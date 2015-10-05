Або - гінеколог))
Зайшов такий в атб і, поки в черзі до каси, давай оглядати молоді дирочки
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Додано: Вів 01 кві, 2025 19:53
Re: Психологія та інші цікавинки
Або - гінеколог))
Зайшов такий в атб і, поки в черзі до каси, давай оглядати молоді дирочки
Додано: Вів 01 кві, 2025 19:59
Ви все ще на цьому світі. Знайдіть собі психотерапевта - невигрібати теж нормально, але це затягнулося у вашому випадку.
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