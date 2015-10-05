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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Вів 01 кві, 2025 12:19
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Вас ображали в підлітковому віці? Однолітки, старші? За те що ви не такий як інші? Чи за те що з села? Друзі дитинства у Вас є? Продовжуєте общатись?
агрессию начали вы) мне сидеть и плакать? идите в чс. мне с вами не о чем разговаривать, вы пещерный человек.
якщо печерний то блище до макак за Вас?
ладно, я вас не засуджую.
Просто стало цікаво шо там у вас під черпком.
Памятайте даж якщо Вас хтось образив, Бог всеодно Вас любить.
Щоб там не сталось з якою емоцією реагувати то тільки ваш вибір.
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Додано: Вів 01 кві, 2025 13:05
Бетон написав:
Я поэтому и пишу, что рассуждать, условно, о вкусе омаров можно с теми, кто их ел
Імхо. Це дуже помилкове твердження.
Саме смак хоч омарів, хоч будь-чого іншого можна обговорювати з тими, хто їх їв. Бо вони вискажуть які вони на смак для особисто них.
Який мають смак для особисто них.
Про смаки не спорять...
Лише озвучують свій смак.
Суто суб'єктивне враження.
А от розглядати не смак будь-чого, а сам будь-який предмет, можна.
На базі чого?
На базі інформації про цей предмет.
Інформації, яку не обов'язково отримати особисто, а яку надано кимось.
В даному випадку справа лише в об'єктивності-істинності наданої інформації.
Тобто людина особисто не зіштовхується з купою куп речей...
Але це не завадить їй мати уявлення на базі знань-інформації, які вона отримала в навчальних закладах, від родичів, з книжок та ін. джерел.
Тобто: про смак це одне, а про властивості предмету, то зовсім інше.
Смак -- це власні особисті відчуття.
Властивості предмету -- це властивості самого предмету.
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Додано: Вів 01 кві, 2025 13:21
Сибарит написав: Бетон написав:
Я поэтому и пишу, что рассуждать, условно, о вкусе омаров можно с теми, кто их ел
Есть одна проблема: как определить, ел ли собеседник омаров? 😁
це до семінариста
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Додано: Вів 01 кві, 2025 13:55
продолжаем романтический вечер медляков
ну и депрессивную музыку никто не отменял
в этом плане А.Кравчук очень недооценен как артист
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 01 кві, 2025 17:34, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 01 кві, 2025 15:30
Wirująświatła написав:
..........
вы не можете знать кого я люблю, максимум вы можете чувствовать люблю ли я вас. Так что своё звиздёшь который вы тут сеете оставьте для таких же интеллектуально ограниченных как и вы.
Фи, как грубо.
Тем более, для психолога.
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Додано: Вів 01 кві, 2025 15:46
ЛАД написав: Wirująświatła написав:
..........
вы не можете знать кого я люблю, максимум вы можете чувствовать люблю ли я вас. Так что своё звиздёшь который вы тут сеете оставьте для таких же интеллектуально ограниченных как и вы.
Фи, как грубо.
Тем более, для психолога.
ревнуете? найдутся и для вас комплименты. никто не уйдёт без обиды
2е если человек психолог, то он психолог 24/7 да? например проктолог вышел в магазин и по пути глянул пару дырочек, ну он же проктолог, значит должен это делать везде и всегда (по вашей логике)?
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Додано: Вів 01 кві, 2025 16:49
ЛАД написав: Wirująświatła написав:
..........
вы не можете знать кого я люблю, максимум вы можете чувствовать люблю ли я вас. Так что своё звиздёшь который вы тут сеете оставьте для таких же интеллектуально ограниченных как и вы.
Фи, как грубо.
Тем более, для психолога.
не страшно.
пан психолог просто боїться людей. памятаєте він говорив, що не буде в поїзді з случайним попутчиком общатись? Одна справа коли ти хірург) інша коли потрошать тебе і не хірурги.
Скіки не общався з психологами більшість з них з крупними тараканами, і ранимі.
Це ті хто справді працюють психологами. Черепок в них відкритий і вони постійно копошаться в собі.
Такий страх зрозумілий, коли в тебе голова це блискучий скляний ялинковий шарик то треба акуратно між тими в кого бошки чугунієві)
P/s якщо серйозно, то прєдвзято відношусь до психологів. Бачив наслідки їх роботи по різних закладах. Щось в них є спільного з економістами)))
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Додано: Вів 01 кві, 2025 17:48
Banderlog написав:
якщо печерний то блище до макак за Вас?
ладно, я вас не засуджую.
Просто стало цікаво шо там у вас під черпком.
Памятайте даж якщо Вас хтось образив, Бог всеодно Вас любить.
Щоб там не сталось з якою емоцією реагувати то тільки ваш вибір.
Любиш колупатись в мізках психологів?))
Он Холява любить нюхати мізки))
Banderlog написав:
не страшно.
пан психолог просто боїться людей. памятаєте він говорив, що не буде в поїзді з случайним попутчиком общатись? Одна справа коли ти хірург) інша коли потрошать тебе і не хірурги.
Скіки не общався з психологами більшість з них з крупними тараканами, і ранимі.
Це ті хто справді працюють психологами. Черепок в них відкритий і вони постійно копошаться в собі.
Такий страх зрозумілий, коли в тебе голова це блискучий скляний ялинковий шарик то треба акуратно між тими в кого бошки чугунієві)
P/s якщо серйозно, то прєдвзято відношусь до психологів.
Бачив наслідки їх роботи по різних закладах. Щось в них є спільного з економістами)))
То ти як в тому відомому фільмі про піратів з майбутнього: "а я люблю потєрзать, поіздєватса, помучіть..."© ?
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Додано: Вів 01 кві, 2025 19:15
Сибарит написав: Banderlog написав:
по наводящим вопросам), но взагалі люди склонні ретранслювати общєствєнне мнєніє. Тому навіть ті хто їв не завжди правду скажуть)
Кроме оглядки на общественное мнение, существует проблема выражения ощущений словами. И с фактами это не всегда и не всем удается. Кроме того, даже манера изложения сильно влияет на восприятие.
Возьмём простой пример.
Если я скажу, что в букете большинства французских коньяков, которые я пробовал, на мой вкус, слишком сильна цветочная составляющая, Вы, скорее всего, поверите, что я их пробовал. А вот если я заявлю, что французские коньяки воняют одеколоном, Вы решите, что ничего, кроме самогона, Я в жизни не пил. А ведь я разными словами описал одни и те же ощущения.
И это мы ещё даже не касались в обсуждении разницы восприятия.
Мне не придёт в голову, уважаемые Сибарит, Banderlog, Хотаб спорить с вами о военном деле.
Один профессор сказал мне как-то: "я по одному подходу студента к пациенту уже знаю, что зуб он не вырвет"
В своей сфере по первым слогам я уже понимаю, что человек соьирается творить кринж. И через время удивляются, "вы что экстрасенс мля???"
Нет.
Когда ты не учил волшебство, весь мир кажется физикой
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Додано: Вів 01 кві, 2025 19:18
И вообще я восхищаюсь вовсе не звёздами шоу, не блогерами, а профессионалами. Хирургами, пилотами...
Учил детей восхищаться окружающим миром, любить природу, архитектуру, жизнь, а не без конца фоткать себя в сральниках
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