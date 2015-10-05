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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Вів 01 кві, 2025 19:53
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Додано: Вів 01 кві, 2025 19:59
Бетон написав:
И вообще я восхищаюсь вовсе не звёздами шоу, не блогерами, а профессионалами. Хирургами, пилотами...
Учил детей восхищаться окружающим миром, любить природу, архитектуру, жизнь, а не без конца фоткать себя в сральниках
Ви все ще на цьому світі. Знайдіть собі психотерапевта - невигрібати теж нормально, але це затягнулося у вашому випадку.
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Додано: Вів 01 кві, 2025 20:39
Потужно. Так а так щоб читачам було смішно, то буде?
Бо якби не розставив купу смайлів, було враження що в артилерійський бліндаж заглянув.Banderlog
якщо серйозно, то прєдвзято відношусь до психологів.
То ви зайве,
Віталя один з тих людей, до яких презирливо можна ставитись і без акценту на його психологічній освіті.
Звертаю увагу , що мова лише про освіту. Бо професійності (як людини яка не просто дипломом банки з майонезом закриває , а саме працює ) там нема ніде. Ні в дотриманні кодексу честі психолога, ні в оцінці ситуацій.Wirująświatła
Эта ветка не задумывалась для срачей
З чого ти взяв що тут тобі заповідник облаштували? 😅
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Додано: Вів 01 кві, 2025 20:56
stm написав: Бетон написав:
И вообще я восхищаюсь вовсе не звёздами шоу, не блогерами, а профессионалами. Хирургами, пилотами...
Учил детей восхищаться окружающим миром, любить природу, архитектуру, жизнь, а не без конца фоткать себя в сральниках
Ви все ще на цьому світі. Знайдіть собі психотерапевта - невигрібати теж нормально, але це затягнулося у вашому випадку.
Была у меня недавно девчонка после психотерапии.
Он помог ей пережить развод. Расставил границы. она больше не будет плакать. Первая звонить. Водить домой. Всё работало
В итоге, она мне и рыдала и звонила первой и домой водила))
С чего вы взяли, что я не в норме
А, понимаю, вы учите детей фоткаться в сральниках
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Бетон
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Додано: Вів 01 кві, 2025 21:11
Бетон
В итоге, она мне и рыдала и звонила первой и домой водила))
хотів потролити, що ти притягуєш токсичних дівчат, але скажу інакше:
«Ти такий потужний, що перед тобою не встоять захисні механізми , облаштовані психотерапевтами» 😅
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Додано: Вів 01 кві, 2025 21:18
Бетон написав:
Была у меня недавно девчонка после психотерапии.
Он помог ей пережить развод. Расставил границы. она больше не будет плакать. Первая звонить. Водить домой. Всё работало
В итоге, она мне и рыдала и звонила первой и домой водила))
С чего вы взяли, что я не в норме
Спробую вгадати - ви з нею у спортзалі познайомились?
І ще одне - причина розлучення була "інша жінка"?
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Додано: Вів 01 кві, 2025 21:27
fler написав: Бетон написав:
Была у меня недавно девчонка после психотерапии.
Он помог ей пережить развод. Расставил границы. она больше не будет плакать. Первая звонить. Водить домой. Всё работало
В итоге, она мне и рыдала и звонила первой и домой водила))
С чего вы взяли, что я не в норме
Спробую вгадати - ви з нею у спортзалі познайомились?
І ще одне - причина розлучення була "інша жінка"?
Спільна знайома?
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Додано: Вів 01 кві, 2025 21:33
Бетон написав:
Была у меня недавно девчонка после психотерапии.
Он помог ей пережить развод. Расставил границы. она больше не будет плакать. Первая звонить. Водить домой. Всё работало
В итоге, она мне и рыдала и звонила первой и домой водила))
С чего вы взяли, что я не в норме
А, понимаю, вы учите детей фоткаться в сральниках
Я не хапаю дітей посеред ночі після інциденту. Домовимось, що коли вас почне кликати вікно вийти ви одразу вже до лікаря ) нестабільним ви мені здались, мабуть привиділось.
ПС: ніхто ваші руки не зв'язує і дзвонити дитині можна хоч декілька разів на день. Вас не повинні набирати, це так, про зв'язки і технології)
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Додано: Вів 01 кві, 2025 21:37
язык друидов
Але меле сынт юбите,
Брацеле че м'ау купринс,
А мя гура та чя дулче,
Че фиинца мь-а апринс.
Лынгэ тине лумя е
Тотуш о тристеце вине
Яте драгул меу де че, де че?
Ореле, се трек ка флориле,
Ореле, де дор адынк,
Зилеле, ка ши копилеле
Зилеле, ла фел се дук.
песня настолько органичная что и в тяжёлой аранжировке звучит хорошо
(далеко не каждую песню можно "утяжелить" без глубокой переработки нотного ряда)
Ореле, се трек ка флориле,
Ореле, де дор адынк,
Зилеле, ка ши копилеле
Зилеле, ла фел се дук.
Ал меу винул вочий тале
Чел де каре мэ ымбэт
Ал меу пэрул тэу чел негру,
Скурт ка вяца де поет,
Ла фел окий ку блындеце
Чей ка доуэ кынтече
Тотуш вине о тристеце,
Ятэ драгул меу де че, де че?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 01 кві, 2025 22:12, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 01 кві, 2025 21:50
fler написав: Бетон написав:
Была у меня недавно девчонка после психотерапии.
Он помог ей пережить развод. Расставил границы. она больше не будет плакать. Первая звонить. Водить домой. Всё работало
В итоге, она мне и рыдала и звонила первой и домой водила))
С чего вы взяли, что я не в норме
Спробую вгадати - ви з нею у спортзалі познайомились?
І ще одне - причина розлучення була "інша жінка"?
Мимо, снайпер ))
Никто не знакомится в зале. Вы, возможно, плохо представляете, что такое настоящая тренировка, где серьёзные веса и мокрая от пота одежда
Причина розлучення - финансовой материальная, раздел и всё такое.
Сейчас я просто наверстаю упущенное
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