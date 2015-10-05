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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 99100101102>
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 12:19

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Вас ображали в підлітковому віці? Однолітки, старші? За те що ви не такий як інші? Чи за те що з села? Друзі дитинства у Вас є? Продовжуєте общатись?
агрессию начали вы) мне сидеть и плакать? идите в чс. мне с вами не о чем разговаривать, вы пещерный человек.

якщо печерний то блище до макак за Вас? :lol:
ладно, я вас не засуджую.
Просто стало цікаво шо там у вас під черпком.
Памятайте даж якщо Вас хтось образив, Бог всеодно Вас любить.
Щоб там не сталось з якою емоцією реагувати то тільки ваш вибір.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 13:05

  Бетон написав:Я поэтому и пишу, что рассуждать, условно, о вкусе омаров можно с теми, кто их ел

Імхо. Це дуже помилкове твердження.

Саме смак хоч омарів, хоч будь-чого іншого можна обговорювати з тими, хто їх їв. Бо вони вискажуть які вони на смак для особисто них.
Який мають смак для особисто них.

Про смаки не спорять...
Лише озвучують свій смак.
Суто суб'єктивне враження.


А от розглядати не смак будь-чого, а сам будь-який предмет, можна.
На базі чого?
На базі інформації про цей предмет.
Інформації, яку не обов'язково отримати особисто, а яку надано кимось.
В даному випадку справа лише в об'єктивності-істинності наданої інформації.

Тобто людина особисто не зіштовхується з купою куп речей...
Але це не завадить їй мати уявлення на базі знань-інформації, які вона отримала в навчальних закладах, від родичів, з книжок та ін. джерел.

Тобто: про смак це одне, а про властивості предмету, то зовсім інше.
Смак -- це власні особисті відчуття.
Властивості предмету -- це властивості самого предмету.
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 13:21

  Сибарит написав:
  Бетон написав:Я поэтому и пишу, что рассуждать, условно, о вкусе омаров можно с теми, кто их ел

Есть одна проблема: как определить, ел ли собеседник омаров? 😁

це до семінариста
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 13:55

продолжаем романтический вечер медляков




ну и депрессивную музыку никто не отменял
в этом плане А.Кравчук очень недооценен как артист
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 01 кві, 2025 17:34, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 15:30

  Wirująświatła написав:..........
вы не можете знать кого я люблю, максимум вы можете чувствовать люблю ли я вас. Так что своё звиздёшь который вы тут сеете оставьте для таких же интеллектуально ограниченных как и вы.

Фи, как грубо.
Тем более, для психолога.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 15:46

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:..........
вы не можете знать кого я люблю, максимум вы можете чувствовать люблю ли я вас. Так что своё звиздёшь который вы тут сеете оставьте для таких же интеллектуально ограниченных как и вы.

Фи, как грубо.
Тем более, для психолога.

ревнуете? найдутся и для вас комплименты. никто не уйдёт без обиды :D

2е если человек психолог, то он психолог 24/7 да? например проктолог вышел в магазин и по пути глянул пару дырочек, ну он же проктолог, значит должен это делать везде и всегда (по вашей логике)?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 16:49

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:..........
вы не можете знать кого я люблю, максимум вы можете чувствовать люблю ли я вас. Так что своё звиздёшь который вы тут сеете оставьте для таких же интеллектуально ограниченных как и вы.

Фи, как грубо.
Тем более, для психолога.

не страшно.
пан психолог просто боїться людей. памятаєте він говорив, що не буде в поїзді з случайним попутчиком общатись? Одна справа коли ти хірург) інша коли потрошать тебе і не хірурги.
Скіки не общався з психологами більшість з них з крупними тараканами, і ранимі.
Це ті хто справді працюють психологами. Черепок в них відкритий і вони постійно копошаться в собі.
Такий страх зрозумілий, коли в тебе голова це блискучий скляний ялинковий шарик то треба акуратно між тими в кого бошки чугунієві)
P/s якщо серйозно, то прєдвзято відношусь до психологів. Бачив наслідки їх роботи по різних закладах. Щось в них є спільного з економістами)))
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 17:48

Re: Психологія

  Banderlog написав:якщо печерний то блище до макак за Вас?
ладно, я вас не засуджую.
Просто стало цікаво шо там у вас під черпком.
Памятайте даж якщо Вас хтось образив, Бог всеодно Вас любить.
Щоб там не сталось з якою емоцією реагувати то тільки ваш вибір.
Любиш колупатись в мізках психологів?))

Он Холява любить нюхати мізки))
  Banderlog написав:не страшно.
пан психолог просто боїться людей. памятаєте він говорив, що не буде в поїзді з случайним попутчиком общатись? Одна справа коли ти хірург) інша коли потрошать тебе і не хірурги.
Скіки не общався з психологами більшість з них з крупними тараканами, і ранимі.
Це ті хто справді працюють психологами. Черепок в них відкритий і вони постійно копошаться в собі.
Такий страх зрозумілий, коли в тебе голова це блискучий скляний ялинковий шарик то треба акуратно між тими в кого бошки чугунієві)
P/s якщо серйозно, то прєдвзято відношусь до психологів. Бачив наслідки їх роботи по різних закладах. Щось в них є спільного з економістами)))
То ти як в тому відомому фільмі про піратів з майбутнього: "а я люблю потєрзать, поіздєватса, помучіть..."© ?
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 19:15

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:по наводящим вопросам), но взагалі люди склонні ретранслювати общєствєнне мнєніє. Тому навіть ті хто їв не завжди правду скажуть)

Кроме оглядки на общественное мнение, существует проблема выражения ощущений словами. И с фактами это не всегда и не всем удается. Кроме того, даже манера изложения сильно влияет на восприятие.
Возьмём простой пример.
Если я скажу, что в букете большинства французских коньяков, которые я пробовал, на мой вкус, слишком сильна цветочная составляющая, Вы, скорее всего, поверите, что я их пробовал. А вот если я заявлю, что французские коньяки воняют одеколоном, Вы решите, что ничего, кроме самогона, Я в жизни не пил. А ведь я разными словами описал одни и те же ощущения.
И это мы ещё даже не касались в обсуждении разницы восприятия.

Мне не придёт в голову, уважаемые Сибарит, Banderlog, Хотаб спорить с вами о военном деле.

Один профессор сказал мне как-то: "я по одному подходу студента к пациенту уже знаю, что зуб он не вырвет"
В своей сфере по первым слогам я уже понимаю, что человек соьирается творить кринж. И через время удивляются, "вы что экстрасенс мля???"
Нет.
Когда ты не учил волшебство, весь мир кажется физикой
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 19:18

Re: Психологія та інші цікавинки

И вообще я восхищаюсь вовсе не звёздами шоу, не блогерами, а профессионалами. Хирургами, пилотами...
Учил детей восхищаться окружающим миром, любить природу, архитектуру, жизнь, а не без конца фоткать себя в сральниках
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