саме смак хоч омарів, хоч будь-чого іншого можна обговорювати з тими, хто їх їв. Бо вони вискажуть які вони на смак для особисто них.
Який мають смак для особисто них.
Про смаки не спорять...
Лише озвучують свій смак.
Суто суб'єктивне враження.
А от розглядати не смак будь-чого, а сам будь-який предмет, можна.
На базі чого?
На базі інформації про цей предмет.
Інформації, яку не обов'язково отримати особисто, а яку надано кимось.
В даному випадку справа лише в об'єктивності-істинності наданої інформації.
Тобто людина особисто не зіштовхується з купою куп речей...
Але це не завадить їй мати уявлення на базі знань-інформації, які вона отримала в навчальних закладах, від родичів, з книжок та ін. джерел.
Тобто: про смак це одне, а про властивості предмету, то зовсім інше.
Смак -- це власні особисті відчуття.
Властивості предмету -- це властивості самого предмету.
Додано: Вів 01 кві, 2025 13:21
Додано: Вів 01 кві, 2025 13:55
продолжаем романтический вечер медляков
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 01 кві, 2025 15:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 кві, 2025 15:30
Додано: Вів 01 кві, 2025 15:46
ревнуете? найдутся и для вас комплименты. никто не уйдёт без обиды вообще поражаюсь представлениям людей о психологах и психологии. Одни думаю психолог это такой фрейд сочиняющий нетленные труды, другие что это помошник учителям/воспитателям/полиции нравов. Если бы психологи находились в ваших рамках они бы ничего не смогли сделать за их пределами, там где находятся девиации. Это как хирург со скальпелем, нужно разрезать моральную норму, чтобы увидеть хвостатого с рогами того кто за ними обычно прячется.
В своих рамках пользуйтесь услугами полиции и священников, они умеют вгонять в них кого угодно, на 100% зная что праведно, что грешно.
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