RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 101102103104>
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 21:53

  stm написав:
  Бетон написав:Была у меня недавно девчонка после психотерапии.
Он помог ей пережить развод. Расставил границы. она больше не будет плакать. Первая звонить. Водить домой. Всё работало

В итоге, она мне и рыдала и звонила первой и домой водила))

С чего вы взяли, что я не в норме

А, понимаю, вы учите детей фоткаться в сральниках

Я не хапаю дітей посеред ночі після інциденту. Домовимось, що коли вас почне кликати вікно вийти ви одразу вже до лікаря ) нестабільним ви мені здались, мабуть привиділось.
ПС: ніхто ваші руки не зв'язує і дзвонити дитині можна хоч декілька разів на день. Вас не повинні набирати, це так, про зв'язки і технології)

Ну вот люди тоже не хапали и погибли недавно в Киеве. И отец и его 5 летняя дочь. Мать в реанимации.

А я "хапал". И дети остались живы.
Кто из нас ненормальный?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4664
З нами з: 17.12.22
Подякував: 150 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 22:12

  Бетон написав:
  fler написав:Спробую вгадати - ви з нею у спортзалі познайомились?
І ще одне - причина розлучення була "інша жінка"?


Никто не знакомится в зале.

Ну да, конечно))) Хорошо знаю по личному опыту и опыту своих подруг и знакомых.
  Бетон написав:Причина розлучення - финансовой материальная, раздел и всё такое.

Я спросила про её развод, а не про ваш.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5620
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1206 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 22:20

  fler написав:
  Бетон написав:
  fler написав:Спробую вгадати - ви з нею у спортзалі познайомились?
І ще одне - причина розлучення була "інша жінка"?


Никто не знакомится в зале.

Ну да, конечно))) Хорошо знаю по личному опыту и опыту своих подруг и знакомых.
  Бетон написав:Причина розлучення - финансовой материальная, раздел и всё такое.

Я спросила про её развод, а не про ваш.

ну видите, а среди моих знакомых за пару десятилетий никто не знакомился.
её развод - результат похода к психотерапевту мужика, которого она сама и послала))
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4664
З нами з: 17.12.22
Подякував: 150 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 22:31

Google готовит ИИ для детей — будет помогать с домашними заданиями.

Намёки на релиз Gemini Kids нашли в APK-файле приложения Google — там же указано, что нейросеть сможет отвечать на вопросы, помогать с домашкой и многое другое. Собственно, ИИ это может делать и сейчас, но у детской версии, вероятно, будет больше ограничений.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29245
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2449 раз.
Подякували: 3439 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 22:36

  Wirująświatła написав:
Google готовит ИИ для детей — будет помогать с домашними заданиями.

Намёки на релиз Gemini Kids нашли в APK-файле приложения Google — там же указано, что нейросеть сможет отвечать на вопросы, помогать с домашкой и многое другое. Собственно, ИИ это может делать и сейчас, но у детской версии, вероятно, будет больше ограничений.

а собачкам і котікам (нєпєсо) буде ШІ помогать, хоча б в лоток ходить?
а для хом"яків та морсвінок?
хітом буде ШІ для рибок.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39016
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1597 раз.
Подякували: 2813 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 22:40

Опит - не проп'єш!©

  fler написав:Хорошо знаю по личному опыту
🤣🤣🤣
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7830
З нами з: 18.03.21
Подякував: 243 раз.
Подякували: 967 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 22:45

  flyman написав:а собачкам і котікам (нєпєсо) буде ШІ помогать, хоча б в лоток ходить?
а для хом"яків та морсвінок?
хітом буде ШІ для рибок.

технология слишком быстро развивается. Любой может научить AI петь голосом Вакарчука и продавать его "новые" записи. Но скорее всего эстрада деградирует, потому что каждый школьник научится плодить ту музыку, которая ему нравится. Как тут формировать вкус у детей большое хз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29245
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2449 раз.
Подякували: 3439 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 22:45

  Бетон написав:её развод - результат похода к психотерапевту мужика, которого она сама и послала))

А результат развода - её поход к психотерапевту (тому же самому?) :D
Результат ее похода к психотерапевту мы уже знаем - зря потраченные деньги и время))
Однако, благодарю за идею - если не получится уговорить мужа на развод, то попробую послать его к психотерапевту))
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5620
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1206 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 22:47

Re: Психологія та інші цікавинки

Щось всі змарніли, дєпрєсії всякі...
От вам:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35671
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1472 раз.
Подякували: 8166 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 23:11

  fler написав:
  Бетон написав:её развод - результат похода к психотерапевту мужика, которого она сама и послала))

А результат развода - её поход к психотерапевту (тому же самому?) :D
Результат ее похода к психотерапевту мы уже знаем - зря потраченные деньги и время))
Однако, благодарю за идею - если не получится уговорить мужа на развод, то попробую послать его к психотерапевту))

железный метод.
психотерапевт ему выстроит личные границы, внушит, что он альфа-самец, весь мир ему должен и гордо уйдёт сам.


кстати, мисс Флер. помните, мои двери всегда открыты)
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4664
З нами з: 17.12.22
Подякував: 150 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 101102103104>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 3641
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13854)
01.04.2025 21:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.