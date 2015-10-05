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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Вів 01 кві, 2025 21:53
stm написав: Бетон написав:
Была у меня недавно девчонка после психотерапии.
Он помог ей пережить развод. Расставил границы. она больше не будет плакать. Первая звонить. Водить домой. Всё работало
В итоге, она мне и рыдала и звонила первой и домой водила))
С чего вы взяли, что я не в норме
А, понимаю, вы учите детей фоткаться в сральниках
Я не хапаю дітей посеред ночі після інциденту. Домовимось, що коли вас почне кликати вікно вийти ви одразу вже до лікаря ) нестабільним ви мені здались, мабуть привиділось.
ПС: ніхто ваші руки не зв'язує і дзвонити дитині можна хоч декілька разів на день. Вас не повинні набирати, це так, про зв'язки і технології)
Ну вот люди тоже не хапали и погибли недавно в Киеве. И отец и его 5 летняя дочь. Мать в реанимации.
А я "хапал". И дети остались живы.
Кто из нас ненормальный?
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Бетон
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Додано: Вів 01 кві, 2025 22:12
Бетон написав: fler написав:
Спробую вгадати - ви з нею у спортзалі познайомились?
І ще одне - причина розлучення була "інша жінка"?
Никто не знакомится в зале.
Ну да, конечно))) Хорошо знаю по личному опыту и опыту своих подруг и знакомых.
Бетон написав:
Причина розлучення - финансовой материальная, раздел и всё такое.
Я спросила про её развод, а не про ваш.
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Додано: Вів 01 кві, 2025 22:20
fler написав: Бетон написав: fler написав:
Спробую вгадати - ви з нею у спортзалі познайомились?
І ще одне - причина розлучення була "інша жінка"?
Никто не знакомится в зале.
Ну да, конечно))) Хорошо знаю по личному опыту и опыту своих подруг и знакомых.
Бетон написав:
Причина розлучення - финансовой материальная, раздел и всё такое.
Я спросила про её развод, а не про ваш.
ну видите, а среди моих знакомых за пару десятилетий никто не знакомился.
её развод - результат похода к психотерапевту мужика, которого она сама и послала))
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Додано: Вів 01 кві, 2025 22:31
Google готовит ИИ для детей — будет помогать с домашними заданиями.
Намёки на релиз Gemini Kids нашли в APK-файле приложения Google — там же указано, что нейросеть сможет отвечать на вопросы, помогать с домашкой и многое другое. Собственно, ИИ это может делать и сейчас, но у детской версии, вероятно, будет больше ограничений.
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Wirująświatła
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Додано: Вів 01 кві, 2025 22:36
Wirująświatła написав:
Google готовит ИИ для детей — будет помогать с домашними заданиями.
Намёки на релиз Gemini Kids нашли в APK-файле приложения Google — там же указано, что нейросеть сможет отвечать на вопросы, помогать с домашкой и многое другое. Собственно, ИИ это может делать и сейчас, но у детской версии, вероятно, будет больше ограничений.
а собачкам і котікам (нєпєсо) буде ШІ помогать, хоча б в лоток ходить?
а для хом"яків та морсвінок?
хітом буде ШІ для рибок.
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flyman
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Додано: Вів 01 кві, 2025 22:40
fler написав:
Хорошо знаю по личному опыту
🤣🤣🤣
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Додано: Вів 01 кві, 2025 22:45
flyman написав:
а собачкам і котікам (нєпєсо) буде ШІ помогать, хоча б в лоток ходить?
а для хом"яків та морсвінок?
хітом буде ШІ для рибок.
технология слишком быстро развивается. Любой может научить AI петь голосом Вакарчука и продавать его "новые" записи. Но скорее всего эстрада деградирует, потому что каждый школьник научится плодить ту музыку, которая ему нравится. Как тут формировать вкус у детей большое хз.
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Wirująświatła
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Додано: Вів 01 кві, 2025 22:45
Бетон написав:
её развод - результат похода к психотерапевту мужика, которого она сама и послала))
А результат развода - её поход к психотерапевту (тому же самому?)
Результат ее похода к психотерапевту мы уже знаем - зря потраченные деньги и время))
Однако, благодарю за идею - если не получится уговорить мужа на развод, то попробую послать его к психотерапевту))
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fler
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Додано: Вів 01 кві, 2025 22:47
Щось всі змарніли, дєпрєсії всякі...
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Додано: Вів 01 кві, 2025 23:11
fler написав: Бетон написав:
её развод - результат похода к психотерапевту мужика, которого она сама и послала))
А результат развода - её поход к психотерапевту (тому же самому?)
Результат ее похода к психотерапевту мы уже знаем - зря потраченные деньги и время))
Однако, благодарю за идею - если не получится уговорить мужа на развод, то попробую послать его к психотерапевту))
железный метод.
психотерапевт ему выстроит личные границы, внушит, что он альфа-самец, весь мир ему должен и гордо уйдёт сам.
кстати, мисс Флер. помните, мои двери всегда открыты)
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