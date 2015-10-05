RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 99100101102
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 19:53

Re: Психологія та інші цікавинки

  Wirująświatła написав:2е если человек психолог, то он психолог 24/7 да? например проктолог вышел в магазин и по пути глянул пару дырочек, ну он же проктолог, значит должен это делать везде и всегда (по вашей логике)?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Або - гінеколог))
Зайшов такий в атб і, поки в черзі до каси, давай оглядати молоді дирочки :lol: :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7828
З нами з: 18.03.21
Подякував: 243 раз.
Подякували: 967 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 19:59

  Бетон написав:И вообще я восхищаюсь вовсе не звёздами шоу, не блогерами, а профессионалами. Хирургами, пилотами...
Учил детей восхищаться окружающим миром, любить природу, архитектуру, жизнь, а не без конца фоткать себя в сральниках

Ви все ще на цьому світі. Знайдіть собі психотерапевта - невигрібати теж нормально, але це затягнулося у вашому випадку.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5599
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 688 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 99100101102
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 3640
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6292)
01.04.2025 20:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.